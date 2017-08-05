12:27 5 августа | Футбол — Лига Европы

"Зенит" обсуждает очередность игр с "Утрехтом"

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"Зенит" сообщил, что пока не определена очередность матчей в раунде плей-офф Лиги Европы против "Утрехта"​. Пресс-служба питерского клуба просит пока не планировать выезд.

Напомним, вчера в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Соперником "Зенита" на этой стадии стал "Утрехт". Предполагалось, что первый матч состоится 17 августа в России, а ответный запланирован на 24 августа в Голландии.

"Друзья, хотим вам сообщить, что порядок проведения матчей с "Утрехтом" еще обсуждается, так что пока не планируйте выезд", – говорится в сообщении пресс-служба "Зенита".

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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HAZELSAMARA

Просто "Зенит" в тех случаях, когда по жребию (подчёркиваю - по жребию) начинает играть дома, не вылетает из еврокубков с 1999 года. Пара эпизодов ("Бенфика" - 2012 и "Боруссия" Дортмунд - 2014) относится к 1/8 финале Лиги Чемпионов, где очерёдность матчей определяется не жребием, а "посевом", в зависимости от занятого первого или второго места в группе.

21:10 5 августа

Haiaxi

Так вроде уже писали, что ответный матч в Питере...

17:23 5 августа

Andrey6201

Бомжи то чего торгуются? У Газпрома деньги кончились? У Зени преимущество домашки второго матча

12:55 5 августа