"Зенит" обсуждает очередность игр с "Утрехтом"

"Зенит" сообщил, что пока не определена очередность матчей в раунде плей-офф Лиги Европы против "Утрехта"​. Пресс-служба питерского клуба просит пока не планировать выезд.

Напомним, вчера в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Соперником "Зенита" на этой стадии стал "Утрехт". Предполагалось, что первый матч состоится 17 августа в России, а ответный запланирован на 24 августа в Голландии.

"Друзья, хотим вам сообщить, что порядок проведения матчей с "Утрехтом" еще обсуждается, так что пока не планируйте выезд", – говорится в сообщении пресс-служба "Зенита".