"Зенит" повторил собственный рекорд

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1 и повторил собственный рекорд по забитым мячам в еврокубке среди российских клубов. В 2002 году питерцы со счетом 8:0 разгромили андоррский "Энкамп". С разностью "+7" до сегодняшнего дня получалось победить только у "Сатурна", в рамках Кубка Интертото разгромившего люксембургскую "Этцеллу" – 7:0. (Кирилл БУРДАКОВ)
САМЫЕ КРУПНЫЕ ПООБЕДЫ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ В ЕВРОКУБКАХ
|
Дата
|
Клуб
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
Разность
|
29.08.2002
|
Зенит
|
Кубок УЕФА
|
1-й отб. раунд
|
Энкамп (д) – 8:0
|
+8
|
16.08.2018
|
Зенит
|
Лига Европы
|
3-й отб.раунд
|
Динамо Мн (д) – 8:1 (д.в.)
|
+7
|
05.07.2008
|
Сатурн
|
Кубок Интертото
|
2-й раунд
|
Этцелла (д) – 7:0
|
+7
|
12.08.1999
|
Локомотив
|
Кубок УЕФА
|
2-й отб. раунд
|
БАТЭ (г) – 7:1
|
+6
|
15.09.1993
|
Спартак
|
Лига чемпионов
|
1/16 финала
|
Сконто (г) – 5:0
|
+5
|
13.09.1994
|
Текстильщик
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
Бекешчаба (д) – 6:1
|
+5
|
31.07.1996
|
Ротор
|
Кубок Интертото
|
1/2 финала
|
ЛАСК (д) – 5:0
|
+5
|
12.08.1998
|
Спартак
|
Лига чемпионов
|
2-й отб. раунд
|
Литекс (г) – 5:0
|
+5
|
14.08.2003
|
Торпедо
|
Кубок УЕФА
|
1-й отб. раунд
|
Доманьяно (д) – 5:0
|
+5
|
20.09.2007
|
Спартак
|
Кубок УЕФА
|
1-й раунд
|
Хеккен (д) – 5:0
|
+5
|
09.08.2012
|
Динамо
|
Лига Европы
|
3-й отб. раунд
|
Данди Юнайтед (д) – 5:0
|
+5
|
30.08.2012
|
Анжи
|
Лига Европы
|
4-й отб.раунд
|
АЗ (г) – 5:0
|
+5
|
07.08.2013
|
Зенит
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
Норшелланн (д) – 5:0
|
+5
|
24.07.2014
|
Краснодар
|
Лига Европы
|
2-й отб.раунд
|
Калев (д) – 5:0
|
+5
|
29.09.2016
|
Зенит
|
Лига Европы
|
Гр.турнир
|
АЗ – 5:0 (д)
|
+5
|
14.09.2017
|
Зенит
|
Лига Европы
|
Гр.турнир
|
Вардар (г) – 5:0
|
+5