"Зенит" сыграет с "Копенгагеном" в лазурной форме

Футболисты "Зенита" сыграют в лазурной форме в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном", информирует пресс-служба клуба. Соперники петербуржцев выйдут на поле в белом комплекте.

Матч состоится в четверг, 29 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 20.55 (время московское). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Зенит" - "Копенгаген".

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