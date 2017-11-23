"Зенит" победил "Вардар"

"Зенит" на своем поле в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Вардар" (2:1). Голами в составе сине-бело-голубых отметились Дмитрий Полоз и Эмилиано Ригони, который вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров с 6 забитыми мячами.
В первом тайме Артем Дзюба не реализовал пенальти.
Отметим, что "Зенит" на поле с капитанской повязкой вывел Олег Шатов, а после замены хавбека в перерыве она перешла к Юрию Лодыгину.
В другой встрече группы L "Реал Сосьедад" обыграл "Русенборг" (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы.
В 6-м туре 7 декабря "Зенит" на выезде сыграет с "Реал Сосьедад", а "Вардар" примет "Русенборг".
Лига Европы
Групповой турнир
5-й тур
Группа L
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Вардар" (Македония) – 2:1 (2:0)
Голы: Полоз, 16 (1:0). Ригони, 43 (2:0). Блажевски, 90+3 (2:1).
Нереализованный пенальти: Дзюба, 27 (вратарь).
"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Мевля, Маммана (Карпов, 87), Жирков, Ригони, Нобоа, Ерохин, Шатов (Дриусси, 46), Полоз, Дзюба (Краневиттер, 73).
"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Демири, Барсегян (Стойчевски, 85), Маркович, Николов, Жуан Фелипе, Джигаури (Петковски, 90+2), Италу (Блажевски, 79).
Предупреждения: Демири, 54. Терентьев, 71. Амбарцумян, 77.
Судьи: ФЕРТЕНТЕН, Нейссен, Фанизере, ван Дриске, Виссер (все Бельгия).
23 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
"Русенборг" (Норвегия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:1 (0:0)
Гол: Ойярсабаль, 90.
"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Хеденстад, Бьердаль (Герсбах, 87), Мелинг, Расмуссен (Шельвик, 78), Йенсен, Троннсен, Адегбенро, Леви (Евтович, 64), Бендтнер.
"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, де ла Белья, Мартинес, Одриосола, Хаби Прието, Каналес (Субельдия, 85), Ильярраменди, Хуанми (Вела, 62), Виллиан Жозе (Баутиста, 75), Ойярсабаль.
Предупреждения: Шельвик, 90+3. Мартинес, 90+4.
Судья: Стефански (Польша).
23 ноября. Тронхейм. Стадион Lerkendal.
Трансляция матча "Зенит" – "Вардар" // Турнирные таблицы Лиги Европы
Гол Полоза. Внимание на пас Дзюбы! #ЗенитВардар pic.twitter.com/7gcGm0hWy2– СЭЗенит (@zenit_se) 23 ноября 2017 г.
Дзюба не забивает пенальти #ЗенитВардар pic.twitter.com/DeLfhK7c8M– СЭЗенит (@zenit_se) 23 ноября 2017 г.
6-й гол Ригони в Лиге Европы! #ЗенитВардар – 2:0 pic.twitter.com/SsIrhN5qKb– СЭЗенит (@zenit_se) 23 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
adamantane'
Pablo_75 Ещё раз: в ЛЕ не важно первое или второе место в группе, команды будут посеяны соответственно их рейтингу. У Зенита в принципе нет мотивации. А предстоит матч со Спартаком, и как бы отдельные камрады не глумились, это серьёзное сражение. И примите как должное, что в этих условиях НЕВОЗМОЖНО заставить парней играть в полную силу. Надо сказать спасибо вообще за победу и очки в национальный рейтинг, у нас уже 8.600, это супер... 23:50_________________________Плюсую!
23:58 23 ноября
adamantane'
Subulcus Tribunal Z Дзюба не профессионал. Профессионал к каждому моменту относится бережно, а Дзюба лишь бы ударить, он что по мячу попасть не может, почему чуть выше не пробить? Такие удары могут исполнить и во второй лиге, не нужно для этого в Зените играть, лучше бы вообще на поле не выходил. Отыграли спустя рукава. Жаль болельщиков, люди специально пришли на матч. Да, состав второй по сути, но желания нет, бегать то нужно, а не пешком ходить. ==== Ладно бабка не ори слюни лучше подотри... Нормально сыграли... Люди не в обиде... И счёт устраивает...Дзюба да косяпор.... Пора ему менять клуб ... 23:23_____________________Про бабку - цитата Юрия Клинских (одной из его сказок)?
23:54 23 ноября
Pablo_75
Ещё раз: в ЛЕ не важно первое или второе место в группе, команды будут посеяны соответственно их рейтингу. У Зенита в принципе нет мотивации. А предстоит матч со Спартаком, и как бы отдельные камрады не глумились, это серьёзное сражение. И примите как должное, что в этих условиях НЕВОЗМОЖНО заставить парней играть в полную силу. Надо сказать спасибо вообще за победу и очки в национальный рейтинг, у нас уже 8.600, это супер...
23:50 23 ноября
SpaMan
Subulcus Как напихать мясу между булок ?Легко.. смотри матч от 6 августа сего года)) 23:40 --- Вот уж столица толерастии РФ. Лишь бы между "булок" засадить....
23:44 23 ноября
SpaMan
PitersS 23:35 --- Сочувствую бро (боже упаси конечно)...
23:43 23 ноября
Subulcus
SpaMan serzheo Спартаку надобно запись игры отправить, в качестве рекомендации - "Как на классе обыгрывать Мариборы" 23:29 --- ...и как бить пенальти, пожалуйста. Если не затруднит ===== Как напихать мясу между булок ?Легко.. смотри матч от 6 августа сего года))
23:40 23 ноября
PitersS
Происходит какое-то смещение понятий-Зенит играл, просто, отвратительно, совершая ошибки, особенно во втором тайме там, где и в ФНЛ постеснялись бы ошибаться. Ни элементарного паса, ни примитивной обводки не могли сделать, не отдав мяч сопернику. Ригони хоть и забил неплохо, не без помощи вратаря, но в остальном только ошибался, Дзюбе надо не мяч таскать, а немного в штрафной двигаться, когда мяч туда летит. Полоз не выходил долго и по-мойму, забыл, как в футбол играют. Дриуси, вообще, сам не понимает, зачем на поле выходит. Уже и Черданцеву стало неловко искать слова, как-то оправдывающие такой футбол. Странно, что такой футбол здесь кому-то нравится-люди перестали сами играть и перестали понимать суть игры, как действие, направленное на обыгрывание противника, а не желание покатать мяч в центре, а потом, изобразив хоть какую-то агрессию, отдать мяч противнику. Блин, да если вы такие крутые, поиграйте в свое удовольствие, каждый из вас дороже противника раз в десять-ну, имейте совесть, покажите, что стоите, хотя бы вполовину дороже их. Зенит, вообще, лохотрон какой-то, разводящий всех на деньги..
23:35 23 ноября
SpaMan
serzheo Спартаку надобно запись игры отправить, в качестве рекомендации - "Как на классе обыгрывать Мариборы" 23:29 --- ...и как бить пенальти, пожалуйста. Если не затруднит
23:32 23 ноября
adamantane'
Долго наблюдал за идиотами на эт Сайт СЭ опять упал....... 23:01___________________Значит, не у одного меня комменты не отправлялись, а было постоянное "Bad Gateway"?
23:31 23 ноября
serzheo
Спартаку надобно запись игры отправить, в качестве рекомендации - "Как на классе обыгрывать Мариборы"
23:29 23 ноября
SpaMan
Tribunal Z ЧТОБЫ ТАК ПИСАТЬ НУЖНО СНАЧАЛА МАТЧ ПОСМОТРЕТЬ БЫЛО. 23:20 --- Я вот только товарняки не смотрел, когда локомоты бились за выход
23:24 23 ноября
Subulcus
Tribunal Z Дзюба не профессионал. Профессионал к каждому моменту относится бережно, а Дзюба лишь бы ударить, он что по мячу попасть не может, почему чуть выше не пробить? Такие удары могут исполнить и во второй лиге, не нужно для этого в Зените играть, лучше бы вообще на поле не выходил. Отыграли спустя рукава. Жаль болельщиков, люди специально пришли на матч. Да, состав второй по сути, но желания нет, бегать то нужно, а не пешком ходить. ==== Ладно бабка не ори слюни лучше подотри... Нормально сыграли... Люди не в обиде... И счёт устраивает...Дзюба да косяпор.... Пора ему менять клуб ...
23:23 23 ноября
Mao11
Второй тайм из помойки первой лиги, а первый ничего.Во втором тайме было невооруженным взглядом видно нежелание прикладывать умение и талант, ползали как навозные мухи. Противно! И это многомиллионные профессионалы!
23:23 23 ноября
spetrov
Tribunal Z пенальти - один-на-один. Возможно, потерял уверенность. Помнишь, ЦСКА сколько подряд не мог реализовать.
23:20 23 ноября
Ivarr
Не играли, но зато все голы красивые.
23:20 23 ноября
Tribunal Z
SpaMan Судя по счету еле отскочили)))===== ЧТОБЫ ТАК ПИСАТЬ НУЖНО СНАЧАЛА МАТЧ ПОСМОТРЕТЬ БЫЛО.
23:20 23 ноября
spetrov
В этом случае результат - главное. Зенит с победой!
23:19 23 ноября
Tribunal Z
Дзюба не профессионал. Профессионал к каждому моменту относится бережно, а Дзюба лишь бы ударить, он что по мячу попасть не может, почему чуть выше не пробить? Такие удары могут исполнить и во второй лиге, не нужно для этого в Зените играть, лучше бы вообще на поле не выходил. Отыграли спустя рукава. Жаль болельщиков, люди специально пришли на матч. Да, состав второй по сути, но желания нет, бегать то нужно, а не пешком ходить.
23:17 23 ноября
вояка
Можно сказать - рядовая победа ..... мотивации не было ни у питера ни у вардара. Ну а в целом евроосень выдалась в общем-то очень хорошей; даже и не припомню когда четверка наших выходила в плов еврокубков в весну? Хотя всё же локо до конца ещё не оформил выход в весну..... надеемся !!!
23:17 23 ноября
podnimitemneveki
Любая победа это конечно хорошо но выглядело это как то не убедительно ждал от игры бомжей побольше позитива и только не надо ныть что это был не основной состав эти должны были бегать в три раза больше что бы доказать свою полезность для клуба
23:17 23 ноября
SpaMan
Судя по счету еле отскочили)))
23:16 23 ноября
Пиитерец
НенаСпартачили!
23:15 23 ноября
Subulcus
Зенит с заслуженной победой... Остался выезд в Испанию... Там будет жарко... =))
23:07 23 ноября
Subulcus
Pleafant Играли две команды зомби.Даже в ПФЛ играют веселее и техничнее.Соболезную всем, кто потратил своё время на это похоронное действо ==Хорошо играли. Интересно и зрелищно...А ты даже матч не смотрел а побежал верещать в комментариях
23:06 23 ноября
shpasic
у Дзюбы снова пирожки)
23:05 23 ноября
Pleafant
Играли две команды зомби.Даже в ПФЛ играют веселее и техничнее.Соболезную всем, кто потратил своё время на это похоронное действо
23:04 23 ноября
zoostation
Мысли о Спартаке помешали Зениту одержать сухую победу.
23:02 23 ноября
SpaMan
А Дзюбиньо то забил?
23:02 23 ноября
Долго наблюдал за идиотами на эт
Сайт СЭ опять упал.......
23:01 23 ноября