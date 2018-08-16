22:44 16 августа | Футбол — Лига Европы

"Зенит" превзошел барселонское чудо


"Зенит" – пятый клуб в истории, которому удалось пройти в следующий раунд еврокубка после поражения в четыре мяча. При этом до питерцев со счета 0:4 удавалось отыграться только "Барселоне". В сезоне-2016/17 каталонцы ответили "ПСЖ" домашней победой со счетом 6:1. Португальский "Лейшойнш" и сербский "Партизан" отыгрались со счета 2:6, а мадридский "Реал" – с 1:5. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда команды отыгрывали отставание в четыре мяча после первого матча

Сезон

Турнир

Стадия

Победитель

Побежденный

Матчи

1961/62

Кубок кубков

Отб.турнир

Лейшойнш

Шо-де-Фон

2:6, 5:0

1984/85

Кубок УЕФА

1/16 финала

Партизан

КПР

2:6, 4:0

1985/86

Кубок УЕФА

1/8 финала

Реал

Боруссия М

1:5, 4:0

2016/17

Лига чемпионов

1/8 финала

Барселона

ПСЖ

0:4, 6:1

2018/19

Лига Европы

3-й отб.раунд

Зенит

Динамо Мн

0:4, 8:1 (д.в.)
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