21:53 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" победил "Маккаби", уступая 0:3

Сегодня. Нетания. "Маккаби" - "Зенит" - 3:3. Егор ФИЛИПЕНКО ведет борьбу с Александром КЕРЖАКОВЫМ. Фото AFP
Сегодня. Нетания. "Маккаби" - "Зенит" - 3:3. Егор ФИЛИПЕНКО ведет борьбу с Александром КЕРЖАКОВЫМ. Фото AFP
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Питерский "Зенит" с победы над "Маккаби" начал выступление в Лиге Европы. Матч, который состоялся в Нетании, завершился со счетом 4:3 в пользу питерской команды. Израильтяне вели по ходу матча со счетом 3:0, однако не смогли удержать победный счет - "Зенит" за 15 минут провел четыре мяча. Сначала на 76-й минуте Кокорин сумел отыграть один мяч, затем "Маккаби" остался вдесятером и пропустил со свободного удара. Еще через две минуты Жулиану оформил дубль, а уже в компенсированное время Джорджевич принес победу российской команде.   

Лига Европы

Групповой турнир

1-й тур

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 3:4 (1:0)

Голы: Медунянин, 26 (1:0). Кьяртанссон, 50 (2:0). Медунянин, 70 - штрафной (3:0). Кокорин, 77 (3:1). Маурисиу, 84 - штрафной (3:2). Жулиану, 86 (3:3). Джорджевич, 90+2 (3:4).

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Даса, Филипенко, ТальБен-Хаим, Бен Харуш, Альберман, Игибор, Медунянин, Бенаюн (Миха, 79), Кьяртанссон (Бен Басат, 74), Т.Бен-Хаим (Перец, 85).

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Кришито, Нету, Жирков (Новосельцев, 90+4), Хави Гарсия (Маурисиу, 71), Витсель, Жулиану, Мак, Кокорин, А.Кержаков (Джорджевич, 61).

Предупреждения: Кокорин, 19. Хави Гарсия, 57. Витсель, 60. Райкович, 77. Даса, 79. Миха, 83. Медунянин, 86. 

Удаление: Даса (Маккаби Тель-Авив), 81 (грубая игра).

Судьи: КРУЖЛЯК. Балко, Влк, Кралович, Слышко (все Словакия).

15 сентября. Нетания. Стадион "Netanya".

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КОММЕНТАРИИ (53)
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Адекватный Зритель_

В чемпионате Израиля, Зенит однозначно из призов не вылазил бы. Ибо - Флагман!

22:05

vaysman

конский возбудитель подействовал только на 77-ой минуте

22:05

HAZELSAMARA

Как ни крути, но за всю историю нашего участия в еврокубках с 1965 года это первый случай, когда удалось выиграть матч, проигрывая по ходу оного три мяча.

22:05

foreverCSKAforever

Kopot, явно не за шекели.

22:05

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

цирк. и не понятно кто больший клоун - арбитр или цыган. но с такой игрой лучше сидеть в сортире и кричать "занято".

22:05

Sterx

У игроков ЦСКА есть balls, у игроков ЗЕНИТа есть balls, а у Федуна-ХРЯКИ!!!

22:05

Plan_A

цыган с грузином разложили партеечку. зовите его просто: мирча букмекер.

22:05

Дузер

ЗЕНИТ МОЛОДЦЫ,но с 75-той минуты,до этого шняга шняжная,а не игра)))

22:05

dim777.

Митяй Антибомж ____________ Ты как ? Держись. 2 второй день подряд стресс. Организм-то выдержит?

22:05

lamberjack

это было точно не грустно)соревнованице...вы 2 за 3 мы 4 за 15....!!

22:05

King's Bounty 2

Митяй Антибомж Судейка был лучшим в матче. А главное он стал богаче! ________________ своя газовая труба !

22:04

..I..

Termin79 Черт, а я на 76 минуте выключил тв((( 21:59__________________ А я включил!)))))))))))

22:04

Адекватный Зритель_

Дали копоти.)))

22:04

Berkut-7

Зенит на классе обыграл это 100% )))

22:04

Ara-gorn

yamsan. Спартак свой выбор сделал. Они иронично наблюдают за этим шапито и уверенно чешут к победе в СОГАЗе

22:04

semyonovmaxim

Судья продажная)))))

22:04

Главпивстрой

А я-то еще вчерашние 2-2 считал сумасбродным футболом ;)

22:04

Тарасено

AMS Это что было? Вот и мне интересно, но главное, что я ЭТО видел, такие шоу в современном футболе нечастое явление)

22:04

)V(ax

Так я не понял, там судья пас вратарю разглядел? Я что то не рассмотрел эпизод подробно.

22:04

ZoSo

Верил в Зенит, как их болелы вчера в ЦСКА! ))

22:03

Дузер

Вопросы только по свободному,а красная тысяча процентная,но два дня подряд нам судьи пакостили,что пенка в ворота Ростова левая,то гол ЦСКА из двухметрового офсайда,но на четыре мяча Зенит в концовке наиграл,два момента не использованных Джоржевича чего стоят!

22:03

Сергей Барнаулец

Зря не посмотрел.

22:03

AlexCS4

Шоу - это хорошо. Но зачем бомжи такое устроили с деревенской командой? Ведь могли и не успеть...

22:03

Циничный

Лодыгина до конца сезона в дубль, а если не перестанет и там косячить - на трансфер! 1-й и 3-й пропущенные голы - 100% его ошибки!

22:03

Jean4

Феерично! Вот, бомжи, чуть не обделались, но молодцы, играть не бросили =))

22:03

SS-1525-Sergey

kopot кто понял,за что свободный дали и зенит забил 2 гол? 22:01 +++ "....За сольдо, моя деточка"

22:03

Thomas_Boy

Действительно цирк. 76 минут позора и вроде бы 15 минут мощной игры, но судья... Откуда там взялся свободный? Так даже в Согазе матчи не покупают.)))

22:02

Тарасено

kopot кто понял,за что свободный дали и зенит забил 2 гол? за газ дали, за газ)

22:02

..I..

Игроки зенита молодцы, тренер зенита молодец, судья ...... молодец! Россиян с победой!

22:02

yamsan

Ждем коментов, что Спартак бы 0-7 выйграл

22:02

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ