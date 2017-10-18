11:41 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" провел тренировку в полном составе перед матчем с "Русенборгом"


"Зенит" провел открытую тренировку накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Русенборга". В общей группе занимались все игроки петербургского клуба, в том числе имевшие повреждения Олег Шатов и Юрий Жирков. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, после двух игр сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице группы L, набрав шесть очков.

Матч "Зенит" – "Русенборг" состоится завтра, 19 октября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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