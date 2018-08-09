"Зенит" проигрывает со счетом 0:3 в матче с "Динамо". Видео

Минское "Динамо" довело счет до крупного в матче с "Зенитом" в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Третий мяч своей команды забил Нино Галович.

После подачи Уроша Николича с углового Миха Мевля на линии вратарской проиграл верховую борьбу центральному защитнику и капитану "Динамо".

3:0. "Зенит" крупно проигрывает в Минске до перерыва 😱 pic.twitter.com/pmpR1IWACN – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 9 августа 2018 г.

Текстовая трансляция матча "Динамо" - "Зенит"