"Зенит" - пресс-службе УЕФА: "Ригони кормим котлетками, макарошками, пюрешкой"

"Зенит" на своей странице в Твиттере ответил на сообщение пресс-службы УЕФА, которая отметила статистику полузащитника Эмилиано Ригони. Аргентинец в трех матчах Лиги Европы забил пять мячей. При этом Ригони оформил хет-трих в матче 3-го тура против "Русенборга" (3:1).
На вопрос "Чем вы его кормите?" "Зенит" ответил видеороликом. В нем один из героев сериала "Улицы разбитых фонарей" произносит фразу: "Котлетками, макарошками, пюрешкой".
Напомним, по итогам 3-го тура Ригони вошел в команду недели Лиги Европы. Аргентинец перешел в "Зенит" летом этого года. За это время он успел принять участие в 8 матчах и забить пять голов.
2 ноября "Зенит", который в трех матчах группового турнира одержал три победы, сыграет на выезде с норвежским "Русенборгом".
Турнирное положение команд и календарь турнира
Статистика Эмилиано @EmiRigoni Ригони в #ЛигаЕвропы 🇦🇷💪– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 октября 2017 г.
👕 3
⚽️ 5 @zenit_spb, чем вы его кормите? 😉 pic.twitter.com/jmfHoJO22m
25 октября 2017 г.
Маркос Рохо
Don, это острый клинический случай, отдых тут не поможет, интенсивная терапия нужна)
15:46
DMaster
2 shur - футболистам это не грозит, на тренировках вся энергия выходит. Если не сачковать, конечно.
15:34
Don
Милуольчик, вагабонди ты наш, а как это получается: один фейк отвечает на другой фейк?))) Милуольчик, может тебе просто нужно отдохнуть, чтобы разную ересь не писать?)
15:33
shur
С макарошек располнеешь
15:29