"Зенит" превзошел барселонское чудо

"Зенит" – пятый клуб в истории, которому удалось пройти в следующий раунд еврокубка после поражения в четыре мяча. При этом до питерцев со счета 0:4 удавалось отыграться только "Барселоне". В сезоне-2016/17 каталонцы ответили "ПСЖ" домашней победой со счетом 6:1. Португальский "Лейшойнш" и сербский "Партизан" отыгрались со счета 2:6, а мадридский "Реал" – с 1:5. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда команды отыгрывали отставание в четыре мяча после первого матча
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Победитель
|
Побежденный
|
Матчи
|
1961/62
|
Кубок кубков
|
Отб.турнир
|
Лейшойнш
|
Шо-де-Фон
|
2:6, 5:0
|
1984/85
|
Кубок УЕФА
|
1/16 финала
|
Партизан
|
КПР
|
2:6, 4:0
|
1985/86
|
Кубок УЕФА
|
1/8 финала
|
Реал
|
Боруссия М
|
1:5, 4:0
|
2016/17
|
Лига чемпионов
|
1/8 финала
|
Барселона
|
ПСЖ
|
0:4, 6:1
|
2018/19
|
Лига Европы
|
3-й отб.раунд
|
Зенит
|
Динамо Мн
|
0:4, 8:1 (д.в.)