"Зенит" победил "Русенборг" благодаря хет-трику Ригони

"Зенит" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы победил "Русенборг" (3:1).
Хет-триком в составе сине-бело-голубых отметился Эмилиано Ригони. Отметим, что счету 24-летнего аргентинца 5 голов за "Зенит", все мячи были забиты на групповом этапе Лиги Европы.
Подопечные Роберто Манчини лидируют в группе L с 9 очками после трех побед.
Лига Европы
Групповой турнир
Группа L
3-й тур
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Русенборг" (Норвегия) – 3:1 (1:0)
Голы: Ригони, 1 (1:0). Ригони, 68 (2:0). Ригони, 75 (3:0). Хелланд, 88 (3:1).
"Зенит": Лунев, Иванович, Маммана, Мевля, Кришито, Кузяев, Паредес (Нобоа, 83), Краневиттер, Ригони, Кокорин (Полоз, 86), Дриусси (Ерохин, 62).
"Русенборг": Хансен, Хеденстад (Герсбах, 82), Региниуссен, Бьердаль, Расмуссен, Йенсен, Трондсен (Лундемо, 80), Конрадсен, Адегбенро (Хелланд, 80), Бендтнер, Мелинг.
Предупреждения: Хеденстад, 14. Трондсен, 35. Паредес, 39.
Судьи: ШТИЛЕР, Зайдель, Пикель, Бранд, Осмерс (все Германия).
19 октября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 46211 зрителей.
Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг" //
Турнирные таблицы группового этапа Лиги Европы – здесь
⚽ ⚽ ⚽ Гол Ригони. "Зенит" открыл счет в первой же атаке #ЗенитРусенборг pic.twitter.com/ACDAaqQMxJ– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 19 октября 2017 г.
🔥🔥 Шикарный гол Ригони #ЗенитРусенборг pic.twitter.com/1C8IW3RqQP– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 19 октября 2017 г.
⭐⭐⭐ Хет-трик Ригони #ЗенитРусенборг pic.twitter.com/M0XtDhieWs– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 19 октября 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/groups/
Neuturungal
Не Промес Кокорин, ох не Промес. Старается, работает и все вроде бы делает-то правильно, но получается все как-то по рабоче-крестьянски. Да и вообще победа Зенита над Русенборгом - трудовая победа над командой довольно крепкой, но все же примитивной, не очень мастеровитой. Не впечатлило ничего В том числе игра Ригони во всех эпизодах, кроме тех, когда он завершал атаки. На острие он хорош. Но и только.
22:24
SpaMan
эдпитер играем потихонечку))) И за последние годы гораздо больше очков в копилочку страны занесли, чем спам 22:12 --- Давайте не расслабляйтесь, добывайте очки.
22:15
xSive
Орлов точно передернул.
22:14
SpaMan
Chibisov либеральный и платинум ждём ваших наркотических трактатов) 22:11 --- У них 2 правила. Зенит самый честный и если есть сомнения, то смотри пункт первый)
22:14
Chibisov
wodan Chibisov wodan Иностранец в составе Зенита забил три,русифицированные из цска вчера не нанесли ни одного удара в створ ворот)))Эффект на лицо,табло и в статистике)))Да и сегодня игру смотреть было приятно,вчера же была блевулька,особенно от надежды челси и барселоны товарища головина,пенсионеров из защиты и рекордсмена из ворот)))Уж лучше смотреть футбол чем спать под футбол.22:06____ РусифицированнЫЙ, я не спорю, просто вопрос для обсуждения) -----------------------------------------------------В составе базеля вчера тоже вышли эльюнуси и всякие пуси и муси которые к швейцарии имеют такое же отношение как эмигранты сирийцы к германии)))
22:14
эдпитер
Табунщик Вернулся эдпитер Ну так и ты под вяленую рыбку на Зенит посмотри 22:08============Не ем я рыбку ни вяленую, ни какую, поэтому не по до что мне на зеньку глядеть, соответственно придется только на Чемпионский Спартак смотреть :)____________________________ Недолго смотреть то придется на чемпионский спартак, еще лет 15 ждать придется))Так что лучше закусывай, а то сопьешься))
22:14
эдпитер
SpaMan эдпитер Интересно посмотреть на спартак в Севилье в ответном матче))))А то вас послушать, так вы уже Лигу Чемпионов выиграли))) 22:01 --- Вы там вроде тоже в каком то ЕК играете_________________________играем потихонечку))) И за последние годы гораздо больше очков в копилочку страны занесли, чем спам
22:12
SpaMan
fk-47 "Табунщик Вернулся эдпитер Интересно посмотреть на спартак в Севилье в ответном матче))))А то вас послушать, так вы уже Лигу Чемпионов выиграли))) 22:01======Так кто тебе мешает, возьмешь пивка, чипсов, фисташек и будешь получать удовольствие от игры Московского Спартака, мы же не жадные, мы не против, что бы вы к прекрасному приучались :)"_________________________это мы вас "к прекрасному" постоянно приучаем, вот и в этом году ...5 :1 В Санкт-Петербурге 22:10 --- Кстати...так который из комментаторов, Поленов или ГСО за СпаМ топит??
22:12
Табунщик Вернулся
эдпитер Ну так и ты под вяленую рыбку на Зенит посмотри 22:08============Не ем я рыбку ни вяленую, ни какую, поэтому не по до что мне на зеньку глядеть, соответственно придется только на Чемпионский Спартак смотреть :)
22:12
Chibisov
либеральный и платинум ждём ваших наркотических трактатов)
22:11
old grumbler
Если нет игроков для сборной то и нечего делать на чемпионатах мира и Европы да и игроков должны растить все клубы а не только Москва и Питер...
22:11
эдпитер
Табунщик Вернулся Наверное не дождусь буддиста с его микроскопическим разбором спектакля, поэтому пойду спать, с пожеланияями победы паровозам_____________________________Это ты в точку)))))))) Сейчас либеральный буддист явится и поведает миру, как Газпром купил нефтяную и газовую, кстати, державу Норвегию))))
22:11
fk-47
"Табунщик Вернулся эдпитер Интересно посмотреть на спартак в Севилье в ответном матче))))А то вас послушать, так вы уже Лигу Чемпионов выиграли))) 22:01======Так кто тебе мешает, возьмешь пивка, чипсов, фисташек и будешь получать удовольствие от игры Московского Спартака, мы же не жадные, мы не против, что бы вы к прекрасному приучались :)"_________________________это мы вас "к прекрасному" постоянно приучаем, вот и в этом году ...5 :1 В Санкт-Петербурге
22:10
Табунщик Вернулся
Наверное не дождусь буддиста с его микроскопическим разбором спектакля, поэтому пойду спать, с пожеланияями победы паровозам
22:09
wodan
Chibisov wodan Иностранец в составе Зенита забил три,русифицированные из цска вчера не нанесли ни одного удара в створ ворот)))Эффект на лицо,табло и в статистике)))Да и сегодня игру смотреть было приятно,вчера же была блевулька,особенно от надежды челси и барселоны товарища головина,пенсионеров из защиты и рекордсмена из ворот)))Уж лучше смотреть футбол чем спать под футбол.22:06____ РусифицированнЫЙ, я не спорю, просто вопрос для обсуждения)
22:09
Chibisov
old grumbler ты про фореву что ли?Так он после вчерашнего портянок обнюхался,спиртяги хряпнул и пошёл на втб арену с газона песок пенсионеров собирать)))
22:09
SpaMan
эдпитер Интересно посмотреть на спартак в Севилье в ответном матче))))А то вас послушать, так вы уже Лигу Чемпионов выиграли))) 22:01 --- Вы там вроде тоже в каком то ЕК играете
22:08
эдпитер
Табунщик Вернулся эдпитер Интересно посмотреть на спартак в Севилье в ответном матче))))А то вас послушать, так вы уже Лигу Чемпионов выиграли))) 22:01======Так кто тебе мешает, возьмешь пивка, чипсов, фисташек и будешь получать удовольствие от игры Московского Спартака, мы же не жадные, мы не против, что бы вы к прекрасному приучались :)____________________________________ Ну так и ты под вяленую рыбку на Зенит посмотри. Думаю, что выход из группы практически сделан. Ну и плюс очки в общую копилку.
22:08
old grumbler
Россияне здорово с Арсеналом Тульским сыграли за это лигу Европы и пропустили...
22:08
wodan
эдпитер wodan Chibisov wodan вчера от коней для сборной эффекта было конечно больше)))21:54_____ Для НЕдалеких, поясняю: три россиянина в составе Зенита сегодня, и три иностранца в составе ЦСКА вчера)))) Эффект на лицо!? Зенит с победой, конечно!_____________________________Для недалеких поясняю: таких восемь наших как вчера скорее минус чем плюс.22:05_______ За сборную с таким раскладом через пару лет кто играть будет, для недалеких вопрос?))) Сборную Аргентины в аренду возьмем, ха-ха?)))))
22:07
Malshion
RigONLY
22:07
Chibisov
wodan Иностранец в составе Зенита забил три,русифицированные из цска вчера не нанесли ни одного удара в створ ворот)))Эффект на лицо,табло и в статистике)))Да и сегодня игру смотреть было приятно,вчера же была блевулька,особенно от надежды челси и барселоны товарища головина,пенсионеров из защиты и рекордсмена из ворот)))Уж лучше смотреть футбол чем спать под футбол.
22:06
old grumbler
где ЦСКАнавсегда а то он всё хвалился сколько очков ЦСКА взял в этом году по сравнению с Зенитом.......и где те очки????
22:06
Табунщик Вернулся
эдпитер Интересно посмотреть на спартак в Севилье в ответном матче))))А то вас послушать, так вы уже Лигу Чемпионов выиграли))) 22:01======Так кто тебе мешает, возьмешь пивка, чипсов, фисташек и будешь получать удовольствие от игры Московского Спартака, мы же не жадные, мы не против, что бы вы к прекрасному приучались :)
22:06
эдпитер
wodan Chibisov wodan вчера от коней для сборной эффекта было конечно больше)))21:54_____ Для НЕдалеких, поясняю: три россиянина в составе Зенита сегодня, и три иностранца в составе ЦСКА вчера)))) Эффект на лицо!? Зенит с победой, конечно!_____________________________Для недалеких поясняю: таких восемь наших как вчера скорее минус чем плюс.
22:05
wodan
Chibisov wodan вчера от коней для сборной эффекта было конечно больше)))21:54_____ Для НЕдалеких, поясняю: три россиянина в составе Зенита сегодня, и три иностранца в составе ЦСКА вчера)))) Эффект на лицо!? Зенит с победой, конечно!
22:03
Юрий 111
С победой Зенит.
22:02
budulay1974
Видимо намек ВВП на то что в составе Зенита выходит всего 4 Россиянина не дошел. Сегодня вышло всего 3. Так глядишь после зимнего перерыва выходить будет только 1(Лунев). А остальное сборная Аргентины.
22:02
эдпитер
Табунщик Вернулся Табунщик Вернулся М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Все таки Русенборг на 2 меньше пропустил.Чем Спартак.Сильную команду грохнули.))) 21:54======В Тронхейме в ответке вам все перья повыщипают, даже не знаю, как обратно на свое болото полетите :) 21:56________________________________________________ Интересно посмотреть на спартак в Севилье в ответном матче))))А то вас послушать, так вы уже Лигу Чемпионов выиграли)))
22:01
Chibisov
Теперь за паровозов,пусть ещё к лягушатникам приблизимся!
22:00