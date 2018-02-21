16:34 21 февраля | Футбол — Лига Европы

"Зенит" ответил на ошибку "Селтика", "перепутав" эмблему соперника

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"Зенит" в Твиттере обпуликовал обложку программки к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". Российкий клуб, по всей видимости намеренно, допустил ошибку в изображении логотипа гостей - вместо эмблемы шотландского футбольного клуба питерцы использовали символ "Бостон Селтикс".

15 февраля "кельты", презентовав обложку программки к первой игре между командами, ошибочно использовали логотип питерцев, использовавшийся с 1998 по 2013 год. Та встреча завершилась минимальной победой "Селтика" - 1:0.

Напомним, матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Селтик" представил обложку программки к матчу с "Зенитом" со старым логотипом гостей

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

19:47 21 февраля

King's Bounty RND

кельты отправят зенит отдыхать...

18:19 21 февраля

паоло росси

баламошка паоло росси баламошка Мелочные злопамятные бакланы. Небось Пашка Сосси надоумил.-------------------------------------------------------сосси? у тебя что-то личное с этим словом? вы, гомики, по себе всех не ровняйте/////////Разозлился, Передес?) Бомбит, что правду глаголю?)------------------------------------------------- ответ достойный свинарни, ни логики, ни смысла. просто повонять вышла баламошка...)

18:01 21 февраля

баламошка

Мелочные злопамятные бакланы. Небось Пашка Сосси надоумил.

17:40 21 февраля

паоло росси

свинарне все не так и не эдак) только вонять способны из своей смердящей секты

17:28 21 февраля

King's Bounty RND

Хидетоши Наката По-моему остроумно и необидно. Некоторым лишь бы воздух испортить. ________________ Суперржака. Бомжам все равно кому сливать. Хоть Бостон Брюинз.

17:24 21 февраля

Хидетоши Наката

По-моему остроумно и необидно. Некоторым лишь бы воздух испортить.

17:15 21 февраля

Ратиборец

Какие же убогие - питерские "выходцы". Лишь бы напаскудничать, во всем.

17:11 21 февраля

Serenky25

Сегодня будет баскетбольный счет....

17:07 21 февраля

Friend of Misery

Культуркой пахнуло от такого креатива.

16:55 21 февраля

sawrtre

а чего бомжики обиделись? ладно бы там эмблему спартака перепутали или ювентуса,которых все знают.а зинит,это что?

16:47 21 февраля

Igrok Igorek

За юмор - кол!

16:40 21 февраля

King's Bounty RND

Бостон Селтикс бомжи бы прошли. А Селтик - нет.

16:40 21 февраля

shpasic

одно дело - старый логотип (причём не такой уж и старый), а другое - логотип другой команды. так что пиарщикам - дуойка!

16:39 21 февраля

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