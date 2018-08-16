"Зенит" превзошел барселонское чудо

"Зенит" – пятый клуб в истории, которому удалось пройти в следующий раунд еврокубка после поражения в четыре мяча. При этом до питерцев со счета 0:4 удавалось отыграться только "Барселоне". В сезоне-2016/17 каталонцы ответили "ПСЖ" домашней победой со счетом 6:1. Португальский "Лейшойнш" и сербский "Партизан" отыгрались со счета 2:6, а мадридский "Реал" – с 1:5. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда команды отыгрывали отставание в четыре мяча после первого матча