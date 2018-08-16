"Зенит" повторил собственный рекорд

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Зенит" разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1 и повторил собственный рекорд по забитым мячам в еврокубке среди российских клубов. В 2002 году питерцы со счетом 8:0 разгромили андоррский "Энкамп". С разностью "+7" до сегодняшнего дня получалось победить только у "Сатурна", в рамках Кубка Интертото разгромившего люксембургскую "Этцеллу" – 7:0. (Кирилл БУРДАКОВ)

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПООБЕДЫ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ В ЕВРОКУБКАХ