"Зенит" предупредил болельщиков, что напрямую попасть на матч с "Вардаром" будет невозможно

"Зенит" опубликовал на официальном сайте обращение службы безопасности клуба к болельщикам, планирующим посетить матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" в Скопье.

"Все болельщики, которые планируют посетить гостевую трибуну арены, обязательно должны пройти через точку сбора, расположенную на площади у отеля Stone Bridge. Там же будет расположена билетная касса. Точка сбора закроется в 19:30 по местному времени. Служба безопасности сине-бело-голубых предупреждает, что посещение места сбора на площади обязательно – попасть на стадион напрямую будет невозможно", – говорится в обращении "Зенита".

Игра состоится в четверг, 14 сентября на стадионе "Филипп II" в Скопье. Начало – 22:05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.