"Зенит" поправил УЕФА: в команде недели Лиги Европы 11 Кокориных

"Зенит" ответил в Твиттере на запись УЕФА, который сегодня представил символическую сборную 1-го тура группового турнира Лиги Европы. В состав вошел только один нападающий Александр Кокорин – российский форвард расположен на всех позициях при схеме 4-1-2-1-2.

В четверг сине-бело-голубые разгромили "Вардар" со счетом 5:0, а россиянин забил в этой встрече два гола и сделал одну результативную передачу.

По версии УЕФА символическая сборная выглядит следующим образом: Эррерин ("Атлетик"),Бельерин ("Арсенал"), Льоренте ("Реал Сосьедад"), Мазиелло ("Аталанта"), Соболь ("Славия"), Эрнандес ("Вильярреал"), Чалханоглу ("Милан"), Каналес ("Реал Сосьедад"), Пайет ("Марсель"), Кокорин ("Зенит"), Адриэн Силва ("Милан").