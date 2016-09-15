"Зенит" пропустил в матче с "Маккаби"

"Маккаби" открыл счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита". На 26-й минуте отличился Харис Медунянин.
"Маккаби" открыл счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита". На 26-й минуте отличился Харис Медунянин.
Naruto
ваапще дзюбко язык трепать умеет. за это и зп получает пртлично
21:26
Naruto
поэтому лимит убрать надо
21:26
Можейко
Обидно, что все нас имеют и в хвост и в гриву
21:19
zema1905
Если-бы поменять судью Кружляка на Москалёва то 3-2 вымучили-бы.
21:15
ustin007
противно смотреть евпеям проигрывают а ещё про Спартак орали!
21:11
shpasic
космос!
20:59
эстонский армеец
"Бомжи" совсем никакие .
20:57
Slim Taller
Вот будет номер,если продуют еврейскому казачеству.
20:55
Lexx Luger
ща разнесут!!!!
20:52
Супершвайни
дас ист гут)
20:48
Vlаdimir
Конечно же Слуцкий был НЕ прав - у нас ОЧЕНЬ футбольная страна!!!! Особенно когда касается команд типа "Рублёвка".
20:46