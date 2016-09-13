"Зенит" отправился в Израиль на матч с "Маккаби" без Дзюбы

"Зенит" вылетел в Израиль на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби", информирует официальный сайт клуба. Встреча состоится в Нетании в четверг (начало – в 20.00 по московскому времени). Отметим, что "Зенит" отправился на выездной матч без нападающего Артема Дзюбы.

Форвард сборной России пропустил начало сезона из-за травмы. Игрок впервые в этом сезоне провел на поле весь матч в игре 6-го тура чемпионата России против "Арсенала". До этого Дзюба отказался играть за сборную в товарищеских матчах, сославшись на дискомфорт в колене.

"Зенит" отправился на игру в составе 20 игроков:

вратари - Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;

защитники - Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники - Хави Гарсия, Павел Могилевец, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак;

нападающие - Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.