"Зенит" поправил УЕФА: в команде недели Лиги Европы 11 Кокориных

"Зенит" ответил в Твиттере на запись УЕФА, который сегодня представил символическую сборную 1-го тура группового турнира Лиги Европы. В состав вошел только один нападающий Александр Кокорин – российский форвард расположен на всех позициях при схеме 4-1-2-1-2.
В четверг сине-бело-голубые разгромили "Вардар" со счетом 5:0, а россиянин забил в этой встрече два гола и сделал одну результативную передачу.
По версии УЕФА символическая сборная выглядит следующим образом: Эррерин ("Атлетик"),Бельерин ("Арсенал"), Льоренте ("Реал Сосьедад"), Мазиелло ("Аталанта"), Соболь ("Славия"), Эрнандес ("Вильярреал"), Чалханоглу ("Милан"), Каналес ("Реал Сосьедад"), Пайет ("Марсель"), Кокорин ("Зенит"), Адриэн Силва ("Милан").
.@UEFAcom_ru поправили pic.twitter.com/A7q0cKwJZC– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 15 сентября 2017 г.
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Милан (Футбол)
- Арсенал Л
- Атлетик
- Вардар (футбол)
- Вильярреал
- Реал Сосьедад
- Аталанта
- Славия П
- Серхио Каналес
- Димитри Пайет
- Хакан Чалханоглу
- Адриэн Силва
- Диего Льоренте
- Эктор Бельерин
crazysun78
че за бред? скорее делайте эмблему бакланов...
16:18
higagy
Этак команда блистала бы в защите, сколько бы Кокоша не забивал...
16:06