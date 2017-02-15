"Зенит" отказался от сбора в Турции из-за ситуации в стране

"Зениту" пришлось отказаться от третьего зимнего сбора в Турции из-за ситуации в этой стране. Об этом сообщил главный тренер питерской команды Мирча Луческу.

– Оцените подготовку "Зенита" к "Андерлехту"?

– К сожалению, нам пришлось отказаться от третьего сбора в Турции, где мы могли встретиться с очень серьезными соперниками. Но причины объективные – не поехали туда из-за ситуации в этой стране. Тем не менее, на это время нашли хороший центр в Бельгии, где тренируется национальная команда. Провели здесь очень хороший сбор, подготовились как следует.

– Как вы думаете, могут ли против "Зенита" выйти два румынских игрока Кипчу и Станчу?