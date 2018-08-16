"Зенит" получит поддержку с Невы

Перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо" рядом со стадионом "Петровский" плавали теплоходы с фанатами сине-бело-голубых. Один из теплоходов остановился недалеко от стадиона, чтобы болельщики исполнили несколько кричалок в поддержку "Зенита".

Рядом со стадионом куролесят пароходы с флагами Зенита. Услышат их ли с поля? pic.twitter.com/N4cGkAPQaZ – Igor Novikov (@_novikov_igor) 16 августа 2018 г.

Напомним, что "Зенит" проводит этот матч без зрителей. На стадионе "Санкт-Петербург" клуб организовал фан-зону, в которой болельщики смогут посмотреть трансляцию этого матча. (Игорь НОВИКОВ)