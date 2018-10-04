"Зенит" сыграет против "Славии" в лазурной форме

Полевые игроки "Зенита" сыграют в лазурной форме в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Славии". Голкипер петербуржцев сыграет в черном комплекте.
Футболисты команды гостей выйдут на поле в белых цветах. Вратарь - в зеленой форме.
Игра состоится в Санкт-Петербурге в среду, 4 октября, начало - 19.55 по московскому времени.
Играем в лазурном, соперник – в белом #ЗенитСлавия pic.twitter.com/s4EJAIUESR– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 4 октября 2018 г.
"Зенит" – "Славия": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)
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