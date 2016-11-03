22:49 3 ноября | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" обыграл "Дандолк"
и вышел в плей-офф Лиги Европы

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Дандолк" - 2:1. Четвертая победа в групповом турнире вывела "Зенит" в плей-офф Лиги Европы. Фото AFP
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Дандолк" - 2:1. Четвертая победа в групповом турнире вывела "Зенит" в плей-офф Лиги Европы. Фото AFP
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"Зенит" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы победил "Дандолк". Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Жулиану, у гостей отличился Дэрил Хорган.

"Зенит", одержав четвертую победу в четырех матчах, гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

"Зениту" остались игры против "Маккаби" из Тель-Авива (в Санкт-Петербурге 24 ноября) и против АЗ (в Голландии 8 декабря).

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа D

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Дандолк" (Ирландия) – 2:1 (1:0)

Голы: Жулиану, 42 (1:0). Хорган, 52 (1:1). Жулиану, 78 (2:1).

"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Ломбертс (Жирков, 89), Нету, Кришито, Маурисиу, Витсель, Жулиану, Кокорин, А.Кержаков (Джорджевич, 90+3), Шатов (Мак, 68).

"Дандолк": Роджерс, Гэннон, Бойл, Гартленд, Мэсси, Мунтни (О`Доннел, 46), Шилдс, Макилини (Шилс, 83), Финн, Хорган, Макмиллан (Килдафф, 65).

Предупреждения: Кришито, 41. Финн, 44. Гартленд, 71. Макилини, 81. Ломбертс, 86. О`Доннел, 88.

Судьи: БАНТИ, Валери, Гвида, Джаллатини, Пассери (все Италия).

3 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/

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КОММЕНТАРИИ (72)
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Chibisov

По заказу слушателей поставьте пожалуйста для игоря акинфеева песню светланы рерих ДВЕ ЛАДОШКИ:-)))

00:17

Chibisov

foreverCSKAforever ты на свой дом престарелых смотри,в прошлом году 4 очка сейчас 2,за два турнира целых ШЕСТЬ очков))))Сразу видно кто чего стоит на евроарене)))

00:15

kaduly

Конюшню македонцы вдували,у которых маркером номера были написаны и премиальными за победу в штуку баксов на всю команду

00:14

Chibisov

foreverCSKAforever киприотам до успехов шведского АИКа далеко)))Хотя пльзень тоже с вас плесень не плохо сдула)))

00:13

Mangust071

foreverCSKAforever____+1

00:13

foreverCSKAforever

Chibisov, вас самих-то киприоты карали знатно. Насилу продажные тогда вытянули два матча. Раз не засчитав баранку за сорванный гулливерами матч, а во втором случае удалив АЕЛовца уже в начале ответной игры.

00:11

Mangust071

Chibisov______________так все-таки одно очко с Киприотами ты записываешь в достижения Зенита?

00:09

Chibisov

ефрейтор все не унимается,видимо под чарами лосин траоре или серия великого конифея энергию дает прапору:)))

00:07

kaduly

Да у масквы позорно унижающих матчей по более будет,ну и чего,надо жить сегодняшним днем

00:06

Chibisov

Mangust071 так никто кипр зенитовский и не забывает!Только вот разница,что мы все равно прошли дальше и вышли из группы,а вот мяско даже до следующего отборочного раунда не пролезло!Разницу видишь?)))

00:05

foreverCSKAforever

Kaduly, согласен. Юра - красавчик! А теперь и у Миши есть шанс доказать, что он ничем не хуже.

00:05

Mangust071

Chibisov___________тогда надо и свой Кипр помнить)))))))))))))иначе грош цена таким комментариям)

00:03

Chibisov

Mangust071 болельщики зенита очень хорошо помнят спартаковский кипр)))

00:01

Chibisov

foreverCSKAforever прапор иди портянки нюхай,наверняка после вчерашнего шоу они все в навозе:)Четвертый год подряд четвертое место!Раньше ты на соперников ныл,теперь и вроде не баварии с манчестерами,а результат тот же,НИЖЕ ПЛИНТУСА:)))

23:59 3 ноября

kaduly

Даже юра на ноль в лч отстоял,и с первого места вышли из группы,а цирковые последнее место оккупировали но не надолго больше им лч не видать

23:58 3 ноября

Mangust071

Болельщики Зенита как то быстро забыли про свою Киприотскую супер команду??????))))))))))))))))

23:58 3 ноября

foreverCSKAforever

Kaduly, нужно в ЛЧ почаще выступать, тогда Юра с Мишей перебьют все антирекорды Игорька.

23:52 3 ноября

kaduly

Акинфеев вообще не вратарь,каркас ворот чаще отбивает чем эта знаменитая антирекордная дырища

23:49 3 ноября

foreverCSKAforever

Kaduly, Акинфеев от Дандолка не пускал. А тут каркас ворот Петровского сыграл надежнее, чем оба "вратаря" в двух матчах.

23:44 3 ноября

kaduly

Масква наслаждайтесь игрой цирковых коней,с дырищей в калитке,про космонавта лучше промолчу

23:40 3 ноября

foreverCSKAforever

А если быть объективным, то единственная победа Зени в этом сезоне, добытая без помощи судей, была зафиксирована в кубковой игре в Махачкале.

23:34 3 ноября

Электросталец

чибис, подождём февраля, будет ли телескоп, иль сольёшься?

23:32 3 ноября

Chibisov

Электросталец наблюдаю его сейчас в телескоп,космонавт миновал пределы нашей солнечной системы:)

23:30 3 ноября

serzheo

foreverCSKAforever_____ Ну таки ЦСКА у нас рОстит гениев, типа Мусы и, прости господи, Думбии))) И влетает в стратосферу четвертый год подряд, что-то близкое к Юпитеру, или Южному Кресту, кое созвездие видать из сахары токмо ежили)))

23:28 3 ноября

Электросталец

чибис, Слуцкий покоя не даёт?

23:26 3 ноября

Chibisov

foreverCSKAforever ефрейтор для лосин от траоре дандолк это космос:)а тебе мазахист еще впереди порка от амкара ждет,готовь вазелин деревянный прапор:)

23:25 3 ноября

NF

Ну хоть что-то где-то набираем в еврокубках. Еще и всяким "Дандолкам" не хватало проигрывать...

23:23 3 ноября

Chibisov

О деревянный ефрейтор форева после вчерашней феерии цска отошел,иди похмелись любитель лосин траоре:)слуцкий уже за пределами нашей галактики наверное вояджер нагнал:)))

23:22 3 ноября

foreverCSKAforever

Хаус_, сам не пью и тебе советую завязывать.

23:21 3 ноября

Док_

Ю.Ю. Так-то ежели ты нашел хоть одно пользительное действо от Кокорина, то че сказать - завидую))! Ну а по нынешней игровой (только формирующейся) модели Зенита, то эта тема отдельного разговора.

23:19 3 ноября

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Материалы других СМИ