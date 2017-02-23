22:50 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" победил "Андерлехт",
но не вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Андерлехт" - 3:1. "Зенит" ДАННИ не смог выйти в следующий раунд. Фото REUTERS
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Андерлехт" - 3:1. "Зенит" ДАННИ не смог выйти в следующий раунд. Фото REUTERS
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"Зенит" на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы победил "Андерлехт" (3:1, первый матч – 0:2), но не смог выйти в 1/8 финала турнира. Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Жулиану, еще один гол на счету Артема Дзюбы. Решающий гол на 90-й минуте забил нападающий гостей Исаак Телин.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Андерлехт" (Бельгия) – 3:1 (1:0)

Голы: Жулиану, 24 (1:0). Дзюба, 72 (2:0). Жулиану, 78 (3:0). Телин, 90 (3:1).

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу, Кокорин, Дзюба, Данни (Мак, 89).

"Андерлехт": Рубен Мартинес, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Кипчу (Найтинк, 84), Тилеманс, Дендонкер, Станчу (Бруно, 73), Ачеампонг (Диего Капель, 89), Телин.

Предупреждения: Тилеманс, 29. Нету, 31. Хави Гарсия, 41. Ачеампонг, 81. Дендонкер, 90+3. Лодыгин, 90+4.

Судьи: СИДИРОПУЛОС, Аретопулос, Калогеропулос, Костарас, Эфтимиадис (все Греция).

23 февраля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Первый матч – 0:2.

Трансляция матча "Зенит" – "Андерлехт"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/playoff/​

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (228)
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Адекватный Зритель_

Thomas_Boy+---А вот я папе завидую белой завистью. Папа кандидат, папа от груди жмёт как минимум 200,папа не работаети папа все знает

23:49

Ю.Ю.

Хрюканье доставляет удовольствие. Всё же в рядах красно-белого сообщества, достаточное количество настоящих der schwein и venal. С нетерпением ждём от них поздравлений с д/р их кумира 20 апреля.

23:47

KirShev

Рецепт успеха прост! Питеру нужно вместо Исаакия передать РПЦ Крестовский или хотя бы продать название стадиона! Представляете - Арена РПЦ! Сразу попрет!

23:47

King's Bounty IIII

почему не играли ванька и могила ??

23:44

venal1976

evil915-уважаемый ,у меня образования вагон и маленькая тележкаТолько эти .рази лучше не играют

23:44

Bordzhigin

Фу-Фу-Фу. Получили. ФК"Газпром". Может вкладывать деньги в другие отрасли экономики? Ростов и Краснодар. Гинер сволочь. За свои слова. ""лучше чтобы в лиге чемпионов играл ФК "Газпром". Где он есть? А Ростов и Краснодар подражают борьбу в лиге Европы. А Цска. Где?

23:44

sproper

короче, нам колхозникам с Дона и Кубани отдуваться за престиж росс футбола..ну не стыдно ли вам,уважаемые москвичи и питерцы? И всех с праздником! всех казаков с праздником и хорошей игрой в европе

23:43

EVIL915

basta137-23:35/// Мы прислали вам Ибру и Молло... Если считаешь, что Жирков и Анюков - питерские, то Цаллагов с Ваней - точно ваши!

23:42

saiga

Для российского футбола плохо, что питерский клуб вылетел из Еврокубков. А для Зенита это во благо. Убрав Дюкова и Луческу в Питере, возможно, начнут развивать сам клуб, а не просто скупать игроков и обогащать заезжих тренеров. Своей школой и своими воспитанниками в Зените абсолютно не занимаются. Нужен не показушный стадион и клуб, а настоящий городской центр развития петербуржского футбола. Необходим Санкт-Петербургу и второй сильный клуб в премьер лиге для повышения внутренней конкуренции, благо у Динамо болельщиков в городе множество. Когда то в Ленинграде Динамо было гораздо популярнее зенитовцев.

23:42

Thomas_Boy

Айртон ___________ Мои ожидания сегодня связаны с лыжами!)) Оправдались полностью!)) Ну и над немытыми поржал!)) А Ростов и Краснодар вынесут уже в 1/8,)) Сомнений нет никаких!)) _____________ Какие лыжи, Смока?!))) "Спарта" твоя на лыжах играть вышла?) Ты же обещал, что дома она ого-го будет! А "Фенер" вообще ростовчан порвет. И где оно, Смока?))) Папа, как же так?)

23:42

venal1976

der schwein-прав на 100%.

23:37

EVIL915

venal1976----Веня! Вроде, старый уже, а, как-будто, в школу не ходил... Хоть, не матерись, босяк...

23:37

Ю.Ю.

Нет сомнений в чемпионстве Спартака. В год 100-летия победы комуняг никто другой на золото расчитывать права не имеет.

23:37

RW.irk

Адекватный Зритель_ Дык, я тута лицо заинтересованное. Теперь шансы кое-кого, кое на что, сильно возросли... От того грустно. Если понимаешь о чем я)))

23:35

basta137

Dimos. Почему тренер с пляжа? Зачем нам такой? Я за Зенит болею больше 20 лет, помню многое. Пока не будет питерского костяка в команде - слова "не повезло" произноситься будут часто. Вспомни матч Зенит - Насионал (Порт) после 3:4 в гостях вели 1:0 и точно также "не повезло". Посмотри как играл Рубин, а сейчас Ростов в еврокубках, люди знают, что надо делать, даже если мастерства не хватает, они пытаются, а что делают Лодыгины, Кокорины в команде? Даже старые Жирков и Анюков пытались, старались, нужен питерский костяк, нужен драйв и скорость мысли, а в сегодняшнем составе этого не достичь никак, увы.. Остается ждать пока назло всем появятся новые таланты, я называл уже фамилии тех, кто действительно горел за Зенит, их немало было, будем ждать..

23:35

venal1976

я буду болеть за португалию,чтобы эти мрази не попал в лч

23:35

Der schwein

Государству надо финансировать Ростов ! Там хоть толк есть, мысль есть !!!

23:33

Айртон

Thomas_Boy Мои ожидания сегодня связаны с лыжами!)) Оправдались полностью!)) Ну и над немытыми поржал!)) А Ростов и Краснодар вынесут уже в 1/8,)) Сомнений нет никаких!))

23:31

venal1976

я срать хоте л на этих паскуд

23:31

venal1976

сине бело гол убые бляди

23:29

Адекватный Зритель_

RW.irk---- Ладно что ты чо издеваешься? Это действительно не повезло....

23:29

wilde

Луческу скажет - Спартак виноват, в газпроме вздохнут, и отвалят деньжат, расстаться с румыном, Раньери купить? на чтобы еще им бабло откатить? залита слезами футболка Дзю ведь он нагибать всех хотел... доминировать, унижать... Плач... Китай закрыт теперь.

23:28

spartak ekspress

сразу заплакали луческу слаб, какой материал ему дали такой и ваяет, распиаренные жулик хЭрнани, старик иванушкин который приехал доигрывать за бабло

23:28

Thomas_Boy

Айртон _____________ Cмока, там "Спарта" оправдывает твои ожидания. Уже летит 0:1. Папа все знал заранее?)))

23:27

EVIL915

Мужики, чё не пишите, а Зеня сег сыграл так, как надо играть! Весь негатив результата исходит из первого матча! И сделай Мирча тактические замены в конце - глядишь этого гола и не случилось бы... (Самара)

23:26

yspesh4

werder63 Луческу - пустое место! Заштатный тренер бельгийцев выпустил Найтинка, тот сделал 2 момента, и гол! Луческу просто так позаменял, и НИКТО ничего не показал, а пропустили гол))) СтыдОба! зенито-цыгано-позорище! 23:00/ /// Ладно, скажу ИМХО 3 фамилии,: Данни, Жирков и Анюков (во 2 тайме мб), мб Маурисио. Но не выпускать сразу против Найтинга Ивановича??? П.С. Покупки где? Джулиано? Эрнани? Смеетесь? Подпись - болельщик ЦСКА.

23:25

Ефстигней

Даааааа, румына нужно гнать на х.р!!!! Раньери уволили из Лестера........ Да и Адвоката можно назад позвать.... Но румына - гнать, взашеи и подальше!!!!

23:24

venal1976

я ложу хер на чемпионат росии,тем более там выиграют сине голубо голубые свиньи

23:24

RW.irk

Ожидаемый слив КЕУ. Теперь выиграют чемп, чтобы в ЛЧ сливать Андерлехтам)))

23:24

Адекватный Зритель_

Чмока, как у тебя с деньгами,полудурок?))) До сих не работаешь?)))

23:24

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