"Зенит" проиграл АЗ в Лиге Европы

Голландский АЗ обыграл "Зенит" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы – 3:2. Это поражение стало для команды Мирчи Луческу первым в турнире, вместе с тем невский клуб не повторил свой же рекорд из 2010 года.

"Зенит" набрал 15 очков и занял первое место в группе D. АЗ набрал восемь баллов и вышел в плей-офф со второго места. Жеребьевка пройдет 12 декабря. "Зенит" будет "сеяным", тогда как "Краснодар" и "Ростов"- "несеяными".

В параллельном матче группы "Маккаби" обыграл "Дандолк" и занял третье место.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа D

АЗ (Голландия) – "Зенит" (Россия) – 3:2 (2:0)

Голы: Ринстра, 7 (1:0). Хапс, 43 (2:0). Жулиану, 58 (2:1). Танкович, 68 (3:1). Вайтенс, 80 - в свои ворота (3:2).

АЗ: Рочет, Юханссон, Вайтенс, Лукассен, Хапс, Мюрен, Сентьенс (ван Оверем, 74), Ринстра, Бель Хассани (Джахан Бахш, 69), Вегхорст, Танкович (дос Сантос, 69).

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жирков, Хави Гарсия (Юсупов, 60), Витсель, Жулиану, Джорджевич (Кокорин, 46), Дзюба, Мак.

Предупреждения: Бель Хассани, 66. Юханссон, 81.

Судьи: МУЭН. Андос, Хаглунд, Хансен, Эдвартсен (все Норвегия).

08 декабря. Алкмар. Стадион AFAS Stadion.

Трансляция матча АЗ - "Зенит"