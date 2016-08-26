"Зенит" не сыграет в Лиге Европы с "МЮ" и "Интером", "Краснодар" - c "Сельтой" и "Саутгемптоном"

Стали известны все 48 участников группового этапа Лиги Европы. Россию на этой стадии турнира представляют два клуба. "Зенит", имеющий второй рейтинг среди всех участников, попал в первую корзину, а "Краснодар" – в третью.

Таким образом, питерцы точно не встретятся с "Шальке", "Манчестер Юнайтед", "Шахтером", "Атлетиком", "Олимпиакосом", "Вильярреалом", "Аяксом", "Интером", "Фиорентиной", "Андерлехтом" и "Викторией" из Пльзеня. "Краснодар" же точно не будет играть против "Гента", "Янг Бойз", венского "Рапида", "Слована" из Либереца, "Сельты", "Маккаби" (Тель-Авив), "Фейеноорда", "Аустрии", "Майнца", "Цюриха" и "Саутгемптона".

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет 26 августа в швейцарском Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени. (Кирилл БУРДАКОВ)

КОРЗИНА 1

Шальке 96,035

ЗЕНИТ 93,216

Манчестер Юнайтед 82,256

Шахтер 81,926

Атлетик 75,142

Олимпиакос 70,940

Вильярреал 60,142

Аякс 58,112

Интер 58,087

Фиорентина 57,087

Андерлехт 54,000

Виктория Пл 44,585

КОРЗИНА 2

АЗ 43,612

Брага 43,116

Зальцбург 42,520

Рома 41,587

Фенербахче 40,920

Спарта Пр 40,585

ПАОК 37,440

Стяуа 36,576

Генк 36,000

АПОЭЛ 35,935

Стандард 27,500

Сент-Этьен 26,049

КОРЗИНА 3

Гент 25,000

Янг Бойз 24,755

КРАСНОДАР 24,216

Рапид В 23,520

Слован Л 22,085

Сельта 21,142

Маккаби Т-А 20,225

Фейенорд 19,112

Аустрия 19,020

Майнц 18,035

Цюрих 17,755

Саутгемптон 16,756

КОРЗИНА 4

Панатинаикос 14,940

Сассуоло 14,087

Карабах 13,475

Астана 12,575

Ницца 12,049

Заря 11,976

Астра 11,076

Коньяспор 6,920

Османлыспор 6,920

Габала 5,225

Хапоэль Б-Ш 4,725

Дандолк 2,590