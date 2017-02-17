"Зенит" проиграл "Андерлехту"

Четверг. Брюссель. "Андерлехт" – "Зенит" – 2:0. 31-я минута. Франк АЧЕАМПОНГ забивает второй гол в ворота "Зенита". Фото REUTERS

"Зенит" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Брюсселе проиграл "Андерлехту". Дублем в составе бельгийской команды отметился полузащитник Фрэнк Ачеампонг.

За "Зенит" дебютировали защитник Бранислав Иванович и хавбек Эрнани.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

"Андерлехт" (Бельгия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 2:0 (2:0)

Голы: Ачеампонг, 5 (1:0). Ачеампонг, 31 (2:0).

"Андерлехт": Рубен, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Бруно, Дендонкер, Тилеманс, Станчу (Ханни, 74), Ачеампонг (Кипчу, 60), Телин (Теодорчик, 80).

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Хави Гарсия, Нету, Кришито, Эрнани, Шатов (Мак, 65), Жулиану (Юсупов, 80), Жирков, Дзюба, Кокорин (Данни, 71).

Предупреждения: Тилеманс, 17. Телин, 20. Кришито, 21.

Судьи: ОЛИВЕР, Беннетт, Коллин, Марринер, Мэдли (все Англия).

16 февраля. Брюссель. Стадион "Констан Ванден Сток".

Трансляция матча "Андерлехт" – "Зенит"