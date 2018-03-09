"Зенит" проиграл "Лейпцигу"

"Зенит" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гостях уступил "Лейпцигу" (1:2).
Во втором тайме в составе хозяев отличились Брума и Тимо Вернер. В концовке игры капитан сине-бело-голубых Доменико Кришито забил точным ударом со штрафного.
Ответная встреча пройдет в четверг, 15 марта, в Санкт-Петербурге.
Лига Европы
1/8 финала
Первый матч
"Лейпциг" (Германия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 2:1 (0:0)
Голы: Брума, 56 (1:0). Вернер, 77 (2:0). Кришито, 86 (2:1).
"Лейпциг": Гулачи, Лаймер (Бернарду, 46), Орбан, Упамекано, Клостерманн, Форсберг, Демме, Кейта, Брума (Забитцер, 75), Вернер, Огюстен (Поульсен, 79).
"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Ригони (Полоз, 80), Заболотный (Дриусси, 57), Кокорин.
Предупреждение: Упамекано, 85.
Судьи: ХАЦЕГАН, Георге, Шовре, Ковач, Колцеску (все Румыния).
8 марта. Лейпциг. Стадион Red Bull Arena (Zentralstadion). 19877 зрителей.
Результаты матчей и календарь Лиги Европы
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/
Bibigon2000
Pablo_75 Вот почему здесь народ пишет ....==========наверное потому,что это футбол,а не легкая атлетика,мало быстро бегать и сильно пинать по мячу... у Юве голевых побольше было...а по поводу реализации у РБ-два из трех мало? приемлемый результат...
01:55
Tribunal Z
Лейпциг ничего не показал вообще. Ожидал от этого клуба большего. С ним спокойной можно играть и если бы не две ошибки то отыграли бы нормально. В общем разочаровал Ригони и Краневитер, Дриусси тоже, это трио не понимаю что делает в Зените. Не понимаю почему Ригони играет. а Полоз сидит на лавке когда ежу понятно что Дима намного лучше играет
01:49
Pablo_75
Slim Taller Лейпциг растранжирил свои моменты.А Зенит,не создав вообще ничего,забил с единственного штрафного. _______________ Абсолютно про Ювентус.
01:47
Pablo_75
Вот почему здесь народ пишет объективно, что Лейпциг переиграл Зенит, а гол Кришито случайный, а вчера по поводу Юве просто захлёбывались от восторга, хотя там Шпоры просто рвали Юве, гораздо круче чем здесь, и то что Юве забил два - это именно случайность?
01:44
Venalainen
В евро мы Россея одна неделимая!!!!! Зенит если ПЕРНЕТ то good! Остальные верно без особых шансов , но пылим до последнего!!!!!
01:36
Venalainen
Вопреки///// тошнит не в ту сторону
01:34
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _______ Если Вопреку по частям читать, не будет ощущаться целостность послания. Такая вот загогулина.
01:33
Ю.Ю.
Вопреки ============== ...К сожалению, в России, правит совсем не спортивная составляющая и тренерское мастерство, а административный ресурс, бабло и возможности работать с арбитрами и ЧЛЕНАМИ РФС, РФПЛ. И плоды этих кабинетных чемпионств, мы ежегодно, последние 10 лет, пожинаем на европейских аренах. Грустно. _________________ Наверное именно это помешало в конце прошлого чемпионата набрать хоть по очёчку в матчах с заведомыми аутсайдерами Оренбургом и Арсеналом. По всей видимости именно "административный ресурс, бабло и возможности работать с арбитрами" не позволили выдающейся ростовской команде пробиться в еврокубки в этом году. Жаль. Очень жаль. Иначе мы сейчас наблюдали бы, как накренители Атлетик, Баварий и всяких Андерлехтов мутузили бы нынешние Лейпциги, Лионы и всякие Лацио с Миланами. Жаль. Но сомнений в этом никаких быть не может.
01:31
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Я по частям Вопреку буду читать. Как раз к ответке ознакомлюсь. Дошёл до "мы будем всегда сравнивать игры в Европе команд Бердыева", и задумался...
01:24
Thomas_Boy_
Вопреку на сей раз не осилил. Но судя по объемам, к концу текста он с нытья на истерические рыдания перешел.
01:21
механик39
Не смогли встать с колен .
01:21
Mao11
Лейпциг в Питере проиграет, это тактика Манчини сопли жевать и в конце выстрелить, самое отвратное из всего что я видел откровенное дуракаваляние на поле,первую часть сезона Зенит играл интересно даже по европейским меркам, а потом как обрезало.что-то произошло между Манчини и игроками и нашими, и легионерами, перестали показывать серьёзный уровень. А сейчас как будто ничего не надо этим игрокам, ведь в чемпионате уже обосрались и теперь кубок каждый матч на чужом поле подвисает, это несерьёзный уровень.
01:21
Thomas_Boy_
гаттузо туп ___________ Так-то Серж "Лейпциг" сегодня с "Монако" в один ряд поставил... Это было сильно. Ну а насчет отскока... Кто его вспомнит, если Кришита весной поднимет лигоевропейский Кубок над головой?
01:20
Бабасян Арсен Ноунеймович
А теперь все спать!)) Ибо в 6 утра подъём, играет Серена, а это святое!)) Разбежались по кроватям!))
01:19
Ivarr
Здесь немцам трудно будет. Танечка Савичева придет и другие Ленинградцы.
01:15
Бу-га-га!
Вопрека феерический идиёт.))) А в 1923 никто Атлетико не обыгрывал?)))
01:15
Бабасян Арсен Ноунеймович
Они Наполи в гостях 3-1 ушатали, команда сУрьёзная.)
01:13
SS-1525-Sergey
Митяй Антибомж ... 01:09 +++ КАк свиньи сыграли в 1/8 ЛЕ, а забыл, холодов боятся и перенесли свои матчи на осень.
01:12
Митяй Антибомж
NF А где великие аргентинцы?..************ Падерес в примерочной, глазки подводит. Остальные у банкомата.
01:11
вояка
на мой взгляд питер выглядел совсем не хуже лейпцига и моменты были у наших не плохие ..... на ничью вполне наиграли. Но шансы в ответной игре лучше чем у цска и локо.
01:11
diskmen
Бабасян Арсен Ноунеймович иди позорь наших лыжников и теннисистов.Умник выискался.Боруссия выше классом Зальцбурга,а просрала на своём поле.Лейпциг может легко проиграть в Питере.Твой Спартак проиграл в Москве,зато в Испании чуть было не прошёл этот клуб.Матч на матч не приходится.
01:11
Slim Taller
Лейпциг растранжирил свои моменты.А Зенит,не создав вообще ничего,забил с единственного штрафного.
01:11
Mao11
Ненавижу тактику победа на своём и ничья или минимум поражение в один мяч на чужом, абсолютно тупая тактика! Когда Зенит выиграл Кубок УЕФА он на всех полях играл в агрессивный атакующий футбол.Только эта тактика способна добывать кубки
01:10
Вопреки
"Великий" ФУРСЕНКО: "Зенит" всегда и везде играет и будет играть только в атакующий футбол.. Призываем всех последовать нашему примеру..". Вчера, такой же "великий" Манчини на пресс-конференции": Отсутствие одного игрока совсем не значит, что мы будем ставить автобус... Будем играть в атакующий футбол.." . Ну а реалии игры сегодняшней таковы: владение 65 х35, удары 16х7... все в пользу хозяев.. Лишь в количестве нарушений (что не удивительно) Питер впереди планеты всей ВСЕГДА... Ну и по затяжке времени - уже в первом тайме Иванович по полторы минуты мяч вбрасывал из-за боковой, как и Лунев катал по своей штрафной... и это не считая валяний на газоне. Надеюсь, после сезона Миллер выгонит и Фурсенко и Манчини, доставших адекватных питерских болельщиков и разоривших Газпром еще на сотню миллионов евро... Три года тошнотворного футбола, без трофеев и ЛЧ. Уже прошла команда в спортивные издания оправдать позор Семинского паровоза (следом будут и ЦСКА с Зенитом), осознанным сливом... только забыли не показывать картинку в прямом эфире, как пенсионер РЖД орал и пинал бутылки.. Сливают обычно тихо и достойно, а не разгромом, так-что ненужно нам лапшу вешать. И это чудо рвется в ЛЧ в следующем году.. Мрак. Удручающее впечатление от игры нашего будущего чемпиона.. И это при половинчатом составе мадридцев, а во втором тайме вообще с 1/3 основы, при том, что "Атлетико" ходил пешком. Если для России Семинский паровоз у своих ворот с контратаками еще прокатывает, то с матрасниками было стыдно смотреть. Еще долго мы будем сравнивать игры Бердыевских команд (Ростова и Рубина) с европейскими грандами, по которым определяем класс тренера и понты наших "великих" столичных и питерского клубов... Рубин с Атлетико играл в 1/16 ЛЕ в 13 году и выбил его из розыгрыша.. Потом "Ростов" уже в ЛЧ на равных бодался с бандой Симеоне, которая лишь в дополнительное время в Мадриде, после рикошета отскочила, вырвав победу на 93 минуте матча 2-1. Наш распиаренный ангажированной прессой ЦСКА, два раза попадал в группу с Баварией, и каждый раз Слуцкий с Гинером униженно оправдывались "космосом" немецким... А "Ростов" в первой своей ЛЧ компании, поделил с мюнхенцами победы. "Ростов" без шансов, выбивает из ЛЧ "Андерлехт", после чего бельгийцы, выбрасывают из ЛЕ детище Газпрома, питерский "Зенит".. Все эти примеры говорят лишь об одном - в футбол в Европе играют не деньги, а мастерство и класс ТРЕНЕРА... К сожалению, в России, правит совсем не спортивная составляющая и тренерское мастерство, а административный ресурс, бабло и возможности работать с арбитрами и ЧЛЕНАМИ РФС, РФПЛ. И плоды этих кабинетных чемпионств, мы ежегодно, последние 10 лет, пожинаем на европейских аренах. Грустно.
01:10
гаттузо туп
Thomas_Boy_///Да по игре немытыши реально отскочили(не стебусь).Но так-то этот "какой-то Лепциг"(с)(Сержик),нахлобучил на выезде "Наполи" 3:1 если че...
01:08
shpasic
да, Лейпиг высокого класса, но всё-таки пониже, чем завсегдатай Лиги Чемпионов - Марибор. да и до Атлектика из Бильбао пока не дотягивают.
01:08
SS-1525-Sergey
Безобразная игра, разрыв между атакой и средней линией свело всё не нет, так играть нельзя. Если даже в нападении Лейпциг на флангах в атаке превышал числом защищающихся. Особенно во втором тайме это было наглядно видно. Почему на фланге играл Иванович, а не Смольников, ведь он дважды провалился, не успел вернутся при втором голе и проспал открывание под пас пяткой в первом. Да и ещё были ошибки за которые не наказали. Гол Кришито случайный и не вытекал из хода игры. В атаке вообще ни чего не получилось. Вот тут и вспомнишь Шатова, нет креативных игроков под нападающими с передачей надёжной на обострение. За первые 10 минут насчитал 4 потери мяча, просто на ровном месте. Да, мокрый газон, более быстрый отскок. Кому хлопал Манчини, когда забили немцы второй, своей тактике на игру?
01:08
Бу-га-га!
Чмока, иди за мадридский железобетон навар получать.
01:08
Бу-га-га!
Поддержу Бро. Щёт вполне себе приемлемый.
01:07
Ю.Ю.
Собственно и на гол не наиграли, чего уж там... Но счёт на табло. И по такой игре выглядит вполне приемлемо.
01:04