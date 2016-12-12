"Зенит" - в Бельгию, "Ростов" - в Чехию, "Краснодар" - в Турцию. Все пары 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Жеребьевка свела в первом раунде плей-офф следующие пары:
"Атлетик" (Испания) - АПОЭЛ (Кипр)
"Легия" (Польша) - "Аякс" (Голландия)
"Андерлехт" (Бельгия) - "ЗЕНИТ" (Россия)
"Астра" (Румыния) - "Генк" (Бельгия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сент-Этьен" (Франция)
"Вильярреал" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Лудогорец" (Венгрия) - "Копенгаген" (Дания)
"Сельта" (Испания) - "Шахтер" Д (Украина)
"Олимпиакос" Пр (Греция) - "Османлыспор" (Турция)
"Гент" (Бельгия) - "Тоттенхэм" (Англия)
"РОСТОВ" (Россия) - "Спарта" П (Чехия)
"КРАСНОДАР" (Россия) - "Фенербахче" (Турция)
"Боруссия" М (Германия) - "Фиорентина" (Италия)
АЗ (Голландия) - "Лион" (Франция)
"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Бешикташ" (Турция)
ПАОК (Греция) - "Шальке" (Германия)
Первые матчи состоятся 16 февраля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные - 23 февраля.
Финал турнира пройдет в шведском городе Сольна на стадионе "Френдс Арена" 24 мая.
Опрос
- Ростов
- Зенит СПб
- Манчестер Юнайтед
- Шальке
- Тоттенхэм
- Фенербахче (Футбол)
- Шахтер Дн
- Аякс
- Лион
- Атлетик
- Фиорентина
- Олимпиакос Пр (Футбол)
- Краснодар
- Спарта Пр
- Андерлехт
- Копенгаген
- Боруссия Менхенгладбах
- Бешикташ (Футбол)
- Сент-Этьен
- Генк
- Вильярреал
- ПАОК (Футбол)
- Легия
- Сельта
- АПОЭЛ
- Лудогорец
- Астра
- Османлыспор
Kirillyurrich
а че, лудогорец переехал из болгарии в венгрию?
16:05
serzheo
Русский Я____ Очки набрать? Нет уж, хватит... Пусть очки Москва набирает. Надоели... В ЛЕ шансов нет. Есть МЮ, Рома, Тоттенхэм, Фиорентина. Они и разыграют Финал. А тратить силы, в то время как Москва лезет в чемпионы - надоело... Пусть Спартак и ЦСКА шевелятся. Зенит и так в ЛЧ выйдет, ему - ровно.
16:03
Ara-gorn
alexander507 а где Спартак?.......................Пока впереди,на лихом..коне)))
16:03
HAZELSAMARA
Очевидно, что сыграть надо лучше нежели в прошлый раз, когда были те же "Спарта" и "Фенер". Газпромовским миллионЭрам будет стыдно проиграть сопернику, которого летом обдурили малоопытные (в еврокубковом плане) ростовчане. В принципе, в нынешнем формате "Зенит" и не проигрывает в 1/16 финала КУЕФА/ЛЕ: "Русенборг", "Вильярреал", "Штутгарт", "Янг Бойз", "Ливерпуль", PSV ... Хотя большой вопрос, кто и как будет выглядеть к середине февраля.
16:02
Ara-gorn
Пёс....да чё вы радуетесь, севилья всё равно выиграет................. у кого? у Лестера? ))))))) я надеюсь на финал Шахтер-Ростов..Стокгольм вздрогнет )))
16:00
oleg.bob
Жребий средний, Могло быть хуже, могло лучше.
15:57
alexander507
а где Спартак?
15:56
Пёс
да чё вы радуетесь, севилья всё равно выиграет
15:55
Тони Старк
Marchello1980 Ну старичок не старичок,а это лидер защиты краснодара,на Наваса из ростова посмотри,а он еще старее!
15:55
Marchello1980
Тони Старк----Гранквист не волшебник,а старичок уже,вяло передвигающийся
15:52
torpedon_
Ростов и Зенит в 1/8, Краснодар закончит выступление в 1/16. 2 из 3 - хороший жребий )
15:49
Солёный
В прошлом году перед Спартой тоже пели победные песни... а потом эта Спарта изнаисиловала некоторых в жесткой и извращенной форме... турки - не знаю, не видел воотчию... Андерлехт - 50/50...
15:49
Русский Я
У Краснодара нет ни малейшего шанса, тем более с таким тренером как Шалимов. Андрерлехт упрется, Зенит и сейчас плох, а в феврале все может быть, так что шансы примерно равные, казалось бы вся надежда на Ростов, но Спарта как раз неудобная команда, Бердыеву с грандами проще, так что может так случится и Ростов вылетит, шансы примерно равны. Задача минимум набрать очки какие то, что бы потугальцев зацепить.
15:46
serzheo
1
15:45
serzheo
Все проходимые , рабочие. Краснодар, так вообще ставил задачу победы в ЛЕ.... Так, что Фенер - семки)))
15:45
П_о_в_а_р
zoostation Значит так: Зениту достался нормальный рабочий соперник, проходимый. Шансы 65/35. Ростов поборется со Спартой, шансы 50/50. А вот на Краснодар надежды нет, сильный противник достался. 30/70. ------------------------ А Спартак чемпион.
15:44
Паренек с Урала
Вполне терпимо. "Фенер" не надо бояться раньше времени, а "Спарта" уже не прошлогодняя. Ну, а "Зенит"... может преподнести сюрприз )))
15:42
Тони Старк
Наверное дальше без краснодара!Без гранквиста миссия не выполнима!
15:42
баламошка
С Фенером будет очень тяжело.
15:40
PELMEN GUBASTIY
Ну, что, злопыхатели, вот теперь и посмотрим, как ГРАНДЫ Лиги Европы сделают общий фарш из::: бомжато--бычье--киргизских селян ??? Причём, как раз к 23 февраля....
15:37
zoostation
Значит так: Зениту достался нормальный рабочий соперник, проходимый. Шансы 65/35. Ростов поборется со Спартой, шансы 50/50. А вот на Краснодар надежды нет, сильный противник достался. 30/70.
15:37
эдпитер
вполне посильные соперники у всех. Без космоса, а так-максимум на низкой орбите))))
15:37
matvey2000
гуманный жребий
15:36
Hasso Valentain
Нормальный жребий, все наши должны проходить дальше. Только со Спартой будет тяжелей...
15:36