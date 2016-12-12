15:28 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" - в Бельгию, "Ростов" - в Чехию, "Краснодар" - в Турцию. Все пары 1/16 финала Лиги Европы

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В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка свела в первом раунде плей-офф следующие пары:

"Атлетик" (Испания) - АПОЭЛ (Кипр)

"Легия" (Польша) - "Аякс" (Голландия)

"Андерлехт" (Бельгия) - "ЗЕНИТ" (Россия)

"Астра" (Румыния) - "Генк" (Бельгия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Сент-Этьен" (Франция)

"Вильярреал" (Испания) - "Рома" (Италия)

"Лудогорец" (Венгрия) - "Копенгаген" (Дания)

"Сельта" (Испания) - "Шахтер" Д (Украина)

"Олимпиакос" Пр (Греция) - "Османлыспор" (Турция)

"Гент" (Бельгия) - "Тоттенхэм" (Англия)

"РОСТОВ" (Россия) - "Спарта" П (Чехия)

"КРАСНОДАР" (Россия) - "Фенербахче" (Турция)

"Боруссия" М (Германия) - "Фиорентина" (Италия)

АЗ (Голландия) - "Лион" (Франция)

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - "Бешикташ" (Турция)

ПАОК (Греция) - "Шальке" (Германия)

Первые матчи состоятся 16 февраля на полях команд, указанных в парах первыми, ответные - 23 февраля.

Финал турнира пройдет в шведском городе Сольна на стадионе "Френдс Арена" 24 мая.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (25)
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Kirillyurrich

а че, лудогорец переехал из болгарии в венгрию?

16:05

serzheo

Русский Я____ Очки набрать? Нет уж, хватит... Пусть очки Москва набирает. Надоели... В ЛЕ шансов нет. Есть МЮ, Рома, Тоттенхэм, Фиорентина. Они и разыграют Финал. А тратить силы, в то время как Москва лезет в чемпионы - надоело... Пусть Спартак и ЦСКА шевелятся. Зенит и так в ЛЧ выйдет, ему - ровно.

16:03

Ara-gorn

alexander507 а где Спартак?.......................Пока впереди,на лихом..коне)))

16:03

HAZELSAMARA

Очевидно, что сыграть надо лучше нежели в прошлый раз, когда были те же "Спарта" и "Фенер". Газпромовским миллионЭрам будет стыдно проиграть сопернику, которого летом обдурили малоопытные (в еврокубковом плане) ростовчане. В принципе, в нынешнем формате "Зенит" и не проигрывает в 1/16 финала КУЕФА/ЛЕ: "Русенборг", "Вильярреал", "Штутгарт", "Янг Бойз", "Ливерпуль", PSV ... Хотя большой вопрос, кто и как будет выглядеть к середине февраля.

16:02

Ara-gorn

Пёс....да чё вы радуетесь, севилья всё равно выиграет................. у кого? у Лестера? ))))))) я надеюсь на финал Шахтер-Ростов..Стокгольм вздрогнет )))

16:00

oleg.bob

Жребий средний, Могло быть хуже, могло лучше.

15:57

alexander507

а где Спартак?

15:56

Пёс

да чё вы радуетесь, севилья всё равно выиграет

15:55

Тони Старк

Marchello1980 Ну старичок не старичок,а это лидер защиты краснодара,на Наваса из ростова посмотри,а он еще старее!

15:55

Marchello1980

Тони Старк----Гранквист не волшебник,а старичок уже,вяло передвигающийся

15:52

torpedon_

Ростов и Зенит в 1/8, Краснодар закончит выступление в 1/16. 2 из 3 - хороший жребий )

15:49

Солёный

В прошлом году перед Спартой тоже пели победные песни... а потом эта Спарта изнаисиловала некоторых в жесткой и извращенной форме... турки - не знаю, не видел воотчию... Андерлехт - 50/50...

15:49

Русский Я

У Краснодара нет ни малейшего шанса, тем более с таким тренером как Шалимов. Андрерлехт упрется, Зенит и сейчас плох, а в феврале все может быть, так что шансы примерно равные, казалось бы вся надежда на Ростов, но Спарта как раз неудобная команда, Бердыеву с грандами проще, так что может так случится и Ростов вылетит, шансы примерно равны. Задача минимум набрать очки какие то, что бы потугальцев зацепить.

15:46

serzheo

1

15:45

serzheo

Все проходимые , рабочие. Краснодар, так вообще ставил задачу победы в ЛЕ.... Так, что Фенер - семки)))

15:45

П_о_в_а_р

zoostation Значит так: Зениту достался нормальный рабочий соперник, проходимый. Шансы 65/35. Ростов поборется со Спартой, шансы 50/50. А вот на Краснодар надежды нет, сильный противник достался. 30/70. ------------------------ А Спартак чемпион.

15:44

Паренек с Урала

Вполне терпимо. "Фенер" не надо бояться раньше времени, а "Спарта" уже не прошлогодняя. Ну, а "Зенит"... может преподнести сюрприз )))

15:42

Тони Старк

Наверное дальше без краснодара!Без гранквиста миссия не выполнима!

15:42

баламошка

С Фенером будет очень тяжело.

15:40

PELMEN GUBASTIY

Ну, что, злопыхатели, вот теперь и посмотрим, как ГРАНДЫ Лиги Европы сделают общий фарш из::: бомжато--бычье--киргизских селян ??? Причём, как раз к 23 февраля....

15:37

zoostation

Значит так: Зениту достался нормальный рабочий соперник, проходимый. Шансы 65/35. Ростов поборется со Спартой, шансы 50/50. А вот на Краснодар надежды нет, сильный противник достался. 30/70.

15:37

эдпитер

вполне посильные соперники у всех. Без космоса, а так-максимум на низкой орбите))))

15:37

matvey2000

гуманный жребий

15:36

Hasso Valentain

Нормальный жребий, все наши должны проходить дальше. Только со Спартой будет тяжелей...

15:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ