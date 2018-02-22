"Зенит" разгромил "Селтик" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Зенит" на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы разгромил "Селтик" (3:0). В составе хозяев отличились Бранислав Иванович (в свой 34-й день рождения), Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Команда Роберто Манчини вышла в следующую стадию турнира, несмотря на поражение в Шотландии со счетом 0:1. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"ЗЕНИТ" (Россия) - "Селтик" (Шотландия) - 3:0 (2:0)

Голы: Иванович, 8 (1:0). Кузяев, 27 (2:0). Кокорин, 61 (3:0).

"Зенит": Лунев, Иванович (Смольников, 87), Маммана, Мевля, Кришито, Паредес, Краневиттер, Кузяев, Ригони (Дриусси, 84), Кокорин, Заболотный (Ерохин, 76).

"Селтик": де Фрис, Лустиг, Айер, Шимунович, Тирни, Эбуэ (Рогич, 46), Браун, Нтшам, Макгрегор (Синклэйр, 62), Форрест (Мусонда, 71), Дембеле.

Судьи: МАТЕУ ЛАОС. дель Паломар, Себриан Девис, дель Серро Гранде, Эрнандес Эрнандес (все Испания).

22 февраля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 50492 зрителя.

Первый матч - 0:1.