10:16 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" сыграет против "Славии" в лазурной форме

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Полевые игроки "Зенита" сыграют в лазурной форме в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии". Голкипер петербуржцев сыграет в черном комплекте.

Футболисты команды гостей выйдут на поле в белых цветах. Вратарь - в зеленой форме.

Игра состоится в Санкт-Петербурге в среду, 4 октября, начало - 19.55 по московскому времени.

 

"Зенит" – "Славия": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)

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