"Зенит" откроет групповой этап Лиги Европы в гостях у "Вардара", а завершит в Сан-Себастьяне

"Зенит" опубликовал расписание своих матчей на групповом этапе Лиги Европы. Первый матч в группе L лидер чемпионата России проведет 14 августа на выезде с "Вардаром".

1-й тур. 14 сентября. "Вардар" – "Зенит"

2-й тур. 28 сентября. "Зенит" – "Реал Сосьедад"

3-й тур. 19 октября. "Зенит" – "Русенборг"

4-й тур. 2 ноября. "Русенборг" – "Зенит"

5-й тур. 23 ноября. "Зенит" - "Вардар"

6-й тур. 7 декабря. "Реал Сосьедад" – "Зенит"