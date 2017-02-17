00:55 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" проиграл "Андерлехту"

Четверг. Брюссель. "Андерлехт" – "Зенит" – 2:0. 31-я минута. Франк АЧЕАМПОНГ забивает второй гол в ворота "Зенита". Фото REUTERS
Четверг. Брюссель. "Андерлехт" – "Зенит" – 2:0. 31-я минута. Франк АЧЕАМПОНГ забивает второй гол в ворота "Зенита". Фото REUTERS
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"Зенит" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Брюсселе проиграл "Андерлехту". Дублем в составе бельгийской команды отметился полузащитник Фрэнк Ачеампонг.

За "Зенит" дебютировали защитник Бранислав Иванович и хавбек Эрнани.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Андерлехт" (Бельгия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 2:0 (2:0)

Голы: Ачеампонг, 5 (1:0). Ачеампонг, 31 (2:0).

"Андерлехт": Рубен, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Бруно, Дендонкер, Тилеманс, Станчу (Ханни, 74), Ачеампонг (Кипчу, 60), Телин (Теодорчик, 80).

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Хави Гарсия, Нету, Кришито, Эрнани, Шатов (Мак, 65), Жулиану (Юсупов, 80), Жирков, Дзюба, Кокорин (Данни, 71).

Предупреждения: Тилеманс, 17. Телин, 20. Кришито, 21.

Судьи: ОЛИВЕР, Беннетт, Коллин, Марринер, Мэдли (все Англия).

16 февраля. Брюссель. Стадион "Констан Ванден Сток".

Трансляция матча "Андерлехт" – "Зенит"

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http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Al Rains

Надеюсь Гончаренко смотрел и всё понял, как .покать зеню))

00:59

Митяй Антибомж

Дырявый Рейтуз, ау! Выходи Х-перд

00:59

Митяй Антибомж

Знатный был бдсм ))

00:58

Ю.Ю.

И ведь не видно, за счёт чего пробовать отыгрываться(((

00:58

ergheiz

Да ладно, не всё так плохо. По игре Питер был должен был более крупно проигрывать.

00:58

merniloskut

Туго вошло сознание в евроочко!)))

00:58

Митяй Антибомж

Бомжи - дно. Самое донное дно.

00:58

Al Rains

Браво зенит!!! Браво Газпром!!! Народное достояние(((

00:57

Митяй Антибомж

Браво, Андерлехт! Красиво, легко и на классе!

00:57

Болельщик умершего РОТОРА

А Зениту сказали, что сегодня не контрольный матч?

00:57

ustin007

Боже какой ПОЗОР Зенит как всегда всю малину обосрал!

00:57

Митяй Антибомж

Читалось.

00:56

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