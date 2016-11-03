Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Дандолк" - 2:1. Четвертая победа в групповом турнире вывела "Зенит" в плей-офф Лиги Европы. Фото AFP

"Зенит" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы победил "Дандолк". Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Жулиану, у гостей отличился Дэрил Хорган.

"Зенит", одержав четвертую победу в четырех матчах, гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

"Зениту" остались игры против "Маккаби" из Тель-Авива (в Санкт-Петербурге 24 ноября) и против АЗ (в Голландии 8 декабря).

Лига Европы

Групповой турнир

4-й тур

Группа D

"ЗЕНИТ" (Россия) – "Дандолк" (Ирландия) – 2:1 (1:0)

Голы: Жулиану, 42 (1:0). Хорган, 52 (1:1). Жулиану, 78 (2:1).

"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Ломбертс (Жирков, 89), Нету, Кришито, Маурисиу, Витсель, Жулиану, Кокорин, А.Кержаков (Джорджевич, 90+3), Шатов (Мак, 68).

"Дандолк": Роджерс, Гэннон, Бойл, Гартленд, Мэсси, Мунтни (О`Доннел, 46), Шилдс, Макилини (Шилс, 83), Финн, Хорган, Макмиллан (Килдафф, 65).

Предупреждения: Кришито, 41. Финн, 44. Гартленд, 71. Макилини, 81. Ломбертс, 86. О`Доннел, 88.

Судьи: БАНТИ, Валери, Гвида, Джаллатини, Пассери (все Италия).

3 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк"