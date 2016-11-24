"Зенит" обыграл "Маккаби"

"Зенит" на своем поле нанес поражение израильскому "Маккаби" из Тель-Авива в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы со счетом 2:0. В первом тайме отличился Александр Кокорин, а в самой концовке второй мяч со штрафного забил Александр Кержаков.

"Зенит" одержал победы во всех пяти матчах группового турнира и с 15 очками уверенно лидирует в группе D. У "Маккаби" осталось 4 балла и промежуточное третье место. В последнем туре "Зенит" на выезде сыграет с АЗ, а "Маккаби" встретится с "Дандолком".

Лига Европы

Групповой турнир

Группа D

"Зенит" (Россия) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – 2:0 (1:0)

Голы: Кокорин, 44 (1:0). А.Кержаков, 90+1 - штрафной (2:0).

"Зенит": Лодыгин, Нету, Кришито, Новосельцев, Жирков (Ломбертс, 75), Хави Гарсия, Витсель, Жулиану, Кокорин (А.Кержаков, 66), Джорджевич (Дзюба, 46), Мак.

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Даса, Филипенко, Тиби, Бен Харуш, Голаса, Медунянин (Перец, 81), Игибор, Бен Басат, Скарионе (Бенаюн, 46), Т.Бен-Хаим (Йехезкель, 46).

Предупреждения: Кришито, 74. Витсель, 79. Перец, 83. Йехезкель, 88. Игибор, 90.

Судьи: СТАВРЕВ. Кировски, Костадинов, Мецкаровски, Якимовски (все Македония).

24 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Маккаби"