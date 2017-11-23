"Зенит" победил "Вардар"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Вардар" - 2:1. 16-я минута. Дмитрий ПОЛОЗ (слева) принимает поздравления от Олега ШАТОВА. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"

"Зенит" на своем поле в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл "Вардар" (2:1). Голами в составе сине-бело-голубых отметились Дмитрий Полоз и Эмилиано Ригони, который вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров с 6 забитыми мячами.

В первом тайме Артем Дзюба не реализовал пенальти.

Отметим, что "Зенит" на поле с капитанской повязкой вывел Олег Шатов, а после замены хавбека в перерыве она перешла к Юрию Лодыгину.

В другой встрече группы L "Реал Сосьедад" обыграл "Русенборг" (1:0) и вышел в плей-офф Лиги Европы.

В 6-м туре 7 декабря "Зенит" на выезде сыграет с "Реал Сосьедад", а "Вардар" примет "Русенборг".

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа L

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Вардар" (Македония) – 2:1 (2:0)

Голы: Полоз, 16 (1:0). Ригони, 43 (2:0). Блажевски, 90+3 (2:1).

Нереализованный пенальти: Дзюба, 27 (вратарь).

"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Мевля, Маммана (Карпов, 87), Жирков, Ригони, Нобоа, Ерохин, Шатов (Дриусси, 46), Полоз, Дзюба (Краневиттер, 73).

"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Грнчаров, Новак, Демири, Барсегян (Стойчевски, 85), Маркович, Николов, Жуан Фелипе, Джигаури (Петковски, 90+2), Италу (Блажевски, 79).

Предупреждения: Демири, 54. Терентьев, 71. Амбарцумян, 77.

Судьи: ФЕРТЕНТЕН, Нейссен, Фанизере, ван Дриске, Виссер (все Бельгия).

23 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

"Русенборг" (Норвегия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:1 (0:0)

Гол: Ойярсабаль, 90.

"Русенборг": Хансен, Региниуссен, Хеденстад, Бьердаль (Герсбах, 87), Мелинг, Расмуссен (Шельвик, 78), Йенсен, Троннсен, Адегбенро, Леви (Евтович, 64), Бендтнер.

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, де ла Белья, Мартинес, Одриосола, Хаби Прието, Каналес (Субельдия, 85), Ильярраменди, Хуанми (Вела, 62), Виллиан Жозе (Баутиста, 75), Ойярсабаль.

Предупреждения: Шельвик, 90+3. Мартинес, 90+4.

Судья: Стефански (Польша).

23 ноября. Тронхейм. Стадион Lerkendal.

Трансляция матча "Зенит" – "Вардар" // Турнирные таблицы Лиги Европы