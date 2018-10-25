"Зенит" ожидает до 45 тысяч болельщиков на матче с "Бордо"

На матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и "Бордо" ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат 60 болельщиков, сообщается на официальном сайте российского клуба.
Игра пройдет сегодня, 25 октября, на арене "Санкт-Петербург", начало - 19.55 по московскому времени. Крыша стадиона во время проведения игры будет закрыта.
"Зенит" – "Бордо": Лига Европы, 3-й тур, 25 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.55 (мск)
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-10-25-segodnya-zenit-sygraet-na-stadione-sankt-peterburg-s-bordo.htm
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