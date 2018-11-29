"Зенит" сыграет с "Копенгагеном" в лазурной форме

Футболисты "Зенита" сыграют в лазурной форме в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Копенгагеном", информирует пресс-служба клуба. Соперники петербуржцев выйдут на поле в белом комплекте.
Матч состоится в четверг, 29 ноября, на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 20.55 (время московское). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Зенит" - "Копенгаген".
Сегодня играем в лазурном! 👕 #ЗенитКопенгаген pic.twitter.com/nYmvcuVVDt– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 29 ноября 2018 г.
Соперник сыграет в белой форме #ЗенитКопенгаген pic.twitter.com/PVGSFy4veG– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 29 ноября 2018 г.
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