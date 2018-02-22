"Зенит" – первая российская команда, прошедшая "Селтик"

После разгрома "Селтика" в Санкт-Петербурге "Зенит" вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее российские клубы встречались с клубом из Глазго в трех розыгрышах еврокубков и ни разу не пробивались в следующую стадию. В 2007 и 2009 годах шотландцы вставали на пути "Спартака" и "Динамо" в Лигу чемпионов. В сезоне-2012/13 в 1/8 финала главного еврокубка "Селтик" вышел вместе с "Барселоной", тогда как красно-белые, заняв четвертое место, в еврокубковую весну попасть не смогли. (Кирилл БУРДАКОВ)

Встречи российских клубов с "Селтиком"

Дата Турнир Стадия Матч 15.08.2007 ЛЧ 3-й отб.раунд "Спартак" – "Селтик" – 1:1 29.08.2007 ЛЧ 3-й отб.раунд "Селтик" – "Спартак" – 1:1 (пен. – 4:3) 29.07.2009 ЛЧ 3-й отб.раунд "Селтик" – "Динамо" – 0:1 05.08.2009 ЛЧ 3-й отб.раунд "Динамо" – "Селтик" – 0:2 02.10.2012 ЛЧ Групповой турнир "Спартак" – "Селтик" – 2:3 05.12.2012 ЛЧ Групповой турнир "Селтик" – "Спартак" – 2:1 15.02.2018 ЛЕ 1/16 финала "Селтик" – "Зенит" – 1:0 22.02.2018 ЛЕ 1/16 финала "Зенит" – "Селтик" – 3:0

Итого: +2=2-4, мячи 9-10.