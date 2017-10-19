"Зенит" – "Русенборг": аншлаг, закрытая крыша и система определения голов

На матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Русенборг" ожидается до 51 тысяча зрителей, информирует официальный сайт питерцев. При этом гостей поддержат 40 болельщиков. Отмечается, что крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта. Во время проведения матча будет использована автоматическая система определения голов.

​Матч "Зенит" – "Русенборг" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.