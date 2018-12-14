"Зенит" проиграл "Славии" в Праге. Чешский клуб вместе с ним вышел в плей-офф Лиги Европы

"Зенит" потерпел поражение от "Славии" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Российская команда ранее уже гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Победа же позволила чешскому коллективу занять второе место.

В другой встрече группы C "Бордо" обыграл "Копенгаген", но обе команды покинули турнир.

Лига Европы

Группа C

"Славия Пр" (Чехия) - "Зенит" (Россия) - 2:0 (2:0)

Голы: Змргал, 32 (1:0). Стох, 41 (2:0).

"Славия": Коларж, Цоуфал, Кудела, Нгаде-Нгаджюи, Зелены (Бэлуцэ, 90+2), Стох (Фридрих, 90), Хушбауэр, Соучек, Олайинка, Змргал, Шкода (Траоре, 85).

"Зенит": Кержаков, Маммана, Нету, Мевля, Набиуллин (Мак, 46), Смольников, Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Заболотный (Дриусси, 46), Шатов (Кузяев, 73).

Предупреждения: Шкода, 25. Набиуллин, 37. Эрнани, 67. Стох, 86.

Судьи: Даллас. Коннор, Поттер, Андерсон, Эйткен (все - Шотландия).

13 декабря. Прага. Стадион "Эден". 17748 зрителей.

"Копенгаген" (Дания) - "Бордо" (Франция) - 0:1 (0:0)

Гол: Бриан, 73.

"Копенгаген": Андерсен, Бойлесен (Бенгтссон, 62), Бьелланн (Папаяннопулос, 9), Анкерсен, Вавро, Зека, Томсен, Ндой, Фальк (Грегуш, 73), Сотириу, Сков.

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Паблу, Кунде, Плашил, Лерагер, Отавиу, Бриан, Корнелиус (Карамо, 60), Де Превиль (Камано, 61).

Предупреждения: Сков, 22. Бриан, 25. Фальк, 29.

Судья: Хюсейин Гечек (Турция).

13 декабря. Копенгаген. Стадион "Паркен".