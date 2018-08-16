23:15 16 августа | Футбол — Лига Европы

"Зенит" повторил собственный рекорд


В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1 и повторил собственный рекорд по забитым мячам в еврокубке среди российских клубов. В 2002 году питерцы со счетом 8:0 разгромили андоррский "Энкамп". С разностью "+7" до сегодняшнего дня получалось победить только у "Сатурна", в рамках Кубка Интертото разгромившего люксембургскую "Этцеллу" – 7:0. (Кирилл БУРДАКОВ)

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПООБЕДЫ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ В ЕВРОКУБКАХ

Дата

Клуб

Турнир

Стадия

Матч

Разность

29.08.2002

Зенит

Кубок УЕФА

1-й отб. раунд

Энкамп (д) – 8:0

+8

16.08.2018

Зенит

Лига Европы

3-й отб.раунд

Динамо Мн (д) – 8:1 (д.в.)

+7

05.07.2008

Сатурн

Кубок Интертото

2-й раунд

Этцелла (д) – 7:0

+7

12.08.1999

Локомотив

Кубок УЕФА

2-й отб. раунд

БАТЭ (г) – 7:1

+6

15.09.1993

Спартак

Лига чемпионов

1/16 финала

Сконто (г) – 5:0

+5

13.09.1994

Текстильщик

Кубок УЕФА

1/32 финала

Бекешчаба (д) – 6:1

+5

31.07.1996

Ротор

Кубок Интертото

1/2 финала

ЛАСК (д) – 5:0

+5

12.08.1998

Спартак

Лига чемпионов

2-й отб. раунд

Литекс (г) – 5:0

+5

14.08.2003

Торпедо

Кубок УЕФА

1-й отб. раунд

Доманьяно (д) – 5:0

+5

20.09.2007

Спартак

Кубок УЕФА

1-й раунд

Хеккен (д) – 5:0

+5

09.08.2012

Динамо

Лига Европы

3-й отб. раунд

Данди Юнайтед (д) – 5:0

+5

30.08.2012

Анжи

Лига Европы

4-й отб.раунд

АЗ (г) – 5:0

+5

07.08.2013

Зенит

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

Норшелланн (д) – 5:0

+5

24.07.2014

Краснодар

Лига Европы

2-й отб.раунд

Калев (д) – 5:0

+5

29.09.2016

Зенит

Лига Европы

Гр.турнир

АЗ – 5:0 (д)

+5

14.09.2017

Зенит

Лига Европы

Гр.турнир

Вардар (г) – 5:0

+5
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