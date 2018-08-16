"Зенит" получит поддержку с Невы

Перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо" рядом со стадионом "Петровский" плавали теплоходы с фанатами сине-бело-голубых. Один из теплоходов остановился недалеко от стадиона, чтобы болельщики исполнили несколько кричалок в поддержку "Зенита".
Рядом со стадионом куролесят пароходы с флагами Зенита. Услышат их ли с поля? pic.twitter.com/N4cGkAPQaZ– Igor Novikov (@_novikov_igor) 16 августа 2018 г.
Теплоход-то не один! #Зенит получает поддержку с реки! pic.twitter.com/LGCSJXST93– Igor Novikov (@_novikov_igor) 16 августа 2018 г.
Напомним, что "Зенит" проводит этот матч без зрителей. На стадионе "Санкт-Петербург" клуб организовал фан-зону, в которой болельщики смогут посмотреть трансляцию этого матча. (Игорь НОВИКОВ)
результаты опроса
37985 чел.
Сумеет ли "Зенит" пройти в следующую стадию Лиги Европы после 0:4 в Минске?
Да, "Зенит" выиграет 5:0 или крупнее
12.7%
Да, "Зенит" победит в овертайме или серии пенальти
9.6%
Нет, "Зенит" не сможет отыграть разницу в четыре мяча
76.7%
Нет, "Зенит" отыграется, но уступит в овертайме или серии пенальти
1.0%