"Зенит" победил "Маккаби", уступая 0:3

Питерский "Зенит" с победы над "Маккаби" начал выступление в Лиге Европы. Матч, который состоялся в Нетании, завершился со счетом 4:3 в пользу питерской команды. Израильтяне вели по ходу матча со счетом 3:0, однако не смогли удержать победный счет - "Зенит" за 15 минут провел четыре мяча. Сначала на 76-й минуте Кокорин сумел отыграть один мяч, затем "Маккаби" остался вдесятером и пропустил со свободного удара. Еще через две минуты Жулиану оформил дубль, а уже в компенсированное время Джорджевич принес победу российской команде.
Лига Европы
Групповой турнир
1-й тур
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 3:4 (1:0)
Голы: Медунянин, 26 (1:0). Кьяртанссон, 50 (2:0). Медунянин, 70 - штрафной (3:0). Кокорин, 77 (3:1). Маурисиу, 84 - штрафной (3:2). Жулиану, 86 (3:3). Джорджевич, 90+2 (3:4).
"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Даса, Филипенко, ТальБен-Хаим, Бен Харуш, Альберман, Игибор, Медунянин, Бенаюн (Миха, 79), Кьяртанссон (Бен Басат, 74), Т.Бен-Хаим (Перец, 85).
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Кришито, Нету, Жирков (Новосельцев, 90+4), Хави Гарсия (Маурисиу, 71), Витсель, Жулиану, Мак, Кокорин, А.Кержаков (Джорджевич, 61).
Предупреждения: Кокорин, 19. Хави Гарсия, 57. Витсель, 60. Райкович, 77. Даса, 79. Миха, 83. Медунянин, 86.
Удаление: Даса (Маккаби Тель-Авив), 81 (грубая игра).
Судьи: КРУЖЛЯК. Балко, Влк, Кралович, Слышко (все Словакия).
15 сентября. Нетания. Стадион "Netanya".
Адекватный Зритель_
В чемпионате Израиля, Зенит однозначно из призов не вылазил бы. Ибо - Флагман!
22:05
vaysman
конский возбудитель подействовал только на 77-ой минуте
22:05
HAZELSAMARA
Как ни крути, но за всю историю нашего участия в еврокубках с 1965 года это первый случай, когда удалось выиграть матч, проигрывая по ходу оного три мяча.
22:05
foreverCSKAforever
Kopot, явно не за шекели.
22:05
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
цирк. и не понятно кто больший клоун - арбитр или цыган. но с такой игрой лучше сидеть в сортире и кричать "занято".
22:05
Sterx
У игроков ЦСКА есть balls, у игроков ЗЕНИТа есть balls, а у Федуна-ХРЯКИ!!!
22:05
Plan_A
цыган с грузином разложили партеечку. зовите его просто: мирча букмекер.
22:05
Дузер
ЗЕНИТ МОЛОДЦЫ,но с 75-той минуты,до этого шняга шняжная,а не игра)))
22:05
dim777.
Митяй Антибомж ____________ Ты как ? Держись. 2 второй день подряд стресс. Организм-то выдержит?
22:05
lamberjack
это было точно не грустно)соревнованице...вы 2 за 3 мы 4 за 15....!!
22:05
King's Bounty 2
Митяй Антибомж Судейка был лучшим в матче. А главное он стал богаче! ________________ своя газовая труба !
22:04
..I..
Termin79 Черт, а я на 76 минуте выключил тв((( 21:59__________________ А я включил!)))))))))))
22:04
Адекватный Зритель_
Дали копоти.)))
22:04
Berkut-7
Зенит на классе обыграл это 100% )))
22:04
Ara-gorn
yamsan. Спартак свой выбор сделал. Они иронично наблюдают за этим шапито и уверенно чешут к победе в СОГАЗе
22:04
semyonovmaxim
Судья продажная)))))
22:04
Главпивстрой
А я-то еще вчерашние 2-2 считал сумасбродным футболом ;)
22:04
Тарасено
AMS Это что было? Вот и мне интересно, но главное, что я ЭТО видел, такие шоу в современном футболе нечастое явление)
22:04
)V(ax
Так я не понял, там судья пас вратарю разглядел? Я что то не рассмотрел эпизод подробно.
22:04
ZoSo
Верил в Зенит, как их болелы вчера в ЦСКА! ))
22:03
Дузер
Вопросы только по свободному,а красная тысяча процентная,но два дня подряд нам судьи пакостили,что пенка в ворота Ростова левая,то гол ЦСКА из двухметрового офсайда,но на четыре мяча Зенит в концовке наиграл,два момента не использованных Джоржевича чего стоят!
22:03
Сергей Барнаулец
Зря не посмотрел.
22:03
AlexCS4
Шоу - это хорошо. Но зачем бомжи такое устроили с деревенской командой? Ведь могли и не успеть...
22:03
Циничный
Лодыгина до конца сезона в дубль, а если не перестанет и там косячить - на трансфер! 1-й и 3-й пропущенные голы - 100% его ошибки!
22:03
Jean4
Феерично! Вот, бомжи, чуть не обделались, но молодцы, играть не бросили =))
22:03
SS-1525-Sergey
kopot кто понял,за что свободный дали и зенит забил 2 гол? 22:01 +++ "....За сольдо, моя деточка"
22:03
Thomas_Boy
Действительно цирк. 76 минут позора и вроде бы 15 минут мощной игры, но судья... Откуда там взялся свободный? Так даже в Согазе матчи не покупают.)))
22:02
Тарасено
kopot кто понял,за что свободный дали и зенит забил 2 гол? за газ дали, за газ)
22:02
..I..
Игроки зенита молодцы, тренер зенита молодец, судья ...... молодец! Россиян с победой!
22:02
yamsan
Ждем коментов, что Спартак бы 0-7 выйграл
22:02