"Зенит" сыграет против "Мольде" в домашней форме

Полевые игроки "Зенита" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграют в домашней форме. Голкипер выступит в зеленом комплекте.

Соперник петербургского клуба, "Мольде", сыграет в белой форме, вратарь – в желтой.

Встреча между российским и норвержским клубами пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге, ответная – 30 августа в Мольде.

"Зенит" – "Мольде", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени