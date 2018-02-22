22:51 22 февраля | Футбол — Лига Европы

"Зенит" разгромил "Селтик" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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"Зенит" на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы разгромил "Селтик" (3:0). В составе хозяев отличились Бранислав Иванович (в свой 34-й день рождения), Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Команда Роберто Манчини вышла в следующую стадию турнира, несмотря на поражение в Шотландии со счетом 0:1. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"ЗЕНИТ" (Россия) - "Селтик" (Шотландия) - 3:0 (2:0)

Голы: Иванович, 8 (1:0). Кузяев, 27 (2:0). Кокорин, 61 (3:0).

"Зенит": Лунев, Иванович (Смольников, 87), Маммана, Мевля, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони (Дриусси, 84), Кокорин, Заболотный (Ерохин, 76).

"Селтик": де Фрис, Лустиг, Айер, Шимунович, Тирни, Эбуэ (Рогич, 46), Браун, Нтшам, Макгрегор (Синклэйр, 62), Форрест (Мусонда, 71), Дембеле.

Судьи: МАТЕУ ЛАОС. дель Паломар, Себриан Девис, дель Серро Гранде, Эрнандес Эрнандес (все Испания).

22 февраля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 50492 зрителя.

Первый матч - 0:1.

Зенит - Селтик

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (42)
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Andrei777777

Зенит - с уверенной победой !!! Удачной жеребьевки и победного движения к Кубку !!!

23:45 22 февраля

вояка

питер несомненно порадовал ! ..... я всё думаю - что бы было если бы зенит летал до самого конца на полных оборотах ? Это было бы интересно. Теперь ждём что покажет чемпион ... хотя надежд не много.

23:38 22 февраля

AndreyV

После первого матча было тревожно. Но прошли спокойно на классе. Три команды в 1/8 ЛЕ - это очень достойно. Теперь хочется снова французов в соперники, чтобы сразу с борьбой за 5 место в ТК определиться...

23:33 22 февраля

Главпивстрой

УРА! С победой :))

23:23 22 февраля

Pleafant

УРА!!!Не опозорили Питер.Теперь болеем за Спартак,если не пройдут,то пусть хоть очки в рейтинг принесут.

23:15 22 февраля

serzheo

Россию с победой!

23:15 22 февраля

vit316

Спасибо всем! Кроме...........

23:13 22 февраля

эдпитер

Зенит просто спец по шотландцам. Исторически)))) Вообще хороший день, три команды продолжают биться за себя и за Россию. Одна только неназванная команда привычно слила. Надеюсь, им аукнется и во внутреннем чемпионате.

23:11 22 февраля

эдпитер

нормально. макнули так всех скептиков и критиков в .....

23:09 22 февраля

Циничный

Ещё раз поздравления болелам ЦСКА, Локо и Зенита.

23:08 22 февраля

Pablo_75

Зенит сыграл очень хорошо. Мне кажется, выпадает Заболотный. Такой же Дзюба, который лишний в быстрой комбинационной игре. Купили бы Федю или Ари какого-нибудь, и играли бы в удовольствие, а так почти что вдесятером.

23:07 22 февраля

Sandy45

С победой!

23:04 22 февраля

Millwall82

Я лично конечно не люблю Спартак, но так же понимаю что суммарное выступление в ЕК, даст РФПЛ новый глоток воздуха.

23:03 22 февраля

foreverCSKAforever

В принципе ничего страшного не произошло. Пусть еще немного поиграют на два фронта. Труднее будет их к внутреннему чемпионству подтянуть.

23:03 22 февраля

shpasic

неожиданно. думал, что так и будет до 89й минуты 2:0, когда по традиции в концовке Зенит пропустит от мёртвого соперника. так-то евроочко ещё больше довольно - три клуба в 1/8.

23:02 22 февраля

SS-1525-Sergey

Плюсик жирный, что так начали, но слишком всё рационально, много ошибались на ровном месте.

23:01 22 февраля

BeeBop

Все три команды идут дальше, только кручкохвостые тормознули...Ну ничего, сегодня этот балласт скинем и дальше будет легче...

23:01 22 февраля

Сквайер Треллони

Аудурис ждёт как скорее шпик нашампурить)

23:01 22 февраля

ALESS85

Молодцы!

23:01 22 февраля

Millwall82

Зюк, ты же нормальный вроде мужик, зачем до такого скатываться?

23:01 22 февраля

Бу-га-га!

О, педроЗЮК нарисовался.))

23:00 22 февраля

голос из Санкт-Петербурга

ЗЕНИТ - СУПЕРКЛУБ! Это вам не какие-то псевдонародные красно-белые неудачники! Поздравляю болельщиков ЗЕНИТа, ЦСКА и Локомотива с достойной игрой и с достойным результатом!

23:00 22 февраля

Dymanomashina

Красавцы!!

23:00 22 февраля

Askido

Поздравляю! Молодцы! Три команды в 1/8 это круто

22:59 22 февраля

Сквайер Треллони

Локо,Зеня и Армейцы мужики и бились за страну,а вот сейчас девки в Бильбао сиську мять будут.

22:59 22 февраля

GoaLapagosS

ЧЕСТНО, НЕ ВЕРИЛ. КАК И В ПАРОВОЗОВ. МОЛОДЦЫ, ЧТО ЕЩЁ СКАЗАТЬ

22:59 22 февраля

AKBI

Здорово!! Всегда бы так!!

22:58 22 февраля

Millwall82

Позорные поросята снова опозорят страну.

22:58 22 февраля

resifi

ЦСКА,Локо и Зенит в 1/8 ЛЕ!!!! Только одна "народная команда" Россию позорит!!!

22:57 22 февраля

Thomas_Boy_

Все три команды от России - браво! "Спартаку" удачи.

22:57 22 февраля

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