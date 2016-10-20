"Зенит" одержал волевую победу над "Дандолком"

"Зенит" в гостевом матче группового турнира Лиги Европы обыграл "Дандолк". Счет открыли хозяева – в начале второго тайме вратарь сине-бело-голубых Юрий Лодыгин не справился с дальним ударом Роберта Бенсона. Питерцы сравняли счет и вышли вперед в течение 6 минут за счет голов Роберта Мака и Жулиану. Уже в добавленное время Маурисиу не смог забить с 11-метровой отметки.

В другой встрече 3-го тура АЗ дома проиграл "Маккаби". После трех туров в группе D у "Зенита" 9 очков, на втором месте - "Дандолк" (4), на третьем – "Маккаби" (3), на четвертом - АЗ (1). В следующем туре, 3 ноября, "Зенит" примет "Дандолк", а "Маккаби" – АЗ.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа D

"Дандолк" (Ирландия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 1:2 (0:0)

Голы: Бенсон, 52 (1:0). Мак, 71 (1:1). Жулиану, 77 (1:2).

Нереализованный пенальти: Маурисиу, 90+1 (вратарь).

"Дандолк": Сава, Гэннон, Гартленд, Бойл, Мэсси, Бенсон (Мунтни, 79), Финн, Шилдс (Шилс, 86), Хорган, Макилини, Макмиллан (Килдафф, 72).

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Мак (Джорджевич, 78), Хави Гарсия (Маурисиу, 71), Витсель, Жулиану, Шатов (Кокорин, 61), Дзюба.

Предупреждения: Шатов, 29. Хави Гарсия, 37. Нету, 60. Анюков, 61. Кришито, 67.

Судьи: ЗЕЛИНКА, Илек, Патак, Пеликан, Пржигода (все Чехия).

Трансляция матча "Дандолк" – "Зенит"