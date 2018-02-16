"Зенит" проиграл "Селтику" в Шотландии

В первом матче 1/16 финала "Селтик" на своем поле одолел "Зенит" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет Каллум Макгрегор. Отметим, что в этой встрече за сине-бело-голубых дебютировал новичок Антон Заболотный.
Ответный поединок между этими командами пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
"Селтик" (Шотландия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 1:0 (0:0)
Гол: Макгрегор, 78.
"Селтик": де Врис, Лустиг, Айер, Шимунович, Тирни, Форрест, Браун, Нтчам, Макгрегор, Эбуэ (Мусонда, 73), Дембеле (Эдуар, 84).
"Зенит": Лунев, Мевля, Маммана, Кришито, Смольников, Ерохин, Кузяев (Краневиттер, 63), Паредес, Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.
Предупреждения: Кузяев, 36. Нтчам, 57. Кришито, 64. Эбуэ, 73. Смольников, 77. Браун, 83. Паредес, 83. Дембеле, 84. Лустиг, 85. Краневиттер, 87.
Судьи: СКОМИНА. Вукан, Прапротник, Винчич, Юг (все Словения).
15 февраля. Глазго. Стадион "Селтик Парк".
Расписание матчей плей-офф Лиги Европы
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/
lehanz
Ну вот и всё, кончилась сказка. Дальше идет только Локо, хотя и они могут дома учудить, как уже было однажды.
10:24
Thomas_Boy_
SpaMan _________ ...наши дебилушки хотя бы бегали __________ И прибежали...
03:14
Баск
SpaMan....Для того чтобы предсказать, что Спартак сольет и аналитиком быть не надо. К этому уже давно все привыкли. Вот, если ставить на Спартак, то раз в 16 лет можно очень много денег поднять. -)
02:59
jeltaagazetenka
да уж южан нет в этом году и тащить некому рфплию
02:41
igogohruhru
Где-то далеко, в Туле, смеется один Артем.
02:23
SpaMan
Бу-га-га! SpaMan___ Наверно, лучше к 45-ой 0:3 гореть?))) 01:46 --- Я тебе ниже ответил почему....но ты задумайся, 1 матч после зимней...где физика если твои после 65-70 минуты встают колом...наши дебилушки хотя бы бегали
02:02
SpaMan
Бу-га-га! SpaMan____ А так-то, ты на своём месте задумайся. Почему наш чемпион такое невнятное чмо в Европе. 01:48 --- Ну ты же умный..поди дотумкай...обороны у нас нет....и опорника а-ля Денисов....мы же ниипатся атакующая команда...нам оборона ни к чему.... Вот и летят вперед Комбаровы и Ещенки а заданим умом думают "мля а сзади же Кутепов остался"...от такой мысли и я бы дрогнул
02:00
SpaMan
Баск 01:51 ---- Писец оналитег...состояние на ставках уже поди сделали?
01:58
Баск
Локо пройдет дальше процентов 99. Зенит и ЦАКА фифти-фифти. Ну а Спартак как всегда, и хорошо если случайно ничейку зацепит.
01:51
Спринт
Четвертую команду Питера в Глазго возили по траве полных два тайма. Не команда, а набор футболистов (но не игроков). Чтобы пресечь вопросы любопытных дилетантов - первая команда северной столицы - это навсегда ленинградское "Динамо", вторая "Адмиралтеиц", третья это "Зенит", но не нефтяно-газовый, а завода оптических приборов "Зенит" города Ленинград. Это только в большевицко-советское время. Были конечно команды и до совбеповского путча, но о них стыдливо умалчивают - по мнению современных историков английские оккупанты и царские буржуины в футбол играть не умели.
01:50
Бу-га-га!
SpaMan____ А так-то, ты на своём месте задумайся. Почему наш чемпион такое невнятное чмо в Европе.
01:48
Бу-га-га!
SpaMan___ Наверно, лучше к 45-ой 0:3 гореть?)))
01:46
Pablo_75
Бакланы вполне могут заклевать Селтик дома, как раз со средними командами это не раз проходило...
01:45
SpaMan
Бу-га-га! Бакланы слетают без вариантов, а виновата всё равно - Масква.))) 01:38 --- Я бы на твоем месте задумался какого хрена кони выдохлись на 70 минуте
01:43
Al Rains
Приемлемый результат в принципе, плохо, что очков в копилку нет...ну и Заболотный пока не тянет на стартовый состав...удачи в ответке!
01:41
Zakhary
Мужики из Глазго отымели во все щели газпромовских девочек. Вторую серию смотреть не буду. Хватило первой.
01:41
Бу-га-га!
Бакланы слетают без вариантов, а виновата всё равно - Масква.)))
01:38
Pablo_75
Mao11 У Манчини безобразная тактика - расчёт только на своё поле, это для Зенита не годится. Команда поставила задачу войти в десятку сильнейших в Европе и выиграть ЛЧ, _____________________ Этот бред никто всерьёз не рассматривает. Держаться бы в двадцатке и попадать иногда в 1/4 ЛЧ, на уровне Дортмунда и Наполи примерно. Чтобы выиграть ЛЧ, надо купить новую команду за миллиард долларов.
01:36
yspesh4
У меня два вопроса: 1. Какой дебил Передаса за 23 лимона евро купил. 2. Какой дыбил выгнал Дзюбу и поставил Заболотного, если Кокорин все равно на фланге играет, а не ЦН, где он забивает?
01:28
Mao11
Благодаря вашему чудесному лимиту на легионеров и покупным московским чемпионствам. российские молодые игроки не знают какие скорости надо поддерживать весь матч и какая скорость принятия решений должна быть на поле. У Манчини безобразная тактика - расчёт только на своё поле, это для Зенита не годится. Команда поставила задачу войти в десятку сильнейших в Европе и выиграть ЛЧ, с такой тактикой никогда не выиграешь, ведь развиваете в команде комплекс неполноценности перед ответным матчем и потом переубеждать надо, зачем так много ненужных волнений и лишних хлопот. Чем брало киевское Динамо Лобановского, уверенностью в себе во всех матчах на любом поле,а у нас всё по старому лекалу даже с помощью иностранных тренеров. ничья на чужом или минимальное поражение и потом победа на своём. Только кто вам дал гарантию, что вы её выиграете? Селтик на чужих полях играть так как дома не будет и проиграет крупно. Зенит если свою задачу выполнил на этот матч и покажет истинную свою силу то от обосравшегося от вида огромного стадиона Селтика останутся только рога и копыта.
01:27
shpasic
в ответном матче по зенитовской традиции будут комфортные +2 до 89 минуты.
01:26
pahom-17
хорошо что еще так..там могло быть гораздо больше...Зениту откровенно повезло...что счет минимальный...
01:21
SP2
Ну что всё сделали как хотели, сбылась мечта - получилась очередная "московская" команда, вечно жалующаяся на плохую "форму" весной и "усталрсть" осенью, с никакущей защитой , без скоростей и без ударов по воротам!! Как под копирку! А как при Спаллетти Зенит играл весной!!! С лёгкостью и безо всяких жалоб!!! А до такого защитника как Ломбертс - Мевле и Маммане вместе взятым как до Индокитая!
01:20
Pleafant
Да,отлично подготовились работники Газпрома.Ладно игры нет,и,наверное, с Манчини и не будет,но хотя бы физику на сборах бы подтянули бы. 60 тысяч,конечно внушают,вот что значит взаимная любовь команды и болельщиков,Зенит не соберёт столько дома,даже если бесплатные билеты будут раздавать на всех углах.
01:20
докторр
Позорная игра на отбой. На наших минифутболистов насмотрелись?
01:17
Roverro
М-да... Прав был Балотелли: " Манчини - это бесполезная трата времени". Амкаровцы, очень вас прошу, сломайте ноги Ерохину, пожалуйста!
01:14
Askido
Скучный матч, игры не было со стороны зенита, лучше бы в повторе показали матч Локо
01:12
Pablo_75
Смотрел я матч ПСЖ-Селтик 7:1. Там если бы парижские пижоны реализовывали как следует, было бы 12:1 где-то. Был показан отличный урок на тему "до чего долшло расслоение в футболе". И вот такая команда обыгрывает Зенит, имея массу моментов. Зенит, конечно, может пройти Селтик. Но это глубочайшая вторая лига, глубочайший второй сорт еврофутбола. И это наш общий уровень...
01:10
foreverCSKAforever
П_о_в_а_р, жаль. Но в Селтике своих Ачимпонгов достаточно, рассчитываю на них в ответке.
01:10
foreverCSKAforever
Как говаривает олимпийский атлет из России Илюша "ничего страшного" Ковальчук: "Ничего страшного не случилось". Бабло-то будет капать даже после вылета из ЛЕ по сумме двух матчей.
01:08