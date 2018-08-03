13:28 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" объявил заявку на 3-й квалификационный раунд Лиги Европы


"Зенит" направил в адрес УЕФА список игроков для участия в третьем квалификационном раунде Лиге Европы. Соперником команды станет минское "Динамо"​.

В список "А" вошли 23 игрока:

вратариАндрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитникиАлександр Анюков, Евгений Чернов, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников;

полузащитникиЭрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов;

нападающиеСебастьян Дриусси, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

Первый матч с минским "Динамо" "Зенит" проведет 9 августа на выезде, ответный – 16 августа в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-03-zenit-sformiroval-zayavku-dlya-uchastiya-v-tretem-kvalifikatsionnom-raunde-le.htm

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