"Зенит" подтвердил, что примет минское "Динамо" на "Петровском"

"Зенит" на своем официальном сайте подтвердил, что ответная встреча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" пройдет на стадионе "Петровский" (16 августа, начало – в 20.00).

Встреча пройдет при пустых трибунах. Такое решение было принято УЕФА по итогам встречи "Зенита" и "Лейпцига" в сезоне-2017/18.

Предыдущая игра "Зенита" на "Петровском" состоялась 30 июля 2017 года. Тогда в матче чемпионата России сине-бело-голубые одержали гостевую победу над "Тосно" – 1:0.

Арена на Петровском острове отвечает всем требованиям, необходимым для проведения международных матчей: на время проведения чемпионата мира в России стадион был передан в ведение ФИФА и использовался в качестве тренировочного поля.