"Зенит" откроет групповой этап Лиги Европы в гостях у "Вардара", а завершит в Сан-Себастьяне

"Зенит" опубликовал расписание своих матчей на групповом этапе Лиги Европы. Первый матч в группе L лидер чемпионата России проведет 14 августа на выезде с "Вардаром".
1-й тур. 14 сентября. "Вардар" – "Зенит"
2-й тур. 28 сентября. "Зенит" – "Реал Сосьедад"
3-й тур. 19 октября. "Зенит" – "Русенборг"
4-й тур. 2 ноября. "Русенборг" – "Зенит"
5-й тур. 23 ноября. "Зенит" - "Вардар"
6-й тур. 7 декабря. "Реал Сосьедад" – "Зенит"
Tribunal Z
В такой группе нужно выигрывать 6 матчей из 6! Реал Сосьедад это команда уровня Краснодара в его сегодняшнем состоянии. и НИКАКИЕ БАКЛАНЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПОМЕШАТЬ СДЕЛАТЬ ЭТО!
16:56
СантехНИК
И ни один Балка...тьфу, Баклан, не помешает Нам, выйти из группы...
16:45