14:47 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" отправился в Израиль на матч с "Маккаби" без Дзюбы

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"Зенит" вылетел в Израиль на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби", информирует официальный сайт клуба. Встреча состоится в Нетании в четверг (начало – в 20.00 по московскому времени). Отметим, что "Зенит" отправился на выездной матч без нападающего Артема Дзюбы.

Форвард сборной России пропустил начало сезона из-за травмы. Игрок впервые в этом сезоне провел на поле весь матч в игре 6-го тура чемпионата России против "Арсенала". До этого Дзюба отказался играть за сборную в товарищеских матчах, сославшись на дискомфорт в колене.

"Зенит" отправился на игру в составе 20 игроков:

вратари - Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

защитники - Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники - Хави Гарсия, Павел Могилевец, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак;

нападающие - Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/13/zenit-otpravilsya-v-izrail/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Rolf Mao

Дзюба принял иранское гражданство и теперь не может играть в Израиле

16:00

merniloskut

Дзюба обрезался в мусульмане и теперь ему в Израиль никак!

15:25

shpasic

Шатова, кстати, тоже нет, зато может выйти на тайм Гасилин.

15:20

shpasic

таки почему?

15:11

Разбанен досрочно

шотакоэ???? янепоняло!!! Теме противопоказана жара?))

15:02

баламошка

Эх...отправился всё-таки...А я-то надеялся.

14:58

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