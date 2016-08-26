"Зенит" не сыграет в Лиге Европы с "МЮ" и "Интером", "Краснодар" - c "Сельтой" и "Саутгемптоном"

Стали известны все 48 участников группового этапа Лиги Европы. Россию на этой стадии турнира представляют два клуба. "Зенит", имеющий второй рейтинг среди всех участников, попал в первую корзину, а "Краснодар" – в третью.
Таким образом, питерцы точно не встретятся с "Шальке", "Манчестер Юнайтед", "Шахтером", "Атлетиком", "Олимпиакосом", "Вильярреалом", "Аяксом", "Интером", "Фиорентиной", "Андерлехтом" и "Викторией" из Пльзеня. "Краснодар" же точно не будет играть против "Гента", "Янг Бойз", венского "Рапида", "Слована" из Либереца, "Сельты", "Маккаби" (Тель-Авив), "Фейеноорда", "Аустрии", "Майнца", "Цюриха" и "Саутгемптона".
Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет 26 августа в швейцарском Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени. (Кирилл БУРДАКОВ)
КОРЗИНА 1
Шальке 96,035
ЗЕНИТ 93,216
Манчестер Юнайтед 82,256
Шахтер 81,926
Атлетик 75,142
Олимпиакос 70,940
Вильярреал 60,142
Аякс 58,112
Интер 58,087
Фиорентина 57,087
Андерлехт 54,000
Виктория Пл 44,585
КОРЗИНА 2
АЗ 43,612
Брага 43,116
Зальцбург 42,520
Рома 41,587
Фенербахче 40,920
Спарта Пр 40,585
ПАОК 37,440
Стяуа 36,576
Генк 36,000
АПОЭЛ 35,935
Стандард 27,500
Сент-Этьен 26,049
КОРЗИНА 3
Гент 25,000
Янг Бойз 24,755
КРАСНОДАР 24,216
Рапид В 23,520
Слован Л 22,085
Сельта 21,142
Маккаби Т-А 20,225
Фейенорд 19,112
Аустрия 19,020
Майнц 18,035
Цюрих 17,755
Саутгемптон 16,756
КОРЗИНА 4
Панатинаикос 14,940
Сассуоло 14,087
Карабах 13,475
Астана 12,575
Ницца 12,049
Заря 11,976
Астра 11,076
Коньяспор 6,920
Османлыспор 6,920
Габала 5,225
Хапоэль Б-Ш 4,725
Дандолк 2,590
hex
Так же, Зенит не получит из третей корзины Краснодар, а Краснодар из первой Зенит
12:19
SIZ170
..... откровенно левых команд нет...... даже нет победителей свинарника)))))
11:42
SIZ170
Сассуоло - вроде не о чём, но это Италия))))
11:39
SIZ170
Брагу и Ниццу к Зениту и будет очная борьба за рейтинговые очки.....
11:37
punch_s
Вопреки, ага. Ты еще посчитай команды с надписью "Fly Emirates" на футболках. Еврокубки можно закрывать, победитель определяется в офисах авиакомпании)
11:16
PitersS
Зенит пошел на..., тьфу, за Кубком..) А ЛЧ пусть Ростов с Бердыевым берут-они могут!
11:04
ухтышъ
Краснодар - Интер - Фенербахче - Панатинаикос
10:51
ухтышъ
Зенит - Рома - Саумгемптон - Ницца
10:47
Ковтун
Карабах, Астана или Габалу им в группы.
10:21
Гаттузо зол!
И да. А что такого страшного в Сельте????! Без Нолито -это колхоз имени Мостового и не более.
10:10
Адекватный Зритель_
... Днори днорями, а ни одной жеребьёвки не пропустят. Вот, спрашивается - и на хрена?
10:02
Адекватный Зритель_
Так-то, СПАРТАК, как ему и положено - уже в полуфинале. С АЕКом, Легией и Сент - Галленом. А вы там корячьтесь.
10:00
K.Gorlanov
Группа смерти: МЮ,Рома,Сельта,Ницца Группа жизни: Виктория,АПОЭЛ,Цюрих,Дандолк
09:42
Гаттузо зол!
Шары Лушпердяя уже нагреты при помощи паяльной лампы, ими и будет проходить жеребьевка. Не смешно, зато про свинтуса./////Хотел бы чтобы попала Рома. Рома , Цюрих, Астра. Пусть будет так.
09:42
K.Gorlanov
Спартак в 5й корзине))))
09:40
shpasic
странно, что МЮ вообще в первой корзине, учитывая их "результаты" последних лет. а вообще, конечно, жалко, что Моуриньо не приедет на Петровский.
09:29
Привет от дилетанта!
Jean4 ------------ Когда кажется, креститься надо. Где Спартак, он же должен быть выше Зенита, а что-то не найду.((
09:21
Jean4
Мне одному кажется, что рейтинг Зины серьезно завышен? По силе то она должна находиться где-то между Фиорентиной и Андерлехтом.
09:01
Митяй Антибомж
Если достанутся АПОЭЛ и Аустрия, то всё - сливай воду ))
09:01
MITLIX
Нам бы МЮ, Рому и Панатинаикос бы На новой арене все бы матчи при аншлагах бы
08:58
Dzik
Это как так, что Зенит выше МЮ?
06:45
Багров
лошадям вагнера,а этим,как их там,из питера рому с лысым
05:41
igorvasilevich
Еще наши клубы не могут встретиться с шахтером и зарей.
01:34
ЗЮК
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),опять тебя цыгане через рот разбанили досрочно?
01:25
Вопреки
Жаль.... уж больно хочется посмотреть как "Шальке" будет приклонять колени перед детищем газпромовским... на деньги же "народного достояния". И как вообще допустили к турниру команды одного спонсора или это условие входит контракт по финансовой поддержки УЕФА ?... Плохо, что еще что "Цверна Звезда" (третья любовь великой компании) облажалась, а то бы "Зениту" гарантированно можно было до финала добраться.. Хотя там и так не осталось приличных команд для того, чтобы можно было реально оценить перспективы "великого" клуба.
01:17
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
в помойной под раковиной фердуна.
01:12
Arty
В мусорной, к сожалению()
01:12
lera-valera
Спартак где ??? В какой корзине ?
00:53