"Зенит" полетел на матч с "Русенборгом" без Кузяева

"Зенит" огласил список игроков, которые отправились в Тронхейм на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга". В их число не вошел хавбек Далер Кузяев.

Всего Норвегию полетел 21 футболист:

вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники - Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники - Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов;

нападающие - Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

Матч "Русенборг" - "Зенит" состоится в Тронхейме 2 ноября, начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.