"Зенит" просит болельщиков воздержаться от провокационных действий в Чехии

"Зенит" опубликовал на своем официальном сайте сообщение для болельщиков, которые посетят гостевой матч Лиги Европы против "Славии" в Праге. Там, в частности, рассказывается о правилах поведения, которые необходимо соблюдать.

- Служба безопасности футбольного клуба "Зенит" и полиция Чешской Республики настоятельно просят соблюдать правила посещения стадиона "Эден Арена", а также воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что будет проведена проверка удостоверений личности болельщиков гостей.

- При входе на гостевой сектор "Эден Арены" будет производиться проверка удостоверений личности болельщиков сине-бело-голубых и соответствия фамилии, на которую приобретался билет. Каждый болельщик, находящийся на стадионе, обязан по просьбе органов правопорядка предъявлять действующий билет и документы, удостоверяющие личность, - указано в новости. - Подделка, копирование, изменение ФИО, указанных в билете, запрещены. При выявлении таких билетов, а также несовпадении данных на билете и документах, болельщику будет отказано в доступе на стадион.

Матч состоится 13 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.

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