"Зенит" одержал волевую победу над "Дандолком"

"Зенит" в гостевом матче группового турнира Лиги Европы обыграл "Дандолк". Счет открыли хозяева – в начале второго тайме вратарь сине-бело-голубых Юрий Лодыгин не справился с дальним ударом Роберта Бенсона. Питерцы сравняли счет и вышли вперед в течение 6 минут за счет голов Роберта Мака и Жулиану. Уже в добавленное время Маурисиу не смог забить с 11-метровой отметки.
В другой встрече 3-го тура АЗ дома проиграл "Маккаби". После трех туров в группе D у "Зенита" 9 очков, на втором месте - "Дандолк" (4), на третьем – "Маккаби" (3), на четвертом - АЗ (1). В следующем туре, 3 ноября, "Зенит" примет "Дандолк", а "Маккаби" – АЗ.
Лига Европы
Групповой турнир
3-й тур
Группа D
"Дандолк" (Ирландия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 1:2 (0:0)
Голы: Бенсон, 52 (1:0). Мак, 71 (1:1). Жулиану, 77 (1:2).
Нереализованный пенальти: Маурисиу, 90+1 (вратарь).
"Дандолк": Сава, Гэннон, Гартленд, Бойл, Мэсси, Бенсон (Мунтни, 79), Финн, Шилдс (Шилс, 86), Хорган, Макилини, Макмиллан (Килдафф, 72).
"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Мак (Джорджевич, 78), Хави Гарсия (Маурисиу, 71), Витсель, Жулиану, Шатов (Кокорин, 61), Дзюба.
Предупреждения: Шатов, 29. Хави Гарсия, 37. Нету, 60. Анюков, 61. Кришито, 67.
Судьи: ЗЕЛИНКА, Илек, Патак, Пеликан, Пржигода (все Чехия).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
машинист123рус
Весёлый©..иди проспись хрюня
01:28
машинист123рус
AK-85..так откажитесь от еврокубков,что страну то позорить
01:27
Весёлый©
Zenitfan ___ Все-таки у вас есть пунктик. И, возможно, вам стоит красно-белые простыни постирать, такие влажные признания ;)
01:26
Андрей133
А чего бы не потролить Зенит, коль твоя команда - дно.
01:25
AK-85
машинист123рус, так регламент такой, не можем) да и что за проблема, наш позор-то, не твой, я вот позору Газпрома был бы только рад)
01:24
Андрей133
Глушаков одержал волевую над (под) (по диагонали) сервантом.
01:24
машинист123рус
Весёлый©..тебя из далека видать
01:21
Abdulla1309
Хлев не спит,завидует)))
01:21
машинист123рус
Дандлок очень на Ростов похож
01:20
Весёлый©
машинист123рус ___ Невесело, наверное, жить в мире, где не только тебя окружают сплошные свиньи, но ты еще и в постоянном поиске их?
01:19
машинист123рус
merniloskut...нет на Ростов против свиней
01:19
merniloskut
Из всей игры запомнился судья. Таких бы на каждый матч бамжей назначать!
01:17
машинист123рус
AK-85...так и играйте в России...а в Европу не лезте...один позор с вас
01:17
машинист123рус
Весёлый©...свинью по хрюку из далека узнаёшь
01:16
AK-85
машинист123рус, ради своих болельщиков.
01:15
AK-85
Kirillyurrich==== Сходи в садик, детишкам расскажи, почему они в этом году не получат новых игрушек((=========== ============================================================================================================= а потом сотрудникам Водоканала расскажи, почему они не получают 13-ю зарплату.
01:14
машинист123рус
AK-85...ни хрена не смешно....ради чего срамтак играет?...печально
01:14
Весёлый©
Кого еще машинист123рус спамовским прихвостнем не назвал еще, ставьте +
01:13
AK-85
Да зае*ли уже со своими коэффициентами. Как будто Зенит ради коэффициентов страны играет, смешно.
01:12
hattabych
Kirillyurrich==== Сходи в садик, детишкам расскажи, почему они в этом году не получат новых игрушек((
01:11
машинист123рус
hattabych...какой на хер сант-галенн профессиональный клуб?какой наркотик тебе это сказал?
01:10
AK-85
hattabych Kirillyurrich======= Позор России - это Газпром и все к чему он прикасается, + 1000.
01:08
машинист123рус
Zenitfan....КРАСАВА
01:08
Фуля
По ходу опять Зениту всю Россию тянуть в таблице к-тов. Только ради кого? Спартака, Локомотива..? Которые Россию тянут вниз.
01:07
hattabych
машинист123рус ======= Санкт -Галлен, АЕК все же полноценные профессиональные клубы, но когда тебя возят мордой по газону, мясники с электриками... слов нет.
01:07
машинист123рус
hattabych...позор России твой свинтарк...ты...и все такие как ты
01:07
Zenitfan
Великолепную игру в Лиге Чемпионов показал сегодня московский Спартак. С необыкновенной легкостью он обыграл мадридский Реал со счетом 7:1. По сравнению с искрометным футболом игроков Спартака и их лидера Промеса Рональду со своими подельниками смотрелись убого и жалко. Естественно на этом фоне совершенно не смотрится проигрыш Краснодара Шальке с разгромным счетом 0:1 и очередная случайная победа Зенита над ирландским Дандолком. Тем более что эти игры не имеют никакого значения, поскольку все очки в копилку России приносит уже который год подряд несравненный Спартак. Только благодаря самоотверженной игре этой без преувеличения истинно народной команды Россия занимает 6 место в клубном рейтинге УЕФА, что дает возможность остальным командам принять участие в Еврокубках.
01:06
Kirillyurrich
hattabych газпром пытается держать хоть как-то на плаву эту страну, голову полечи, клоун
01:06
машинист123рус
Андрей133 Это - позор. Спартак, народная наша команда, порвала бы ирландских на 8:0...ну ну ...Аеку про это раскажите...пусть посмеются...там безбородова не будет
01:05
hattabych
Kirillyurrich======= Позор России - это Газпром и все к чему он прикасается.
01:04