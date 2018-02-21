"Зенит" ответил на ошибку "Селтика", "перепутав" эмблему соперника

"Зенит" в Твиттере обпуликовал обложку программки к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". Российкий клуб, по всей видимости намеренно, допустил ошибку в изображении логотипа гостей - вместо эмблемы шотландского футбольного клуба питерцы использовали символ "Бостон Селтикс".
15 февраля "кельты", презентовав обложку программки к первой игре между командами, ошибочно использовали логотип питерцев, использовавшийся с 1998 по 2013 год. Та встреча завершилась минимальной победой "Селтика" - 1:0.
Напомним, матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
"Селтик" представил обложку программки к матчу с "Зенитом" со старым логотипом гостей
🍀 Special match programme cover celebrates #ZENCEL. Grab your copy at @spb_stadium tomorrow! #UEL pic.twitter.com/kpEbudCF5W– FC Zenit in English (@fczenit_en) 21 февраля 2018 г.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
19:47 21 февраля
King's Bounty RND
кельты отправят зенит отдыхать...
18:19 21 февраля
паоло росси
баламошка паоло росси баламошка Мелочные злопамятные бакланы. Небось Пашка Сосси надоумил.-------------------------------------------------------сосси? у тебя что-то личное с этим словом? вы, гомики, по себе всех не ровняйте/////////Разозлился, Передес?) Бомбит, что правду глаголю?)------------------------------------------------- ответ достойный свинарни, ни логики, ни смысла. просто повонять вышла баламошка...)
18:01 21 февраля
баламошка
Мелочные злопамятные бакланы. Небось Пашка Сосси надоумил.
17:40 21 февраля
паоло росси
свинарне все не так и не эдак) только вонять способны из своей смердящей секты
17:28 21 февраля
King's Bounty RND
Хидетоши Наката По-моему остроумно и необидно. Некоторым лишь бы воздух испортить. ________________ Суперржака. Бомжам все равно кому сливать. Хоть Бостон Брюинз.
17:24 21 февраля
Хидетоши Наката
По-моему остроумно и необидно. Некоторым лишь бы воздух испортить.
17:15 21 февраля
Ратиборец
Какие же убогие - питерские "выходцы". Лишь бы напаскудничать, во всем.
17:11 21 февраля
Serenky25
Сегодня будет баскетбольный счет....
17:07 21 февраля
Friend of Misery
Культуркой пахнуло от такого креатива.
16:55 21 февраля
sawrtre
а чего бомжики обиделись? ладно бы там эмблему спартака перепутали или ювентуса,которых все знают.а зинит,это что?
16:47 21 февраля
Igrok Igorek
За юмор - кол!
16:40 21 февраля
King's Bounty RND
Бостон Селтикс бомжи бы прошли. А Селтик - нет.
16:40 21 февраля
shpasic
одно дело - старый логотип (причём не такой уж и старый), а другое - логотип другой команды. так что пиарщикам - дуойка!
16:39 21 февраля