"Зенит" отправился в Ирландию без Смольникова

"Зенит" вылетел в Дублин на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Дандолка", сообщает официальный сайт питерского клуба. Главный тренер команды Мирча Луческу взял с собой на выезд 21-го футболиста. В Ирландию не полетел защитник Игорь Смольников. Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито.

Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Встреча пройдет 20 октября и начнется в 22.05 по московскому времени.