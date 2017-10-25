15:20 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" - пресс-службе УЕФА: "Ригони кормим котлетками, макарошками, пюрешкой"

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"Зенит" на своей странице в Твиттере ответил на сообщение пресс-службы УЕФА, которая отметила статистику полузащитника Эмилиано Ригони. Аргентинец в трех матчах Лиги Европы забил пять мячей. При этом Ригони оформил хет-трих в матче 3-го тура против "Русенборга" (3:1).

На вопрос "Чем вы его кормите?" "Зенит" ответил видеороликом. В нем один из героев сериала "Улицы разбитых фонарей" произносит фразу: "Котлетками, макарошками, пюрешкой".

Напомним, по итогам 3-го тура Ригони вошел в команду недели Лиги Европы.  Аргентинец перешел в "Зенит" летом этого года. За это время он успел принять участие в 8 матчах и забить пять голов.

2 ноября "Зенит", который в трех матчах группового турнира одержал три победы, сыграет на выезде с норвежским "Русенборгом".

Турнирное положение команд и календарь турнира


 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Маркос Рохо

Don, это острый клинический случай, отдых тут не поможет, интенсивная терапия нужна)

15:46

DMaster

2 shur - футболистам это не грозит, на тренировках вся энергия выходит. Если не сачковать, конечно.

15:34

Don

Милуольчик, вагабонди ты наш, а как это получается: один фейк отвечает на другой фейк?))) Милуольчик, может тебе просто нужно отдохнуть, чтобы разную ересь не писать?)

15:33

shur

С макарошек располнеешь

15:29