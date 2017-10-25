"Зенит" - пресс-службе УЕФА: "Ригони кормим котлетками, макарошками и пюрешкой"

"Зенит" на своей странице в Твиттере ответил на сообщение пресс-службы УЕФА, которая отметила статистику полузащитника Эмилиано Ригони. Аргентинец в трех матчах Лиги Европы забил пять мячей. При этом Ригони оформил хет-трих в матче 3-го тура против "Русенборга" (3:1).

На вопрос "Чем вы его кормите?" "Зенит" опубликовал видеоролик. В нем один из героев сериала "Улицы разбитых фонарей" произносит фразу: "Котлетками, макарошками, пюрешкой".

Напомним, по итогам 3-го тура Ригони вошел в команду недели Лиги Европы. Аргентинец перешел в "Зенит" летом этого года. За это время он успел принять участие в 8 матчах и забить пять голов.