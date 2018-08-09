"Зенит" прогулялся по Минску накануне матча с "Динамо"

Футболисты "Зенита" совершили небольшую прогулку по городу перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Динамо Минск", информирует пресс-служба клуба.

Встреча между российским и белорусским клубами пройдет 9 августа в Минске. Матч начнется в 20:00 (мск).

"Динамо" Мн – "Зенит": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 9 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)