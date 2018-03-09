"Зенит" проиграл "Лейпцигу"

"Зенит" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гостях уступил "Лейпцигу" (1:2).

Во втором тайме в составе хозяев отличились Брума и Тимо Вернер. В концовке игры капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито забил точным ударом со штрафного.

Ответная встреча пройдет в четверг, 15 марта, в Санкт-Петербурге.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

"Лейпциг" (Германия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 2:1 (0:0)

Голы: Брума, 56 (1:0). Вернер, 77 (2:0). Кришито, 86 (2:1).

"Лейпциг": Гулачи, Лаймер (Бернарду, 46), Орбан, Упамекано, Клостерманн, Форсберг, Демме, Кейта, Брума (Забитцер, 75), Вернер, Огюстен (Поульсен, 79).

"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Ригони (Полоз, 80), Заболотный (Дриусси, 57), Кокорин.

Предупреждение: Упамекано, 85.

Судьи: ХАЦЕГАН, Георге, Шовре, Ковач, Колцеску (все Румыния).

8 марта. Лейпциг. Стадион Red Bull Arena (Zentralstadion). 19877 зрителей.

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