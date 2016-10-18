"Зенит" отправился в Ирландию без Смольникова

"Зенит" вылетел в Дублин на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Дандолка", сообщает официальный сайт питерского клуба. Главный тренер команды Мирча Луческу взял с собой на выезд 21-го футболиста. В Ирландию не полетел защитник Игорь Смольников. Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито.
Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов.
Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.
Встреча пройдет 20 октября и начнется в 22.05 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/18/zenit-otpravilsya-v-dublin/
Kirillyurrich
а что джордж уже здоров? кришито могли бы дать отдохнуть
18:09
Наш
Где Жирков???
18:09