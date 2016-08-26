"Зенит" сыграет с "Маккаби" в Лиге Европы

"Маккаби" из Тель-Авива стал соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы. Ранее жеребьевка определила российский клуб в квартет D вместе с голландским АЗ. Отметим, что израильтян возглавляет известный в прошлом грузинский форвард Шота Арвеладзе.

Сине-бело-голубые попали в групповой турнир напрямую, выиграв Кубок России в прошлом сезоне. Первый матч в группе состоится 15 сентября. Финал Лиги Европы пройдет 24 мая 2017 года в шведском городе Сольне. Напомним, что помимо "Зенита" участие в турнире из российских клубов принимает "Краснодар", а "Спартак" выбыл из борьбы в 3-м отборочном раунде.

Жеребьевка Лиги Европы. LIVE!