"Зенит": осуждаем проявления расизма и призываем болельщиков к толерантности

"Зенит"​ на официальном сайте опубликовал заявление в связи с решением УЕФА наказать клуб одним еврокубковым матчем без зрителей. Питерцы были наказаны за беспорядки и расистское поведение болельщиков во время домашней игры Лигы Европы с "Лейпцигом" (1:1).

"Футбольный клуб "Зенит" всячески осуждает проявления расизма и призывает болельщиков к толерантности и взаимоуважению.



"Зенит" считает, что вокруг клуба и на стадионе объединяются люди, болельщики, для которых интерес к футболу является важнейшим, что на арене объединены зрители, уверенные, что расизму не место ни в футболе, ни в обществе вообще.



Футбольный клуб "Зенит" регулярно участвует в акциях, направленных на борьбу с расизмом, и осуждает действия лиц, из-за которых следующий еврокубковый матч пройдет без поддержки болельщиков стадиона "Санкт-Петербург", – говорится в заявлении.