"Зенит" реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч со "Славией"

Пресс-служба "Зенита" информирует о том, что клуб реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией".

Также служба безопасности петербуржцев обращает внимание болельщиков на тот факт, что при входе на гостевой сектор "Эден Арены" в Праге будет производиться проверка удостоверений личности и соответствия фамилии, на которую приобретался билет, так как замена имени владельца недопустима. Болельщикам, которые придут на матч не со своими билетами, вход на арену будет закрыт исходя из мер безопасности.



Матч со "Славией" пройдет 13 декабря и начнется в 23:00 по петербургскому времени.

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