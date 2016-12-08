"Зенит" проиграл АЗ в Лиге Европы

Голландский АЗ обыграл "Зенит" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы – 3:2. Это поражение стало для команды Мирчи Луческу первым в турнире, вместе с тем невский клуб не повторил свой же рекорд из 2010 года.
"Зенит" набрал 15 очков и занял первое место в группе D. АЗ набрал восемь баллов и вышел в плей-офф со второго места. Жеребьевка пройдет 12 декабря. "Зенит" будет "сеяным", тогда как "Краснодар" и "Ростов"- "несеяными".
В параллельном матче группы "Маккаби" обыграл "Дандолк" и занял третье место.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа D
АЗ (Голландия) – "Зенит" (Россия) – 3:2 (2:0)
Голы: Ринстра, 7 (1:0). Хапс, 43 (2:0). Жулиану, 58 (2:1). Танкович, 68 (3:1). Вайтенс, 80 - в свои ворота (3:2).
АЗ: Рочет, Юханссон, Вайтенс, Лукассен, Хапс, Мюрен, Сентьенс (ван Оверем, 74), Ринстра, Бель Хассани (Джахан Бахш, 69), Вегхорст, Танкович (дос Сантос, 69).
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Жирков, Хави Гарсия (Юсупов, 60), Витсель, Жулиану, Джорджевич (Кокорин, 46), Дзюба, Мак.
Предупреждения: Бель Хассани, 66. Юханссон, 81.
Судьи: МУЭН. Андос, Хаглунд, Хансен, Эдвартсен (все Норвегия).
08 декабря. Алкмар. Стадион AFAS Stadion.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
serzheo
spetrov___ Очки в ЛЧ нужны всем. Это количество команд выходящих в Евро. Вон у нас Спартак - в зоне, а спрашивается, за какие заслуги? На каком основании? Все бъются, стараются, а эти - из-за угла... Чей-то?
00:36
sars882
заглядываю в такие новости только чтобы поржать с комментариев
00:35
Электросталец
серхио, мне не надо бабла, я ватник! Я помню место футбоЦСКА в СССР, но, сегодня и вчера я сыт эти миллиожопами!
00:33
spetrov
serzheo, с одной стороны ты, конечно, прав. А как бы так сделать, чтобы и вы наши очки в ЛЧ не считали? :) PS: Думаю, ваше поражение сегодня вам все равно до балды. Вы и так с большим запасом первые. А в одной игре чего только не бывает.
00:30
foreverCSKAforever
Zadorniks, сколько стоит в еврах каждый балл, принесенный тем или иным отечественным клубом в копилку страны? Или такой статистики не существует?
00:29
serzheo
Электросталец___ Считай бабло своего клуба, и слюни подотри.
00:24
victor
Зеня - ссука, а игрочишки - крысы. Только о своей заднице думают и бабле.
00:22
Электросталец
Владо, ей боже, надёжа на евроочко, когда Милляр 3,15 лимона в день получают, а игрочишки 0,8 млн в день, а ХОЗЯИН телепорт хочет... а ты всё кэффы с тысячными долями, ну хохот, мать,держи!
00:19
Владо
А foreverCSKAforever, уже сейчас очевидно,от постоянных неудач своей конюшни в ""в плане шизофрении стал вровень с мясокомбинатом.
00:19
serzheo
foreverCSKAforever__ Сколько нужно - столько и потрачено. Нет бабла - не ходи в ресторан - кушай дома.
00:16
Долой марионеток-макларенеток
Некие пиитерцы и немосковитые сержеы пролжают позорить наш город.
00:12
Владо
zadorniks,все правильно,именно Зенит который год уже тащит наш коэфициент в еврокубках,но умственно-отсталая челядь еще вякает там,что Зенит дескать не дорабатывает в плане очкового багажа.Это ж какими наглецами-то надо быть.Какими недалекими и неблагодарными жлобами-то надо быть.Интересно,как эти неадекватны в семьях-то своих существуют?Это же просто гремуча смесь в противостоянии со своими домочадцами.И это такое наше общество??
00:12
spetrov
Зенит не проиграл, а не успел отыграться. :) Доктор, кино посмотрел? :)
00:12
Электросталец
гоги, ара, где пропал, зенита болел, да, газа оплатил, весна ждал?
00:06
foreverCSKAforever
Zadorniks, а сколько бабла потрачено на приобретение каждого из этих очков и баллов?
00:02
zadorniks
парни прежде чем давать коменты посмотрите таблицу коэф.УЕФА за пять лет ЗЕНИТ-82 очка или 14.632 балла ЦСКА-31.5 очка или 5.8 балла РУБИН-43 очка или 7.433 балла КРАСНОДАР-30.5 очка ДИНАМО М -21 очко АНЖИ-27 очков РОСТОВ 11.5 очков ЛОКО 9.5 очков СПАРТАК ПОСЛЕДНИЙ 8.5 очков или 1.433 балла ТАК ЧТО ИЗУЧАЙТЕ МАТЧАСТЬ
23:55 8 декабря
Пиитерец
Провели тренировку с повышенной ответственностью. Пропотели. Зато у менагеров зенитовских будет ещё одна иллюстрация для выводов по персоналиям, включая тренерскую персону. Слуцкий, не отключай телефон!
23:47 8 декабря
pravda1979
Зато теперь в Лиге Европы есть аж два представителя Голландии, которых любит дружина Курбана Бердыева. ))
23:46 8 декабря
foreverCSKAforever
Ничего. Зимой подъедут олимпийские чемпионы по футболу из Бразилии (по цене олимпийских чемпионов по хоккею из Канады), ведь им нужно где-то заработать свой первый миллиард. Так что у Зенита есть все шансы отБазелиться из дальнейшего розыгрыша ЛЕ по сумме двух встреч, а не просто отъАПОЭЛиться без шансов уже в первом матче.
23:46 8 декабря
serzheo
Московитые запели))) Не ваш уровень, помолчите. Зенит всё давно решил, вас в Европе вообще нет, так что - давай досвидания.
23:43 8 декабря
Vladimir Semenovich
Кто-то сожалеет, что Зенит не принес евроочки и надеется на Краснодар не надейтесь напрасно все это. Ни Зенит, ни Краснодар успеха России не принесут, только Ростов на него одна надежда.
23:43 8 декабря
Фомальчуган
Грубо в аут могут многие, вперёд к Марсу! - единицы.
23:37 8 декабря
Gogy
Электростанции, давно из средней Азии в Московию перебрался? За Пахтакор болел или за Памир? А теперь газа хочешь? Иди метлой работай,все дороги замело..
23:37 8 декабря
Владо
foreverCSKAforever,что вчера произошло???Вот как с тобой разговаривать-то,вообще не пойму.Слушай,не уподобляйся болезненным "мясным",не гони,видимо,что цска вчера в очередной раз и с выдающейся защитой в блестящем стиле выиграл у соперника в турнире ЕвроКосмоса,принеся очередные очки в общую копилку.Или ты уже "мясной" по деградации?
23:36 8 декабря
Фомальчуган
Дайте подачу Жоазиньи, я просчитаю траекторию)
23:34 8 декабря
РыбаТвоейМечты
Gogy, уже недурно)))
23:34 8 декабря
П_о_в_а_р
Леонид Викторович не допустит такого наплевательского отношения к игре в будущем Зенита.
23:33 8 декабря
Фомальчуган
*скромно)
23:32 8 декабря
Костариканец
Сыграли в лучшим традиция ФК "Задман". Печально. ((((
23:32 8 декабря
Gogy
Рыба,Срамтак сольет в отборочном.как обычно,чтобы легче было играть в главном турнире
23:32 8 декабря