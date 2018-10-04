"Зенит" - "Славия": крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Славией" пройдет под закрытой крышей стадиона "Санкт-Петербург".
Сегодня я буду закрыта #ЗенитСлавия pic.twitter.com/DnTMaCeqfw– Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 4 октября 2018 г.
Игра состоится в Санкт-Петербурге в среду, 4 октября, начало - 19.55 по московскому времени.
"Зенит" – "Славия": Лига Европы, 2-й тур, 4 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)
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