"Зенит" проиграл "Андерлехту"

"Зенит" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Брюсселе проиграл "Андерлехту". Дублем в составе бельгийской команды отметился полузащитник Фрэнк Ачеампонг.
За "Зенит" дебютировали защитник Бранислав Иванович и хавбек Эрнани.
Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 23 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
"Андерлехт" (Бельгия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 2:0 (2:0)
Голы: Ачеампонг, 5 (1:0). Ачеампонг, 31 (2:0).
"Андерлехт": Рубен, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Бруно, Дендонкер, Тилеманс, Станчу (Ханни, 74), Ачеампонг (Кипчу, 60), Телин (Теодорчик, 80).
"Зенит": Лодыгин, Иванович, Хави Гарсия, Нету, Кришито, Эрнани, Шатов (Мак, 65), Жулиану (Юсупов, 80), Жирков, Дзюба, Кокорин (Данни, 71).
Предупреждения: Тилеманс, 17. Телин, 20. Кришито, 21.
Судьи: ОЛИВЕР, Беннетт, Коллин, Марринер, Мэдли (все Англия).
16 февраля. Брюссель. Стадион "Констан Ванден Сток".
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/
Al Rains
Надеюсь Гончаренко смотрел и всё понял, как .покать зеню))
00:59
Митяй Антибомж
Дырявый Рейтуз, ау! Выходи Х-перд
00:59
Митяй Антибомж
Знатный был бдсм ))
00:58
Ю.Ю.
И ведь не видно, за счёт чего пробовать отыгрываться(((
00:58
ergheiz
Да ладно, не всё так плохо. По игре Питер был должен был более крупно проигрывать.
00:58
merniloskut
Туго вошло сознание в евроочко!)))
00:58
Митяй Антибомж
Бомжи - дно. Самое донное дно.
00:58
Al Rains
Браво зенит!!! Браво Газпром!!! Народное достояние(((
00:57
Митяй Антибомж
Браво, Андерлехт! Красиво, легко и на классе!
00:57
Болельщик умершего РОТОРА
А Зениту сказали, что сегодня не контрольный матч?
00:57
ustin007
Боже какой ПОЗОР Зенит как всегда всю малину обосрал!
00:57
Митяй Антибомж
Читалось.
00:56