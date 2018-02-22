"Зенит" разгромил "Селтик" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Зенит" на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы разгромил "Селтик" (3:0). В составе хозяев отличились Бранислав Иванович (в свой 34-й день рождения), Далер Кузяев и Александр Кокорин.
Команда Роберто Манчини вышла в следующую стадию турнира, несмотря на поражение в Шотландии со счетом 0:1. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.
Лига Европы
1/16 финала
Ответный матч
"ЗЕНИТ" (Россия) - "Селтик" (Шотландия) - 3:0 (2:0)
Голы: Иванович, 8 (1:0). Кузяев, 27 (2:0). Кокорин, 61 (3:0).
"Зенит": Лунев, Иванович (Смольников, 87), Маммана, Мевля, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони (Дриусси, 84), Кокорин, Заболотный (Ерохин, 76).
"Селтик": де Фрис, Лустиг, Айер, Шимунович, Тирни, Эбуэ (Рогич, 46), Браун, Нтшам, Макгрегор (Синклэйр, 62), Форрест (Мусонда, 71), Дембеле.
Судьи: МАТЕУ ЛАОС. дель Паломар, Себриан Девис, дель Серро Гранде, Эрнандес Эрнандес (все Испания).
22 февраля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 50492 зрителя.
Первый матч - 0:1.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/
Andrei777777
Зенит - с уверенной победой !!! Удачной жеребьевки и победного движения к Кубку !!!
23:45 22 февраля
вояка
питер несомненно порадовал ! ..... я всё думаю - что бы было если бы зенит летал до самого конца на полных оборотах ? Это было бы интересно. Теперь ждём что покажет чемпион ... хотя надежд не много.
23:38 22 февраля
AndreyV
После первого матча было тревожно. Но прошли спокойно на классе. Три команды в 1/8 ЛЕ - это очень достойно. Теперь хочется снова французов в соперники, чтобы сразу с борьбой за 5 место в ТК определиться...
23:33 22 февраля
Главпивстрой
УРА! С победой :))
23:23 22 февраля
Pleafant
УРА!!!Не опозорили Питер.Теперь болеем за Спартак,если не пройдут,то пусть хоть очки в рейтинг принесут.
23:15 22 февраля
serzheo
Россию с победой!
23:15 22 февраля
vit316
Спасибо всем! Кроме...........
23:13 22 февраля
эдпитер
Зенит просто спец по шотландцам. Исторически)))) Вообще хороший день, три команды продолжают биться за себя и за Россию. Одна только неназванная команда привычно слила. Надеюсь, им аукнется и во внутреннем чемпионате.
23:11 22 февраля
эдпитер
нормально. макнули так всех скептиков и критиков в .....
23:09 22 февраля
Циничный
Ещё раз поздравления болелам ЦСКА, Локо и Зенита.
23:08 22 февраля
Pablo_75
Зенит сыграл очень хорошо. Мне кажется, выпадает Заболотный. Такой же Дзюба, который лишний в быстрой комбинационной игре. Купили бы Федю или Ари какого-нибудь, и играли бы в удовольствие, а так почти что вдесятером.
23:07 22 февраля
Sandy45
С победой!
23:04 22 февраля
Millwall82
Я лично конечно не люблю Спартак, но так же понимаю что суммарное выступление в ЕК, даст РФПЛ новый глоток воздуха.
23:03 22 февраля
foreverCSKAforever
В принципе ничего страшного не произошло. Пусть еще немного поиграют на два фронта. Труднее будет их к внутреннему чемпионству подтянуть.
23:03 22 февраля
shpasic
неожиданно. думал, что так и будет до 89й минуты 2:0, когда по традиции в концовке Зенит пропустит от мёртвого соперника. так-то евроочко ещё больше довольно - три клуба в 1/8.
23:02 22 февраля
SS-1525-Sergey
Плюсик жирный, что так начали, но слишком всё рационально, много ошибались на ровном месте.
23:01 22 февраля
BeeBop
Все три команды идут дальше, только кручкохвостые тормознули...Ну ничего, сегодня этот балласт скинем и дальше будет легче...
23:01 22 февраля
Сквайер Треллони
Аудурис ждёт как скорее шпик нашампурить)
23:01 22 февраля
ALESS85
Молодцы!
23:01 22 февраля
Millwall82
Зюк, ты же нормальный вроде мужик, зачем до такого скатываться?
23:01 22 февраля
Бу-га-га!
О, педроЗЮК нарисовался.))
23:00 22 февраля
голос из Санкт-Петербурга
ЗЕНИТ - СУПЕРКЛУБ! Это вам не какие-то псевдонародные красно-белые неудачники! Поздравляю болельщиков ЗЕНИТа, ЦСКА и Локомотива с достойной игрой и с достойным результатом!
23:00 22 февраля
Dymanomashina
Красавцы!!
23:00 22 февраля
Askido
Поздравляю! Молодцы! Три команды в 1/8 это круто
22:59 22 февраля
Сквайер Треллони
Локо,Зеня и Армейцы мужики и бились за страну,а вот сейчас девки в Бильбао сиську мять будут.
22:59 22 февраля
GoaLapagosS
ЧЕСТНО, НЕ ВЕРИЛ. КАК И В ПАРОВОЗОВ. МОЛОДЦЫ, ЧТО ЕЩЁ СКАЗАТЬ
22:59 22 февраля
AKBI
Здорово!! Всегда бы так!!
22:58 22 февраля
Millwall82
Позорные поросята снова опозорят страну.
22:58 22 февраля
resifi
ЦСКА,Локо и Зенит в 1/8 ЛЕ!!!! Только одна "народная команда" Россию позорит!!!
22:57 22 февраля
Thomas_Boy_
Все три команды от России - браво! "Спартаку" удачи.
22:57 22 февраля