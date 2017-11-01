"Зенит" полетел на матч с "Русенборгом" без Кузяева

"Зенит" огласил список игроков, которые отправились в Тронхейм на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Русенборга". В их число не вошел хавбек Далер Кузяев.
Всего Норвегию полетел 21 футболист:
вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;
защитники - Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
полузащитники - Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов;
нападающие - Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.
Матч "Русенборг" - "Зенит" состоится в Тронхейме 2 ноября, начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-11-01-zenit-otpravilsya-v-tronkheym.htm
Marta2017
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18:22
Dennis-Ber
shpasic отличная тема для сплетен!)) === и что в теме "отличного"??..
18:18
shpasic
отличная тема для сплетен!))
17:45