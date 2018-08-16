19:58 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" получит поддержку с Невы


Перед ответным матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо" рядом со стадионом "Петровский" плавали теплоходы с фанатами сине-бело-голубых. Один из теплоходов остановился недалеко от стадиона, чтобы болельщики исполнили несколько кричалок в поддержку "Зенита".

 

Напомним, что "Зенит" проводит этот матч без зрителей. На стадионе "Санкт-Петербург" клуб организовал фан-зону, в которой болельщики смогут посмотреть трансляцию этого матча. (Игорь НОВИКОВ)

Зенит - Динамо Мн

 

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Да, "Зенит" выиграет 5:0 или крупнее
12.7%
Да, "Зенит" победит в овертайме или серии пенальти
9.6%
Нет, "Зенит" не сможет отыграть разницу в четыре мяча
76.7%
Нет, "Зенит" отыграется, но уступит в овертайме или серии пенальти
1.0%
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