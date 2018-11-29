10:45 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" сыграет с "Копенгагеном" в лазурной форме

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Футболисты "Зенита" сыграют в лазурной форме в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном", информирует пресс-служба клуба. Соперники петербуржцев выйдут на поле в белом комплекте.

Матч состоится в четверг, 29 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 20.55 (время московское). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Зенит" - "Копенгаген".

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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