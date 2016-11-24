20:48 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" обыграл "Маккаби"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Маккаби" - 2:0. Питерцы одержали пятую победу подряд в Лиге Европы. Фото AFP
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Маккаби" - 2:0. Питерцы одержали пятую победу подряд в Лиге Европы. Фото AFP
0
0
0
28

"Зенит" на своем поле нанес поражение израильскому "Маккаби" из Тель-Авива в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы со счетом 2:0. В первом тайме отличился Александр Кокорин, а в самой концовке второй мяч со штрафного забил Александр Кержаков.

"Зенит" одержал победы во всех пяти матчах группового турнира и с 15 очками уверенно лидирует в группе D. У "Маккаби" осталось 4 балла и промежуточное третье место. В последнем туре "Зенит" на выезде сыграет с АЗ, а "Маккаби" встретится с "Дандолком".

Лига Европы

Групповой турнир

Группа D

"Зенит" (Россия) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – 2:0 (1:0)

Голы: Кокорин, 44 (1:0). А.Кержаков, 90+1 - штрафной (2:0).

"Зенит": Лодыгин, Нету, Кришито, Новосельцев, Жирков (Ломбертс, 75), Хави Гарсия, Витсель, Жулиану, Кокорин (А.Кержаков, 66), Джорджевич (Дзюба, 46), Мак.

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Даса, Филипенко, Тиби, Бен Харуш, Голаса, Медунянин (Перец, 81), Игибор, Бен Басат, Скарионе (Бенаюн, 46), Т.Бен-Хаим (Йехезкель, 46).

Предупреждения: Кришито, 74. Витсель, 79. Перец, 83. Йехезкель, 88. Игибор, 90.

Судьи: СТАВРЕВ. Кировски, Костадинов, Мецкаровски, Якимовски (все Македония).

24 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Маккаби"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

0
0
0
28
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (28)
Войти, чтобы оставить комментарий

sozerzator

foreverCSKAforever____ Молись, чтобы весной конский товарняк мимо главной магистрали (ЕК) проследовал, иначе перезагрузки на следующий сезон не жди.

21:57

Лионель МЕССИ

Отличная игра. С такой и в полуфинале ЛЧ никто не затеряется. Зенит с победой.

21:38

kaduly

Не напрягаясь добыли рейтинговые очки молодцы.

21:36

foreverCSKAforever

Этот товарняк вообще недостоин упоминания. А вот весной вести из Лиссабона нужно будет неделю держать на главной.

21:36

pravda1979

Кокорин прокатился на мяче и забил. Саша Кержаков напомнил о своих игровых принципах, ударил и тоже забил. В нашу Российскую копилку еще очков упало. Что не может не радовать.

21:32

serzheo

1

21:18

velikiy knyaz

Ужасная игра. Всех выслать в Румынию! А мы Боаша считали физруком...

21:17

serzheo

Откровенно говоря, перестает нравиться то, что делает Мистер с Зенитом. Мне непонятны манипуляциии с игроками как в обороне, так и в атаке. Я перестал понимать Луческу.

21:17

sozerzator

Ботаникум\\\ Копи силы, родной, на еврокубки в следующем году. Пока у Спама "на свежака" получается, а что будет, когда футбольная рутина начнется и нужно будет "тупо" подтвердить приобретенное???

21:16

Ulan3

Ботаникум_______________ Куда уж((( Спартак чмызганувший у вражеского АИКа куда как круче...

21:13

Ulan3

Согласен с отписавшимися. Это позор! Команда из России выигрывает матч в еврокубках - в углу. Команда давно вылетевшая от карлика - в центре! Пусть они лидируют в чемпионате - но они последнюю игру играли неделю назад! О ком писать?!

21:11

Ботаникум

"Зеня" и впрямь "КРУТ", коли сам "Маккаби" из братского Тель-Авива ОБЫГРАЛ!?

21:09

cska_spb

vesmast2012 alex lav И как всегда радует СЭ: скромно в уголке - "Зенит" обыграл "Маккаби". Зато любимый Спартак, бездарно сливший какому-то АИКу, - на лучшем месте. ================= Я поражаюсь!!!!! КЕрж отметился....и тишина в СЭ. Просто впечатление, что пишется только о мясе((((( Так это и есть "Новости Мираторга")))

21:06

Mangust071

Мне не понравилось,как играл Зенит!при Боаше пятак бы отгрузили!вообще играли без желания

21:04

passerby

Кержаков молодец - использует время которое выделяет тренер, Дзюба на поляну размяться вышел, видимо. Игра не блеск, но 3 очка без слез, стонов и "соплей", некоторые карточки обнулили - тоже польза на ПО в будущем...

21:04

MIKE-BEST

0.4 балла в общий коэффициент.

21:04

=TeoDor=

теперь начнется у Зени апл , через два дня на третий

21:03

vesmast2012

alex lav И как всегда радует СЭ: скромно в уголке - "Зенит" обыграл "Маккаби". Зато любимый Спартак, бездарно сливший какому-то АИКу, - на лучшем месте. ================= Я поражаюсь!!!!! КЕрж отметился....и тишина в СЭ. Просто впечатление, что пишется только о мясе(((((

21:00

serzheo

Шура - красавец! (это я Кержу) Ленивый Кока, уже не Ленивый, но голову не включает и мастерства нет. Увы.

21:00

историк79

Саша Кержаков, когда гол забил, идёт, лучится, правую руку вверх поднял. Как Юлий Цезарь во время триумфа ))))) Но приятно.

20:59

Thomas_Boy

Снайпер Кокорин - Гордость и Сила России! "Зенит" - чемпион!

20:58

Продавец воздуха

Болельщики Ростова поздравляют Зенит с победой.

20:57

NF

Кокорин забил? Надо же. Как только небо не рухнуло на землю, или хляби небесные не разверзлись? Вот оно, возрождение перспективы! А Кержаков удачно на замену вышел. Еще лет 5 назад не подумал бы, что Кержакова, на фоне Кокорина, будет за что отмечать. Даже за его ББББ. Кержаков хотя бы это делал...

20:57

SS-1525-Sergey

Матч в целом ни о чём, где нет спортивной составляющей.

20:56

sozerzator

Да, всех адекватных фанов с российской победой! Керж - молодчик!

20:56

alex lav

И как всегда радует СЭ: скромно в уголке - "Зенит" обыграл "Маккаби". Зато любимый Спартак, бездарно сливший какому-то АИКу, - на лучшем месте.

20:56

Chibisov

Легко и на классе.

20:54

=TeoDor=

молодцы,красиво, без нервов, на классе)

20:54

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ