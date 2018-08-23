12:43 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" сыграет против "Мольде" в домашней форме


Полевые игроки "Зенита" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы сыграют в домашней форме. Голкипер выступит в зеленом комплекте.

Соперник петербургского клуба, "Мольде", сыграет в белой форме, вратарь – в желтой.

Встреча между российским и норвержским клубами пройдет 23 августа в Санкт-Петербурге, ответная – 30 августа в Мольде.

"Зенит" – "Мольде", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени

Зенит – Мольде

 

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