"Зенит" провел тренировку в полном составе перед матчем с "Русенборгом"

"Зенит" провел открытую тренировку накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Русенборга". В общей группе занимались все игроки петербургского клуба, в том числе имевшие повреждения Олег Шатов и Юрий Жирков. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, после двух игр сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице группы L, набрав шесть очков.

Матч "Зенит" – "Русенборг" состоится завтра, 19 октября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.