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16:27 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" откроет групповой этап Лиги Европы в гостях у "Вардара", а завершит в Сан-Себастьяне

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"Зенит" опубликовал расписание своих матчей на групповом этапе Лиги Европы. Первый матч в группе L лидер чемпионата России проведет 14 августа на выезде с "Вардаром".

1-й тур. 14 сентября. "Вардар""Зенит"
2-й тур. 28 сентября. "Зенит""Реал Сосьедад"
3-й тур. 19 октября. "Зенит""Русенборг"
4-й тур. 2 ноября. "Русенборг""Зенит"
5-й тур. 23 ноября.  "Зенит" - "Вардар"
6-й тур. 7 декабря. "Реал Сосьедад""Зенит"

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Жребий для "Зенита" и "Локо"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal Z

В такой группе нужно выигрывать 6 матчей из 6! Реал Сосьедад это команда уровня Краснодара в его сегодняшнем состоянии. и НИКАКИЕ БАКЛАНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОМЕШАТЬ СДЕЛАТЬ ЭТО!

16:56

СантехНИК

И ни один Балка...тьфу, Баклан, не помешает Нам, выйти из группы...

16:45