"Зенит" победил "Русенборг" благодаря хет-трику Ригони

"Зенит" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы победил "Русенборг" (3:1).

Хет-триком в составе сине-бело-голубых отметился Эмилиано Ригони. Отметим, что счету 24-летнего аргентинца 5 голов за "Зенит", все мячи были забиты на групповом этапе Лиги Европы.

Подопечные Роберто Манчини​ лидируют в группе L с 9 очками после трех побед.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа L

3-й тур

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Русенборг" (Норвегия) – 3:1 (1:0)

Голы: Ригони, 1 (1:0). Ригони, 68 (2:0). Ригони, 75 (3:0). Хелланд, 88 (3:1).

"Зенит": Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Кузяев, Паредес (Нобоа, 83), Краневиттер, Ригони, Кокорин (Полоз, 86), Дриусси (Ерохин, 62).

"Русенборг": Хансен, Хеденстад (Герсбах, 82), Региниуссен, Бьердаль, Расмуссен, Йенсен, Трондсен (Лундемо, 80), Конрадсен, Адегбенро (Хелланд, 80), Бендтнер, Мелинг.

Предупреждения: Хеденстад, 14. Трондсен, 35. Паредес, 39.

Судьи: ШТИЛЕР, Зайдель, Пикель, Бранд, Осмерс (все Германия).

19 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 46211 зрителей.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг" //

Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы – здесь