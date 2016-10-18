17:59 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" отправился в Ирландию без Смольникова

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"Зенит" вылетел в Дублин на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Дандолка", сообщает официальный сайт питерского клуба. Главный тренер команды Мирча Луческу взял с собой на выезд 21-го футболиста. В Ирландию не полетел защитник Игорь Смольников. Полностью состав "Зенита" выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито.

Полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисиу, Жулиану, Роберт Мак, Олег Шатов.

Нападающие: Алексей Гасилин, Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба, Лука Джорджевич.

Встреча пройдет 20 октября и начнется в 22.05 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/10/18/zenit-otpravilsya-v-dublin/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kirillyurrich

а что джордж уже здоров? кришито могли бы дать отдохнуть

18:09

Наш

Где Жирков???

18:09

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