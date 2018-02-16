"Зенит" проиграл "Селтику" в Шотландии

В первом матче 1/16 финала "Селтик" на своем поле одолел "Зенит" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет Каллум Макгрегор. Отметим, что в этой встрече за сине-бело-голубых дебютировал новичок Антон Заболотный.

Ответный поединок между этими командами пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Селтик" (Шотландия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 1:0 (0:0)

Гол: Макгрегор, 78.

"Селтик": де Врис, Лустиг, Айер, Шимунович, Тирни, Форрест, Браун, Нтчам, Макгрегор, Эбуэ (Мусонда, 73), Дембеле (Эдуар, 84).

"Зенит": Лунев, Мевля, Маммана, Кришито, Смольников, Ерохин, Кузяев (Краневиттер, 63), Паредес, Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.

Предупреждения: Кузяев, 36. Нтчам, 57. Кришито, 64. Эбуэ, 73. Смольников, 77. Браун, 83. Паредес, 83. Дембеле, 84. Лустиг, 85. Краневиттер, 87.

Судьи: СКОМИНА. Вукан, Прапротник, Винчич, Юг (все Словения).

15 февраля. Глазго. Стадион "Селтик Парк".

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