"Зенит" обыграл "Маккаби"

"Зенит" на своем поле нанес поражение израильскому "Маккаби" из Тель-Авива в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы со счетом 2:0. В первом тайме отличился Александр Кокорин, а в самой концовке второй мяч со штрафного забил Александр Кержаков.
"Зенит" одержал победы во всех пяти матчах группового турнира и с 15 очками уверенно лидирует в группе D. У "Маккаби" осталось 4 балла и промежуточное третье место. В последнем туре "Зенит" на выезде сыграет с АЗ, а "Маккаби" встретится с "Дандолком".
Лига Европы
Групповой турнир
Группа D
"Зенит" (Россия) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – 2:0 (1:0)
Голы: Кокорин, 44 (1:0). А.Кержаков, 90+1 - штрафной (2:0).
"Зенит": Лодыгин, Нету, Кришито, Новосельцев, Жирков (Ломбертс, 75), Хави Гарсия, Витсель, Жулиану, Кокорин (А.Кержаков, 66), Джорджевич (Дзюба, 46), Мак.
"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Даса, Филипенко, Тиби, Бен Харуш, Голаса, Медунянин (Перец, 81), Игибор, Бен Басат, Скарионе (Бенаюн, 46), Т.Бен-Хаим (Йехезкель, 46).
Предупреждения: Кришито, 74. Витсель, 79. Перец, 83. Йехезкель, 88. Игибор, 90.
Судьи: СТАВРЕВ. Кировски, Костадинов, Мецкаровски, Якимовски (все Македония).
24 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
sozerzator
foreverCSKAforever____ Молись, чтобы весной конский товарняк мимо главной магистрали (ЕК) проследовал, иначе перезагрузки на следующий сезон не жди.
21:57
Лионель МЕССИ
Отличная игра. С такой и в полуфинале ЛЧ никто не затеряется. Зенит с победой.
21:38
kaduly
Не напрягаясь добыли рейтинговые очки молодцы.
21:36
foreverCSKAforever
Этот товарняк вообще недостоин упоминания. А вот весной вести из Лиссабона нужно будет неделю держать на главной.
21:36
pravda1979
Кокорин прокатился на мяче и забил. Саша Кержаков напомнил о своих игровых принципах, ударил и тоже забил. В нашу Российскую копилку еще очков упало. Что не может не радовать.
21:32
serzheo
1
21:18
velikiy knyaz
Ужасная игра. Всех выслать в Румынию! А мы Боаша считали физруком...
21:17
serzheo
Откровенно говоря, перестает нравиться то, что делает Мистер с Зенитом. Мне непонятны манипуляциии с игроками как в обороне, так и в атаке. Я перестал понимать Луческу.
21:17
sozerzator
Ботаникум\\\ Копи силы, родной, на еврокубки в следующем году. Пока у Спама "на свежака" получается, а что будет, когда футбольная рутина начнется и нужно будет "тупо" подтвердить приобретенное???
21:16
Ulan3
Ботаникум_______________ Куда уж((( Спартак чмызганувший у вражеского АИКа куда как круче...
21:13
Ulan3
Согласен с отписавшимися. Это позор! Команда из России выигрывает матч в еврокубках - в углу. Команда давно вылетевшая от карлика - в центре! Пусть они лидируют в чемпионате - но они последнюю игру играли неделю назад! О ком писать?!
21:11
Ботаникум
"Зеня" и впрямь "КРУТ", коли сам "Маккаби" из братского Тель-Авива ОБЫГРАЛ!?
21:09
cska_spb
vesmast2012 alex lav И как всегда радует СЭ: скромно в уголке - "Зенит" обыграл "Маккаби". Зато любимый Спартак, бездарно сливший какому-то АИКу, - на лучшем месте. ================= Я поражаюсь!!!!! КЕрж отметился....и тишина в СЭ. Просто впечатление, что пишется только о мясе((((( Так это и есть "Новости Мираторга")))
21:06
Mangust071
Мне не понравилось,как играл Зенит!при Боаше пятак бы отгрузили!вообще играли без желания
21:04
passerby
Кержаков молодец - использует время которое выделяет тренер, Дзюба на поляну размяться вышел, видимо. Игра не блеск, но 3 очка без слез, стонов и "соплей", некоторые карточки обнулили - тоже польза на ПО в будущем...
21:04
MIKE-BEST
0.4 балла в общий коэффициент.
21:04
=TeoDor=
теперь начнется у Зени апл , через два дня на третий
21:03
vesmast2012
alex lav И как всегда радует СЭ: скромно в уголке - "Зенит" обыграл "Маккаби". Зато любимый Спартак, бездарно сливший какому-то АИКу, - на лучшем месте. ================= Я поражаюсь!!!!! КЕрж отметился....и тишина в СЭ. Просто впечатление, что пишется только о мясе(((((
21:00
serzheo
Шура - красавец! (это я Кержу) Ленивый Кока, уже не Ленивый, но голову не включает и мастерства нет. Увы.
21:00
историк79
Саша Кержаков, когда гол забил, идёт, лучится, правую руку вверх поднял. Как Юлий Цезарь во время триумфа ))))) Но приятно.
20:59
Thomas_Boy
Снайпер Кокорин - Гордость и Сила России! "Зенит" - чемпион!
20:58
Продавец воздуха
Болельщики Ростова поздравляют Зенит с победой.
20:57
NF
Кокорин забил? Надо же. Как только небо не рухнуло на землю, или хляби небесные не разверзлись? Вот оно, возрождение перспективы! А Кержаков удачно на замену вышел. Еще лет 5 назад не подумал бы, что Кержакова, на фоне Кокорина, будет за что отмечать. Даже за его ББББ. Кержаков хотя бы это делал...
20:57
SS-1525-Sergey
Матч в целом ни о чём, где нет спортивной составляющей.
20:56
sozerzator
Да, всех адекватных фанов с российской победой! Керж - молодчик!
20:56
alex lav
И как всегда радует СЭ: скромно в уголке - "Зенит" обыграл "Маккаби". Зато любимый Спартак, бездарно сливший какому-то АИКу, - на лучшем месте.
20:56
Chibisov
Легко и на классе.
20:54
=TeoDor=
молодцы,красиво, без нервов, на классе)
20:54