"Зенит" победил "Маккаби", уступая 0:3

Питерский "Зенит" с победы над "Маккаби" начал выступление в Лиге Европы. Матч, который состоялся в Нетании, завершился со счетом 4:3 в пользу питерской команды. Израильтяне вели по ходу матча со счетом 3:0, однако не смогли удержать победный счет - "Зенит" за 15 минут провел четыре мяча. Сначала на 76-й минуте Кокорин сумел отыграть один мяч, затем "Маккаби" остался вдесятером и пропустил со свободного удара. Еще через две минуты Жулиану оформил дубль, а уже в компенсированное время Джорджевич принес победу российской команде.

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 3:4 (1:0)

Голы: Медунянин, 26 (1:0). Кьяртанссон, 50 (2:0). Медунянин, 70 - штрафной (3:0). Кокорин, 77 (3:1). Маурисиу, 84 - штрафной (3:2). Жулиану, 86 (3:3). Джорджевич, 90+2 (3:4).

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Даса, Филипенко, ТальБен-Хаим, Бен Харуш, Альберман, Игибор, Медунянин, Бенаюн (Миха, 79), Кьяртанссон (Бен Басат, 74), Т.Бен-Хаим (Перец, 85).

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Кришито, Нету, Жирков (Новосельцев, 90+4), Хави Гарсия (Маурисиу, 71), Витсель, Жулиану, Мак, Кокорин, А.Кержаков (Джорджевич, 61).

Предупреждения: Кокорин, 19. Хави Гарсия, 57. Витсель, 60. Райкович, 77. Даса, 79. Миха, 83. Медунянин, 86.

Удаление: Даса (Маккаби Тель-Авив), 81 (грубая игра).

Судьи: КРУЖЛЯК. Балко, Влк, Кралович, Слышко (все Словакия).

15 сентября. Нетания. Стадион "Netanya".