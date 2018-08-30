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"Зенит" сыграет против "Мольде" в белой форме


"Зенит" в Твиттере сообщил, что команда сыграет против "Мольде" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы в гостевой белой форме. Соперники питерцев, в свою очередь, выйдут на поле в экипировке синего цвета.

Первый матч между российским и норвежским клубами, состоявшийся на прошлой неделе, завершился со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

"Мольде" – "Зенит": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, ответный матч, 30 августа 2018,
онлайн-трансляция в 20.00 (мск)

Мольде - Зенит

 

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