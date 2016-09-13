"Зенит" отправился в Израиль на матч с "Маккаби" без Дзюбы

"Зенит" вылетел в Израиль на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Маккаби", информирует официальный сайт клуба. Встреча состоится в Нетании в четверг (начало – в 20.00 по московскому времени). Отметим, что "Зенит" отправился на выездной матч без нападающего Артема Дзюбы.
Форвард сборной России пропустил начало сезона из-за травмы. Игрок впервые в этом сезоне провел на поле весь матч в игре 6-го тура чемпионата России против "Арсенала". До этого Дзюба отказался играть за сборную в товарищеских матчах, сославшись на дискомфорт в колене.
"Зенит" отправился на игру в составе 20 игроков:
вратари - Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;
защитники - Игорь Смольников, Николас Ломбертс, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков;
полузащитники - Хави Гарсия, Павел Могилевец, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак;
нападающие - Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/13/zenit-otpravilsya-v-izrail/
Rolf Mao
Дзюба принял иранское гражданство и теперь не может играть в Израиле
16:00
merniloskut
Дзюба обрезался в мусульмане и теперь ему в Израиль никак!
15:25
shpasic
Шатова, кстати, тоже нет, зато может выйти на тайм Гасилин.
15:20
shpasic
таки почему?
15:11
Разбанен досрочно
шотакоэ???? янепоняло!!! Теме противопоказана жара?))
15:02
баламошка
Эх...отправился всё-таки...А я-то надеялся.
14:58