20:44 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" проигрывает со счетом 0:3 в матче с "Динамо". Видео


Минское "Динамо" довело счет до крупного в матче с "Зенитом" в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Третий мяч своей команды забил Нино Галович.

После подачи Уроша Николича с углового Миха Мевля на линии вратарской проиграл верховую борьбу центральному защитнику и капитану "Динамо".

 

Текстовая трансляция матча "Динамо" - "Зенит"

Динамо Мн - Зенит

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/

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