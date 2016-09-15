20:26 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" пропустил в матче с "Маккаби"

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"Маккаби" открыл счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита". На 26-й минуте отличился Харис Медунянин.

Трансляция матча "Маккаби" - "Зенит"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Naruto

ваапще дзюбко язык трепать умеет. за это и зп получает пртлично

21:26

Naruto

поэтому лимит убрать надо

21:26

Можейко

Обидно, что все нас имеют и в хвост и в гриву

21:19

zema1905

Если-бы поменять судью Кружляка на Москалёва то 3-2 вымучили-бы.

21:15

ustin007

противно смотреть евпеям проигрывают а ещё про Спартак орали!

21:11

shpasic

космос!

20:59

эстонский армеец

"Бомжи" совсем никакие .

20:57

Slim Taller

Вот будет номер,если продуют еврейскому казачеству.

20:55

Lexx Luger

ща разнесут!!!!

20:52

Супершвайни

дас ист гут)

20:48

Vlаdimir

Конечно же Слуцкий был НЕ прав - у нас ОЧЕНЬ футбольная страна!!!! Особенно когда касается команд типа "Рублёвка".

20:46

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