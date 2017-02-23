"Зенит" на своем поле в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы победил "Андерлехт" (3:1, первый матч – 0:2), но не смог выйти в 1/8 финала турнира. Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Жулиану, еще один гол на счету Артема Дзюбы. Решающий гол на 90-й минуте забил нападающий гостей Исаак Телин.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Андерлехт" (Бельгия) – 3:1 (1:0)

Голы: Жулиану, 24 (1:0). Дзюба, 72 (2:0). Жулиану, 78 (3:0). Телин, 90 (3:1).

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу, Кокорин, Дзюба, Данни (Мак, 89).

"Андерлехт": Рубен Мартинес, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Кипчу (Найтинк, 84), Тилеманс, Дендонкер, Станчу (Бруно, 73), Ачеампонг (Диего Капель, 89), Телин.

Предупреждения: Тилеманс, 29. Нету, 31. Хави Гарсия, 41. Ачеампонг, 81. Дендонкер, 90+3. Лодыгин, 90+4.

Судьи: СИДИРОПУЛОС, Аретопулос, Калогеропулос, Костарас, Эфтимиадис (все Греция).

23 февраля. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Первый матч – 0:2.

Трансляция матча "Зенит" – "Андерлехт"