"Зенит" ответил на ошибку "Селтика", "перепутав" эмблему соперника

"Зенит" в Твиттере обпуликовал обложку программки к ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика". Российкий клуб, по всей видимости намеренно, допустил ошибку в изображении логотипа гостей - вместо эмблемы шотландского футбольного клуба питерцы использовали символ "Бостон Селтикс".

15 февраля "кельты", презентовав обложку программки к первой игре между командами, ошибочно использовали логотип питерцев, использовавшийся с 1998 по 2013 год. Та встреча завершилась минимальной победой "Селтика" - 1:0.

Напомним, матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Селтик" представил обложку программки к матчу с "Зенитом" со старым логотипом гостей