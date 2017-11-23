"Зенит" сыграет против "Вардара" в лазурной форме

"Зенит" в своем Твиттере сообщил, что команда проведет матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" в лазурной форме. Македонцы выйдут на поле в белой экипировке.
Напомним, питерцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира.
Матч "Зенит" - "Вардар" состоится сегодня и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Сегодня играем в лазурном! #ЗенитВардар pic.twitter.com/CWMZZWrlPR– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 23 ноября 2017 г.