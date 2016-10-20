23:57 20 октября | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" одержал волевую победу над "Дандолком"

Четверг. Дандолк. "Дандолк" – "Зенит" – 1:2. Питерцы одержали волевую победу. Фото REUTERS
Четверг. Дандолк. "Дандолк" – "Зенит" – 1:2. Питерцы одержали волевую победу. Фото REUTERS
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"Зенит" в гостевом матче группового турнира Лиги Европы обыграл "Дандолк". Счет открыли хозяева – в начале второго тайме вратарь сине-бело-голубых Юрий Лодыгин не справился с дальним ударом Роберта Бенсона. Питерцы сравняли счет и вышли вперед в течение 6 минут за счет голов Роберта Мака и Жулиану. Уже в добавленное время Маурисиу не смог забить с 11-метровой отметки.

В другой встрече 3-го тура АЗ дома проиграл "Маккаби". После трех туров в группе D у "Зенита" 9 очков, на втором месте - "Дандолк" (4), на третьем – "Маккаби" (3), на четвертом - АЗ (1). В следующем туре, 3 ноября, "Зенит" примет "Дандолк", а "Маккаби" – АЗ.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа D

"Дандолк" (Ирландия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 1:2 (0:0)

Голы: Бенсон, 52 (1:0). Мак, 71 (1:1). Жулиану, 77 (1:2).

Нереализованный пенальти: Маурисиу, 90+1 (вратарь).

"Дандолк": Сава, Гэннон, Гартленд, Бойл, Мэсси, Бенсон (Мунтни, 79), Финн, Шилдс (Шилс, 86), Хорган, Макилини, Макмиллан (Килдафф, 72).

"Зенит": Лодыгин, Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито, Мак (Джорджевич, 78), Хави Гарсия (Маурисиу, 71), Витсель, Жулиану, Шатов (Кокорин, 61), Дзюба.

Предупреждения: Шатов, 29. Хави Гарсия, 37. Нету, 60. Анюков, 61. Кришито, 67.

Судьи: ЗЕЛИНКА, Илек, Патак, Пеликан, Пржигода (все Чехия).

Трансляция матча "Дандолк" – "Зенит"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 3-й тур

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КОММЕНТАРИИ (118)
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машинист123рус

Весёлый©..иди проспись хрюня

01:28

машинист123рус

AK-85..так откажитесь от еврокубков,что страну то позорить

01:27

Весёлый©

Zenitfan ___ Все-таки у вас есть пунктик. И, возможно, вам стоит красно-белые простыни постирать, такие влажные признания ;)

01:26

Андрей133

А чего бы не потролить Зенит, коль твоя команда - дно.

01:25

AK-85

машинист123рус, так регламент такой, не можем) да и что за проблема, наш позор-то, не твой, я вот позору Газпрома был бы только рад)

01:24

Андрей133

Глушаков одержал волевую над (под) (по диагонали) сервантом.

01:24

машинист123рус

Весёлый©..тебя из далека видать

01:21

Abdulla1309

Хлев не спит,завидует)))

01:21

машинист123рус

Дандлок очень на Ростов похож

01:20

Весёлый©

машинист123рус ___ Невесело, наверное, жить в мире, где не только тебя окружают сплошные свиньи, но ты еще и в постоянном поиске их?

01:19

машинист123рус

merniloskut...нет на Ростов против свиней

01:19

merniloskut

Из всей игры запомнился судья. Таких бы на каждый матч бамжей назначать!

01:17

машинист123рус

AK-85...так и играйте в России...а в Европу не лезте...один позор с вас

01:17

машинист123рус

Весёлый©...свинью по хрюку из далека узнаёшь

01:16

AK-85

машинист123рус, ради своих болельщиков.

01:15

AK-85

Kirillyurrich==== Сходи в садик, детишкам расскажи, почему они в этом году не получат новых игрушек((=========== ============================================================================================================= а потом сотрудникам Водоканала расскажи, почему они не получают 13-ю зарплату.

01:14

машинист123рус

AK-85...ни хрена не смешно....ради чего срамтак играет?...печально

01:14

Весёлый©

Кого еще машинист123рус спамовским прихвостнем не назвал еще, ставьте +

01:13

AK-85

Да зае*ли уже со своими коэффициентами. Как будто Зенит ради коэффициентов страны играет, смешно.

01:12

hattabych

Kirillyurrich==== Сходи в садик, детишкам расскажи, почему они в этом году не получат новых игрушек((

01:11

машинист123рус

hattabych...какой на хер сант-галенн профессиональный клуб?какой наркотик тебе это сказал?

01:10

AK-85

hattabych Kirillyurrich======= Позор России - это Газпром и все к чему он прикасается, + 1000.

01:08

машинист123рус

Zenitfan....КРАСАВА

01:08

Фуля

По ходу опять Зениту всю Россию тянуть в таблице к-тов. Только ради кого? Спартака, Локомотива..? Которые Россию тянут вниз.

01:07

hattabych

машинист123рус ======= Санкт -Галлен, АЕК все же полноценные профессиональные клубы, но когда тебя возят мордой по газону, мясники с электриками... слов нет.

01:07

машинист123рус

hattabych...позор России твой свинтарк...ты...и все такие как ты

01:07

Zenitfan

Великолепную игру в Лиге Чемпионов показал сегодня московский Спартак. С необыкновенной легкостью он обыграл мадридский Реал со счетом 7:1. По сравнению с искрометным футболом игроков Спартака и их лидера Промеса Рональду со своими подельниками смотрелись убого и жалко. Естественно на этом фоне совершенно не смотрится проигрыш Краснодара Шальке с разгромным счетом 0:1 и очередная случайная победа Зенита над ирландским Дандолком. Тем более что эти игры не имеют никакого значения, поскольку все очки в копилку России приносит уже который год подряд несравненный Спартак. Только благодаря самоотверженной игре этой без преувеличения истинно народной команды Россия занимает 6 место в клубном рейтинге УЕФА, что дает возможность остальным командам принять участие в Еврокубках.

01:06

Kirillyurrich

hattabych газпром пытается держать хоть как-то на плаву эту страну, голову полечи, клоун

01:06

машинист123рус

Андрей133 Это - позор. Спартак, народная наша команда, порвала бы ирландских на 8:0...ну ну ...Аеку про это раскажите...пусть посмеются...там безбородова не будет

01:05

hattabych

Kirillyurrich======= Позор России - это Газпром и все к чему он прикасается.

01:04

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ