00:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Зенит" не сыграет в Лиге Европы с "МЮ" и "Интером", "Краснодар" - c "Сельтой" и "Саутгемптоном"

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Стали известны все 48 участников группового этапа Лиги Европы. Россию на этой стадии турнира представляют два клуба. "Зенит", имеющий второй рейтинг среди всех участников, попал в первую корзину, а "Краснодар" – в третью.

Таким образом, питерцы точно не встретятся с "Шальке", "Манчестер Юнайтед", "Шахтером", "Атлетиком", "Олимпиакосом", "Вильярреалом", "Аяксом", "Интером", "Фиорентиной", "Андерлехтом" и "Викторией" из Пльзеня. "Краснодар" же точно не будет играть против "Гента", "Янг Бойз", венского "Рапида", "Слована" из Либереца, "Сельты", "Маккаби" (Тель-Авив), "Фейеноорда", "Аустрии", "Майнца", "Цюриха" и "Саутгемптона".

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет 26 августа в швейцарском Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени. (Кирилл БУРДАКОВ)

КОРЗИНА 1

Шальке 96,035

ЗЕНИТ 93,216

Манчестер Юнайтед 82,256

Шахтер 81,926

Атлетик 75,142

Олимпиакос 70,940

Вильярреал 60,142

Аякс 58,112

Интер 58,087

Фиорентина 57,087

Андерлехт 54,000

Виктория Пл 44,585

КОРЗИНА 2

АЗ 43,612

Брага 43,116

Зальцбург 42,520

Рома 41,587

Фенербахче 40,920

Спарта Пр 40,585

ПАОК 37,440

Стяуа 36,576

Генк 36,000

АПОЭЛ 35,935

Стандард 27,500

Сент-Этьен 26,049

КОРЗИНА 3

Гент 25,000

Янг Бойз 24,755

КРАСНОДАР 24,216

Рапид В 23,520

Слован Л 22,085

Сельта 21,142

Маккаби Т-А 20,225

Фейенорд 19,112

Аустрия 19,020

Майнц 18,035

Цюрих 17,755

Саутгемптон 16,756

КОРЗИНА 4

Панатинаикос 14,940

Сассуоло 14,087

Карабах 13,475

Астана 12,575

Ницца 12,049

Заря 11,976

Астра 11,076

Коньяспор 6,920

Османлыспор 6,920

Габала 5,225

Хапоэль Б-Ш 4,725

Дандолк 2,590

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги Европы для "Зенита" и "Краснодара"

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КОММЕНТАРИИ (28)
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hex

Так же, Зенит не получит из третей корзины Краснодар, а Краснодар из первой Зенит

12:19

SIZ170

..... откровенно левых команд нет...... даже нет победителей свинарника)))))

11:42

SIZ170

Сассуоло - вроде не о чём, но это Италия))))

11:39

SIZ170

Брагу и Ниццу к Зениту и будет очная борьба за рейтинговые очки.....

11:37

punch_s

Вопреки, ага. Ты еще посчитай команды с надписью "Fly Emirates" на футболках. Еврокубки можно закрывать, победитель определяется в офисах авиакомпании)

11:16

PitersS

Зенит пошел на..., тьфу, за Кубком..) А ЛЧ пусть Ростов с Бердыевым берут-они могут!

11:04

ухтышъ

Краснодар - Интер - Фенербахче - Панатинаикос

10:51

ухтышъ

Зенит - Рома - Саумгемптон - Ницца

10:47

Ковтун

Карабах, Астана или Габалу им в группы.

10:21

Гаттузо зол!

И да. А что такого страшного в Сельте????! Без Нолито -это колхоз имени Мостового и не более.

10:10

Адекватный Зритель_

... Днори днорями, а ни одной жеребьёвки не пропустят. Вот, спрашивается - и на хрена?

10:02

Адекватный Зритель_

Так-то, СПАРТАК, как ему и положено - уже в полуфинале. С АЕКом, Легией и Сент - Галленом. А вы там корячьтесь.

10:00

K.Gorlanov

Группа смерти: МЮ,Рома,Сельта,Ницца Группа жизни: Виктория,АПОЭЛ,Цюрих,Дандолк

09:42

Гаттузо зол!

Шары Лушпердяя уже нагреты при помощи паяльной лампы, ими и будет проходить жеребьевка. Не смешно, зато про свинтуса./////Хотел бы чтобы попала Рома. Рома , Цюрих, Астра. Пусть будет так.

09:42

K.Gorlanov

Спартак в 5й корзине))))

09:40

shpasic

странно, что МЮ вообще в первой корзине, учитывая их "результаты" последних лет. а вообще, конечно, жалко, что Моуриньо не приедет на Петровский.

09:29

Привет от дилетанта!

Jean4 ------------ Когда кажется, креститься надо. Где Спартак, он же должен быть выше Зенита, а что-то не найду.((

09:21

Jean4

Мне одному кажется, что рейтинг Зины серьезно завышен? По силе то она должна находиться где-то между Фиорентиной и Андерлехтом.

09:01

Митяй Антибомж

Если достанутся АПОЭЛ и Аустрия, то всё - сливай воду ))

09:01

MITLIX

Нам бы МЮ, Рому и Панатинаикос бы На новой арене все бы матчи при аншлагах бы

08:58

Dzik

Это как так, что Зенит выше МЮ?

06:45

Багров

лошадям вагнера,а этим,как их там,из питера рому с лысым

05:41

igorvasilevich

Еще наши клубы не могут встретиться с шахтером и зарей.

01:34

ЗЮК

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),опять тебя цыгане через рот разбанили досрочно?

01:25

Вопреки

Жаль.... уж больно хочется посмотреть как "Шальке" будет приклонять колени перед детищем газпромовским... на деньги же "народного достояния". И как вообще допустили к турниру команды одного спонсора или это условие входит контракт по финансовой поддержки УЕФА ?... Плохо, что еще что "Цверна Звезда" (третья любовь великой компании) облажалась, а то бы "Зениту" гарантированно можно было до финала добраться.. Хотя там и так не осталось приличных команд для того, чтобы можно было реально оценить перспективы "великого" клуба.

01:17

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

в помойной под раковиной фердуна.

01:12

Arty

В мусорной, к сожалению()

01:12

lera-valera

Спартак где ??? В какой корзине ?

00:53

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