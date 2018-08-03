20:41 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" сыграет с минским "Динамо" на "Петровском"


Ответный матч 3-го отборочного раунда между "Зенитом" и минским "Динамо" состоится на стадионе "Петровский", сообщает "Фонтанка". Решение о переносе с арены "Санкт-Петербург" было принято в связи с тем, что болельщики не смогут посетить игру из-за наказания УЕФА.

В это же время на новом стадионе "Зенита" будет организована прямая трансляция встречи, которую смогут посетить зрители.  О стоимости билетов будет сообщено отдельно.

Первая игра между командами состоится 9 августа в Минске, ответный матч в Санкт-Петербурге 16 августа.

Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2018/08/03/134/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
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