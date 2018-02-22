"Зенит" – первая российская команда, прошедшая "Селтик"

После разгрома "Селтика" в Санкт-Петербурге "Зенит" вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Ранее российские клубы встречались с клубом из Глазго в трех розыгрышах еврокубков и ни разу не пробивались в следующую стадию. В 2007 и 2009 годах шотландцы вставали на пути "Спартака" и "Динамо" в Лигу чемпионов. В сезоне-2012/13 в 1/8 финала главного еврокубка "Селтик" вышел вместе с "Барселоной", тогда как красно-белые, заняв четвертое место, в еврокубковую весну попасть не смогли. (Кирилл БУРДАКОВ)
Встречи российских клубов с "Селтиком"
|Дата
|Турнир
|Стадия
|Матч
|15.08.2007
|ЛЧ
|3-й отб.раунд
|"Спартак" – "Селтик" – 1:1
|29.08.2007
|ЛЧ
|3-й отб.раунд
|"Селтик" – "Спартак" – 1:1 (пен. – 4:3)
|29.07.2009
|ЛЧ
|3-й отб.раунд
|"Селтик" – "Динамо" – 0:1
|05.08.2009
|ЛЧ
|3-й отб.раунд
|"Динамо" – "Селтик" – 0:2
|02.10.2012
|ЛЧ
|Групповой турнир
|"Спартак" – "Селтик" – 2:3
|05.12.2012
|ЛЧ
|Групповой турнир
|"Селтик" – "Спартак" – 2:1
|15.02.2018
|ЛЕ
|1/16 финала
|"Селтик" – "Зенит" – 1:0
|22.02.2018
|ЛЕ
|1/16 финала
|"Зенит" – "Селтик" – 3:0
Итого: +2=2-4, мячи 9-10.
- Барселона (Футбол)
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Селтик
- Лига чемпионов
- Лига Европы
Крейсер Аврора
Зенит, это первая Российская команда.
23:47 22 февраля
Папа73
Опечатка в статье про 2007г. По пенальти выиграл Селтик
23:41 22 февраля