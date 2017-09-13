"Зенит" предупредил болельщиков, что напрямую попасть на матч с "Вардаром" будет невозможно

"Зенит" опубликовал на официальном сайте обращение службы безопасности клуба к болельщикам, планирующим посетить матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" в Скопье.
"Все болельщики, которые планируют посетить гостевую трибуну арены, обязательно должны пройти через точку сбора, расположенную на площади у отеля Stone Bridge. Там же будет расположена билетная касса. Точка сбора закроется в 19:30 по местному времени. Служба безопасности сине-бело-голубых предупреждает, что посещение места сбора на площади обязательно – попасть на стадион напрямую будет невозможно", – говорится в обращении "Зенита".
Игра состоится в четверг, 14 сентября на стадионе "Филипп II" в Скопье. Начало – 22:05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-13-vardar-zenit-informatsiya-dlya-bolelshchikov-planiruyushchikh-pobyvat-na-matche.htm
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Неужели даже бакланы не смогут попасть на матч через крышу?
21:45