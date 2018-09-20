"Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы, "Славия" победила "Бордо"

"Зенит" сыграл вничью с "Копенгагеном" со счетом 1:1 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. Счет в игре на 44-й минуте открыл Роберт Мак. "Копенгаген" ответил голом Пьероса Сотириу на 63-й минуте. За российский клуб в еврокубках дебютировал Клаудио Маркизио.

В другом матче группы С "Славия" победила "Бордо" со счетом 1:0. Гол забил хавбек Яромир Змргал.

В следующем туре "Зенит" сыграет дома со "Славией" 4 октября, "Копенгаген" в этот же день в гостях встретится с "Бордо".

Лига Европы

Группа C

"Копенгаген" (Дания) - "Зенит" (Россия) - 1:1 (0:1)

Голы: Мак, 44 (0:1). Сотириу, 63 (1:1).

"Копенгаген": Йоронен, Анкерсен, Вавро, Бьелланн, Бойлесен, Сков, Зека, Томсен (Фальк, 61), Фишер (Папаяннопулос, 90+3), Сотириу (Грегуш, 77), Ндой.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Анюков, Дриусси (Шатов, 79), Мак (Маркизио, 58), Паредес, Ерохин, Кузяев (Заболотный, 89), Дзюба.

Предупреждения: Бойлесен, 37. Бьелланн, 69. Дзюба, 90+1. Маркизио, 90+4. Папаяннопулос, 90+5.

Судьи: Кабаков. Валков, Маргаритов, Попов, Тодоров (все - Болгария).

20 сентября. Копенгаген. Стадион "Паркен".

"Славия" (Чехия) - "Бордо" (Франция) - 1:0 (1:0)

Гол: Змргал, 35.

"Славия": Коларж, Кудела, Цоуфал, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Стох (Бэлуцэ, 79), Хушбауэр, Змргал (Фридрих, 83), Соучек, Траоре (Матоушек, 90+3), Тецл.

"Бордо": Костиль, Сабали, Пабло, Кунде, Паленсия, Плашил (Отавиу, 85), Санкаре (Корнелиус, 70), Тшуамени, Бриан, Камано (Карамо, 60), Калу.

Предупреждения: Нгаде-Нгаджюи, 29. Санкаре, 66. Паленсия, 68. Калу, 74.

Судья: Найхайс (Голландия).

20 сентября. Прага. Стадион "Eden".

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