"Зенит" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы победил "Дандолк". Дублем в составе сине-бело-голубых отметился Жулиану, у гостей отличился Дэрил Хорган.
"Зенит", одержав четвертую победу в четырех матчах, гарантировал себе участие в плей-офф турнира.
"Зениту" остались игры против "Маккаби" из Тель-Авива (в Санкт-Петербурге 24 ноября) и против АЗ (в Голландии 8 декабря).
Лига Европы
Групповой турнир
4-й тур
Группа D
"ЗЕНИТ" (Россия) – "Дандолк" (Ирландия) – 2:1 (1:0)
Голы: Жулиану, 42 (1:0). Хорган, 52 (1:1). Жулиану, 78 (2:1).
"Зенит": М.Кержаков, Анюков, Ломбертс (Жирков, 89), Нету, Кришито, Маурисиу, Витсель, Жулиану, Кокорин, А.Кержаков (Джорджевич, 90+3), Шатов (Мак, 68).
"Дандолк": Роджерс, Гэннон, Бойл, Гартленд, Мэсси, Мунтни (О`Доннел, 46), Шилдс, Макилини (Шилс, 83), Финн, Хорган, Макмиллан (Килдафф, 65).
Предупреждения: Кришито, 41. Финн, 44. Гартленд, 71. Макилини, 81. Ломбертс, 86. О`Доннел, 88.
Судьи: БАНТИ, Валери, Гвида, Джаллатини, Пассери (все Италия).
3 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/groups/
Chibisov
По заказу слушателей поставьте пожалуйста для игоря акинфеева песню светланы рерих ДВЕ ЛАДОШКИ:-)))
00:17
Chibisov
foreverCSKAforever ты на свой дом престарелых смотри,в прошлом году 4 очка сейчас 2,за два турнира целых ШЕСТЬ очков))))Сразу видно кто чего стоит на евроарене)))
00:15
kaduly
Конюшню македонцы вдували,у которых маркером номера были написаны и премиальными за победу в штуку баксов на всю команду
00:14
Chibisov
foreverCSKAforever киприотам до успехов шведского АИКа далеко)))Хотя пльзень тоже с вас плесень не плохо сдула)))
00:13
Mangust071
foreverCSKAforever____+1
00:13
foreverCSKAforever
Chibisov, вас самих-то киприоты карали знатно. Насилу продажные тогда вытянули два матча. Раз не засчитав баранку за сорванный гулливерами матч, а во втором случае удалив АЕЛовца уже в начале ответной игры.
00:11
Mangust071
Chibisov______________так все-таки одно очко с Киприотами ты записываешь в достижения Зенита?
00:09
Chibisov
ефрейтор все не унимается,видимо под чарами лосин траоре или серия великого конифея энергию дает прапору:)))
00:07
kaduly
Да у масквы позорно унижающих матчей по более будет,ну и чего,надо жить сегодняшним днем
00:06
Chibisov
Mangust071 так никто кипр зенитовский и не забывает!Только вот разница,что мы все равно прошли дальше и вышли из группы,а вот мяско даже до следующего отборочного раунда не пролезло!Разницу видишь?)))
00:05
foreverCSKAforever
Kaduly, согласен. Юра - красавчик! А теперь и у Миши есть шанс доказать, что он ничем не хуже.
00:05
Mangust071
Chibisov___________тогда надо и свой Кипр помнить)))))))))))))иначе грош цена таким комментариям)
00:03
Chibisov
Mangust071 болельщики зенита очень хорошо помнят спартаковский кипр)))
00:01
Chibisov
foreverCSKAforever прапор иди портянки нюхай,наверняка после вчерашнего шоу они все в навозе:)Четвертый год подряд четвертое место!Раньше ты на соперников ныл,теперь и вроде не баварии с манчестерами,а результат тот же,НИЖЕ ПЛИНТУСА:)))
23:59 3 ноября
kaduly
Даже юра на ноль в лч отстоял,и с первого места вышли из группы,а цирковые последнее место оккупировали но не надолго больше им лч не видать
23:58 3 ноября
Mangust071
Болельщики Зенита как то быстро забыли про свою Киприотскую супер команду??????))))))))))))))))
23:58 3 ноября
foreverCSKAforever
Kaduly, нужно в ЛЧ почаще выступать, тогда Юра с Мишей перебьют все антирекорды Игорька.
23:52 3 ноября
kaduly
Акинфеев вообще не вратарь,каркас ворот чаще отбивает чем эта знаменитая антирекордная дырища
23:49 3 ноября
foreverCSKAforever
Kaduly, Акинфеев от Дандолка не пускал. А тут каркас ворот Петровского сыграл надежнее, чем оба "вратаря" в двух матчах.
23:44 3 ноября
kaduly
Масква наслаждайтесь игрой цирковых коней,с дырищей в калитке,про космонавта лучше промолчу
23:40 3 ноября
foreverCSKAforever
А если быть объективным, то единственная победа Зени в этом сезоне, добытая без помощи судей, была зафиксирована в кубковой игре в Махачкале.
23:34 3 ноября
Электросталец
чибис, подождём февраля, будет ли телескоп, иль сольёшься?
23:32 3 ноября
Chibisov
Электросталец наблюдаю его сейчас в телескоп,космонавт миновал пределы нашей солнечной системы:)
23:30 3 ноября
serzheo
foreverCSKAforever_____ Ну таки ЦСКА у нас рОстит гениев, типа Мусы и, прости господи, Думбии))) И влетает в стратосферу четвертый год подряд, что-то близкое к Юпитеру, или Южному Кресту, кое созвездие видать из сахары токмо ежили)))
23:28 3 ноября
Электросталец
чибис, Слуцкий покоя не даёт?
23:26 3 ноября
Chibisov
foreverCSKAforever ефрейтор для лосин от траоре дандолк это космос:)а тебе мазахист еще впереди порка от амкара ждет,готовь вазелин деревянный прапор:)
23:25 3 ноября
NF
Ну хоть что-то где-то набираем в еврокубках. Еще и всяким "Дандолкам" не хватало проигрывать...
23:23 3 ноября
Chibisov
О деревянный ефрейтор форева после вчерашней феерии цска отошел,иди похмелись любитель лосин траоре:)слуцкий уже за пределами нашей галактики наверное вояджер нагнал:)))
23:22 3 ноября
foreverCSKAforever
Хаус_, сам не пью и тебе советую завязывать.
23:21 3 ноября
Док_
Ю.Ю. Так-то ежели ты нашел хоть одно пользительное действо от Кокорина, то че сказать - завидую))! Ну а по нынешней игровой (только формирующейся) модели Зенита, то эта тема отдельного разговора.
23:19 3 ноября