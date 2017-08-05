"Зенит" обсуждает очередность игр с "Утрехтом"

"Зенит" сообщил, что пока не определена очередность матчей в раунде плей-офф Лиги Европы против "Утрехта". Пресс-служба питерского клуба просит пока не планировать выезд.
Напомним, вчера в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Соперником "Зенита" на этой стадии стал "Утрехт". Предполагалось, что первый матч состоится 17 августа в России, а ответный запланирован на 24 августа в Голландии.
"Друзья, хотим вам сообщить, что порядок проведения матчей с "Утрехтом" еще обсуждается, так что пока не планируйте выезд", – говорится в сообщении пресс-служба "Зенита".
Друзья, хотим вам сообщить, что порядок проведения матчей с "Утрехтом" еще обсуждается, так что пока не планируйте выезда.– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 5 августа 2017 г.
HAZELSAMARA
Просто "Зенит" в тех случаях, когда по жребию (подчёркиваю - по жребию) начинает играть дома, не вылетает из еврокубков с 1999 года. Пара эпизодов ("Бенфика" - 2012 и "Боруссия" Дортмунд - 2014) относится к 1/8 финале Лиги Чемпионов, где очерёдность матчей определяется не жребием, а "посевом", в зависимости от занятого первого или второго места в группе.
21:10 5 августа
Haiaxi
Так вроде уже писали, что ответный матч в Питере...
17:23 5 августа
Andrey6201
Бомжи то чего торгуются? У Газпрома деньги кончились? У Зени преимущество домашки второго матча
12:55 5 августа